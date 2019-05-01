动物特工： 俄罗斯白鲸和那些为人类执行任务的飞禽走兽们
做间谍的第一守则，就是看起来不能像间谍。
近日在挪威海域被发现的那头贝鲁卡鲸——姑且当牠真的是这个品种——无疑就很奉行这条规则。
不过，牠似乎又犯了一个绝对是菜鸟级别的错误。
牠引起挪威渔民和科学家怀疑的原因，就是牠戴着一条肩带，上面还有一个标明牠来自俄罗斯圣彼得堡的标签。
俄罗斯否认有任何不当行为，而至目前为止，这头贝鲁卡鲸仍然拒绝“发言”。
牠到底是不会说话呢，还是不会说话呢？
不管真相如何，这肯定不会是第一次有动物被利用作间谍。
窃听风云之喵星人篇
对于猫，我们唯一了解的一点就是，牠们总是随时随地随性而为。
确实，牠们总是那么高深莫测，于是可能正因为如此，美国中央情报局（CIA）曾认为，猫会是出色的实务特工。
1960年代，据估算有1400万美元（107万英镑）用在了一个在猫身上安装窃听器的项目上。当时的想法是，让牠们到处游走，看是否能搜集到关键的俄罗斯情报。
不过，这个任务在开始的第一天就宣告失败——那只猫在苏联驻华盛顿大使馆门外被一辆车辗过。
蝙蝠轰炸机
牠们寂静无声，在黑暗中执行任务，并经常生活在无人知晓的秘密洞穴中。
这在任何间谍身上都是无可挑剔的组合，而美国人也似乎认为这样的综合素质令人无法抗拒。
在二次大战期间，一名牙医提议在100万只蝙蝠身上安装小型的燃爆装置。
当时的想法是，将牠们空投到日本城市，让牠们找到可以栖息的楼房——然后爆炸，引发一场全城大火。
他们为此做了很多测试，甚至因此不小心烧掉了一个飞机库，但是这个想法却从来没有真正付诸实施。
隔墙有耳
有时候，有些东西是先有了名字才倒过来被发明出来的，英文俚语中的“墙上的苍蝇（fly on the wall）”就是其中一个例证——因为还真有人尝试过用这种方式收集情报。
2008年，《新科学人》（New Scientist）杂志报道了美国国防高级研究计划局（Defense Advanced Research Projects Agency）如何试图研究半机械昆虫的故事——通过在昆虫的神经系统内植入线路，从而令牠们可以被遥控。
有机会让一只飞行的微小窃听器飞进你敌人的巢穴，这种可能性想想也挺诱人的。
在此之前就已经有人在鲨鱼、老鼠和鸽子身上进行过类似的尝试，效果则各有好坏。
随着技术发展，现今努力的方向是制造一些长得像真昆虫的窃听装置。
“冤枉啊，大人”
利用动物做间谍已经有多年的历史——从一战时期的信鸽到美、俄、以色列等国利用海豚进行海底搜索等。
不过，也不要忘记，有些无辜的动物也曾经因为被误认为是敌人派来的。
2007年，伊朗陆军就在其核基地附近逮捕了14只所谓的“松鼠间谍”，牠们在那里想干什么，从来都没有证实过。
在情报机关那里，鸟类也是经常会引发恐慌的动物。
2013年，埃及当局扣押了一只鹳，不仅是因为牠嘴下面长着那个可疑的大袋子，还因为牠身上有一个标签，引起安保人员的警惕。
不过，这是一只无辜的动物。那个标签，只不过法国科学家为了追踪这只鸟的行踪而挂上的。
哈特尔浦的猴子
虽然被冤枉为间谍不是什么好事，但是至少那只鹳和那些松鼠最后还能活下来。
哈特尔浦那只猴子就没那么幸运了。
据说，在拿破仑的战争年代，一艘法国轮船曾在英格兰东北海岸被击毁。
哈特尔浦的人们此前从未见过猴子，也从未见过法国人。
他们把猴子不规律的叫声当成了敌人的语言，于是他们最终判决猴子是法国间谍，将牠吊死在海滩上。