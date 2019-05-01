图片版权 Reuters Image caption 德仁天皇发表讲话时，其妻子雅子皇后在其身旁。

日本新天皇德仁5月1日即位。日本告别此前持续约30年的“平成”时代，改年号为“令和”。

德仁天皇于1日凌晨零点正式成为日本第126代天皇。东京时间1日上午，日本皇宫宫殿举行新天皇即位后仪式，德仁天皇接受三件代表日本皇权的神器，并发表简短讲话。

你的器材不支持播放多媒体材料 皇后雅子没有出席继承神器的仪式。

德仁天皇今年59岁，是日本首位在二战后出生的天皇。德仁天皇的父亲、前天皇明仁于4月30日退位，成为上皇。这是两个世纪以来日本首次在天皇在世时进行皇权交接。

“我将依据宪法履行象征职责”，“将永远为国民着想，与他们站在一起，”德仁天皇在讲话中表示。

根据传统，新皇后雅子没有出席继承神器仪式，仪式上现身的女性仅有安倍晋三内阁中唯一女性大臣、地方创生担当大臣片山皋月。

天皇在日本是国家的象征，但无政治权力。新年号“令和”出自日本现存最早的歌集《万叶集》，寓意秩序与和谐。

新天皇即位后的仪式

图片版权 Getty Images Image caption 之前一天，前天皇明仁举行退位仪式。

当地时间1日上午10点15分，即位的两项重要仪式“剑玺等继承之仪”与“即位后朝见之仪”在皇居举行。

继承仪式上，德仁天皇接过两件神器——剑与玺（勾玉）的复制品，这两件神器经多代天皇传承至今，被视作皇权象征。

皇权神器中本还应有一面八咫镜，这也是三件神器中最宝贵的一件。但外界普遍认为，八咫镜存放于日本三重县的伊势神宫，从未离开过那里。

在朝见仪式上，德仁发表讲话，表示深切希望国民幸福，国家进一步发展，世界和平。

日本首相安倍晋三在仪式上表示，代表日本人民祝贺新天皇即位，希望天皇成为“国家的象征，以及国家繁荣与世界和平的象征”。安倍还表示，正如德仁所说，希望在“世界的动荡中打造日本和平、充满希望的未来”。

“令和”年代的天皇与皇后

图片版权 AFP PHOTO / IMPERIAL HOUSEHOLD AGENCY Image caption 1993年，德仁与雅子结婚。

德仁曾在英国牛津大学接受教育，在28岁时成为皇太子。

根据报道，德仁在1986年与妻子小和田雅子在一场聚会相遇。二人于1993年结婚。

雅子皇后曾告诉记者，当年德仁说过，“对于加入皇室，你可能会害怕，可能会担心。但我会用我一生保护你。”听到这番话后，她接受了德仁的求婚。

据称雅子皇后因精神紧张患有“适应障碍”，且在去年十二月承认对成为皇后感到“不安”，但她表示，会尽自己所能服务日本人民。

图片版权 Reuters Image caption 新皇后雅子会说多国语言，在嫁入皇室前曾是一名外交官。

雅子曾就读于哈佛大学与牛津大学，在进入皇室前曾是一名颇有前途的外交官。

新天皇与皇后育有独生女爱子公主，爱子于2001年出生。然而根据日本现行法律，女性不能继承王位，因此爱子不是日本皇位继承人。

目前，德仁胞弟文仁亲王为皇位第一继承人，文仁亲王儿子、12岁的悠仁亲王为第二继承人。