英国特大医疗丑闻来龙去脉 数千人输“美国血”染艾滋

Image caption 卡罗·安·希尔博士2017年1月发现自己患有丙型肝炎。医生写信告诉她1987年接受过输血被感染。

英国因公立医院30多年前使用感染血液制品导致可能多达数万接受输血的患者感染艾滋病、肝炎等，官方展开公共调查，证人证词令人震惊。

BBC的医疗健康事务编辑休·平姆说，经过30多年，官方终于对30多年前的这一丑闻进行全面调查，以给受害者及其家属一个答案。

平姆表示，在其他国家，血友病患者或其他病人通过其医疗卫生系统看病，反而感染了艾滋病毒和丙型肝炎，这就需要追究政治领导人的责任，并给受害者支付全额赔偿。

现在提出的问题是，过去英国并没有以同样的方式试图追究责任，以及为什么这件英国国家医疗服务系统(NHS)历史上最大的治疗灾难并没有及时得到制止。

受害者的故事

2019年，在英国官方批准公共调查后，数百名受害者及家属预计会在调查听证会上做证。

其中，最早作证的一名患者是现年57岁、从小患有血友病的德里克·马丁代尔。

在治疗血友病期间，1985年，他被诊断为艾滋病毒携带者。医生告诉他，还可以活一年。这对马丁代尔来说真是晴天霹雳。后来，他又患上丙型肝炎，肺炎，胸腔感染等等疾病。

马丁代尔表示，他那时候还没有结婚，他被告知不要告诉任何人，甚至不要告诉他的家人。

马丁代尔的兄弟理查德也患有血友病，在治疗过程中也被诊断出感染了艾滋病病毒，后来死于1990年。

Image caption 马丁代尔1985年被诊断为艾滋病毒携带者。医生告诉他，还可以活一年。后来，他又患上丙型肝炎，肺炎，胸腔感染等等疾病。但他后来结婚生子，并在听证会上揭露这一丑闻。

但马丁代尔顽强活了下来，并且后来结婚生子。

这个丑闻是怎么回事？

上世纪70年代至80年代，约有5000名血友病或其他血液病患者，据信在接受英国国家医疗服务系统(NHS)的血液治疗后，发现感染了艾滋病和肝炎病毒，其中近3000人因此死亡。

此外，因为手术需要输血者也可能接触到被污染的血液制品，这一患者人数可能多达3万。

这是因为患者被注射了用于帮助化解血块的血液制品。这是上世纪70年代初英国引入的一种治疗方法。而英国公立医院使用的是一种包含第八凝血因子（又叫抗血友病球蛋白）的血浆产品，这种产品从美国进口。

但美国这种血浆产品来源依靠的是4万名捐献者，其中不少是有偿捐献者，比如监狱里的犯人。

到了上世纪80年代中期，英国NHS开始对这些血液产品进行过热处理，以杀死病毒。但对于在此之前官方知道出了多少问题，以及为什么一些被污染的制品仍在使用，目前依然存在很多疑问。

图片版权 Factor VIII/Marc marnie Image caption 英国上世纪70至80年代使用第八凝血因子（又叫抗血友病球蛋白）的血浆产品，从美国进口，其中很多携带艾滋病、肝炎等病毒。

英国NHS对血液制品的筛查始于1991年。而到了上世纪90年代末，对血友病的合成治疗方法已经采用，因此消除了感染风险。但传染的问题已经持续了20多年。

为何公共调查几十年后才进行？

这是英国首次进行的全英国范围的公共调查，它可以迫使证人出面作证。

此前，受害者进行了几十年的上访和抗议活动。但他们声称，他们从来没有被告知有关风险，而且有关丑闻随后即被掩盖。

英国政府因为拖延调查，受到强烈批评。

此前曾有过私人调查，其中一个由工党的阿切尔勋爵领导，得到私人资助。但它没有正式公共调查的名目， 无法强迫证人作证或要求披露文件。

苏格兰地方政府也发起为期7年的调查，但在2015年公布结果时被批评为掩盖事实。

目前的大曼彻斯特市长、前卫生部长安迪·伯纳姆多次呼吁对有关事件进行调查。他2017年在下议院声称，这是个大规模的掩盖犯罪事件。

英国现政府2017年夏天正式宣布对这一丑闻进行调查。

遗留问题及赔偿

卡罗·安·希尔博士2017年1月发现自己患有丙型肝炎。医生写信告诉她因为她1987年接受过输血从而感染。

当时她因为月经流血过多而接受了上述问题血浆产品治疗。

在这次公共听证展开前，英国政府宣布为受这一悲剧影响的英格兰民众提供更多的财政支持, 资金从4600万英镑增加到7500万英镑，其原因是有人抱怨英国其它地区的赔偿更加慷慨。

特蕾莎·梅首相就此表示，被污染的血液丑闻是一场本不应该发生的悲剧，几十年来给受害者及其家属造成了难以想象的痛苦和伤害。她表示，这次公共调查致力于了解所发生的事情的真相，并为每一个相关的人士伸张正义。

但要求调查做出赔偿这一事件的组织负责人杰森·埃文斯批评说，有关基金仍然太少，即使政府增加了拨款，每位受害者或其亲属只能额外再获得900英镑。