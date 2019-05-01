图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉街头示威者与保安人员冲突

委内瑞拉总统马杜罗在最新电视讲话中宣告，已经挫败反对派领袖瓜伊多策划的“未遂政变”。

据悉，至少数十名国民卫队士兵加入了反对派行列。当地时间周二（4月30日）开始的街头冲突中至少有100多人受伤。

与此同时，反对派领导人瓜伊多则继续坚持说，军队已经不再听从马杜罗指挥，而且现政权已经对局势失去控制。他还号召人们继续走上街头抗议。

美国与俄国的角力

BBC 国防事务记者马库斯表示，有消息人士透露，委内瑞拉最新动向是美国和俄国幕后角力的结果，而且从局势观察，俄国可能占了上风。

美国国务卿蓬皮奥事发后迅速指责俄国干涉委内瑞拉事务，并表示美国已经说服马杜罗准备流亡古巴。

分析指出，俄国在委内瑞拉石油工业有着巨大的投资和利益，因此长期支持现政府是不争的事实，而美国和盟友也非常公开地站在了反对派领袖瓜伊多一边。

委内瑞拉反对派领袖瓜伊多周二号召军队起义，形容是终结马杜罗执政的“最后阶段”，大批示威者响应呼吁，走上卡拉卡斯街头，与保安人员爆发冲突。

周二事变前后

示威者向保安人员投掷石头等杂物，冲击警方防线，保安人员施放催泪弹并用橡胶子弹和水炮还击，录像片段显示一辆装甲车一度冲向人群，之后有人焚烧装甲车。BBC驻委内瑞拉记者吉列尔莫‧奥尔莫（Guillermo Olmo）形容这是委内瑞拉政局恶化以来，警民冲突中最暴力的一幕。

但暂时没有迹象显示瓜伊多得到军方的全面支持。委内瑞拉总统马杜罗拒绝下台，声称已从这场企图政变中获胜，表明会追究到底；领导军方的国防部长弗拉基地尔‧帕德里诺（Vladimir Padrino）亦表态支持马杜罗。

美国官员声称，三名马杜罗总统圈子的成员本来曾答应反对派，将要求马杜罗“必须离开”，但后来反口。

支持瓜伊多的巴西表示，有至少25名委内瑞拉士兵到巴西的大使馆寻求庇护。瓜伊多呼吁支持民众周三继续上街抗争，马杜罗亦号召支持者上街反对政变。

图片版权 Reuters Image caption 在反对派示威期间，有士兵作手势支持。

图片版权 Reuters Image caption 一辆装甲车一度冲向人群。

图片版权 Reuters Image caption 一些示威者受伤。

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军方政变？

获美国为首等50个国家承认为过渡总统的反对派领袖瓜伊多，周二清晨发表一段长三分钟的视频，声称已获得“勇敢士兵”的支持，并指国家军队承诺，“会站在历史正确的一面”，影片相信是在卡拉卡斯一处空军基地拍摄。

令外界惊讶的是，他身旁出现了另一名反对派领袖莱奥波尔多‧洛佩斯（Leopolodo Lopez）。洛佩斯被指在2014年因在反政府示威后被裁定煽动暴力罪成，目前理应被当局软禁。洛佩斯说，他是被军方成员释放。但之后他到智利大使馆寻求庇护，再转到西班牙大使馆。

BBC记者凯蒂‧沃特森（Katy Watson）指，这令人提出疑问，到底是谁释放了洛佩斯，以及军方反对势力有多大。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC驻委内瑞拉记者在现场的报道。（英语，部分片段有暴力镜头）

然而，至今大部分军方高层，在表面上均是效忠马杜罗总统。

马杜罗总统星期二晚发表电视讲话，称反对派的目标只是“一场表演”，支持爪伊多的军事成员只是“少数”，而且他们的计划和号召均是“失败”，“因为委内瑞拉想要和平。”

他表示会追究这一场“政变”，已任命三名检察官进行“刑事检控”，认为这有违宪和违法，“不可能不被惩罚”。

委内瑞拉国防部长帕德里诺与马杜罗一起发表讲话，他表示已击溃军方少数参与“起义”的成员。并警告说，如果继续下去会有流血事件，强调国家已准备“武器”去保卫国主主权和独立。

图片版权 Reuters Image caption 马杜罗发表电视讲话时，身边有军方高层。

瓜伊多最大的赌注

美国国家安全顾问博尔顿透露，委内瑞拉国防部长帕德里诺、最高法院首席法官迈克尔‧莫雷诺（Maikel Moreno）以及总统侍卫长伊万‧赫曼德兹‧达拉（Ivan Rafael Hermandez Dala）一直与反对派沟通，他们原本答应反对派要求，支持马杜罗下台，但后来他们没有这样做，帕德里诺在瓜伊多宣布起义后不久便公开表示效忠马杜罗。

美国国务卿蓬佩奥声称，原本马杜罗星期二会离开委内瑞拉前往古巴，但俄罗斯要求他留下来。蓬佩奥没有提供这方面的证据。马杜罗形容这是“笑话”。委内瑞拉官员指，这是美国的“宣传”策略。

白宫拒绝透露事前是否知道瓜伊多的计划，但爪伊多方面的人员透露，特朗普政府没有协助星期二的事件，这是委内瑞拉人自发的运动。这当然不被马杜罗政府承认，委内瑞拉外长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）认为美国有份策动。

图片版权 EPA Image caption 马杜罗支持者上街反对政变。

BBC外交事务记者乔纳森‧马库斯（Jonathan Marcus）表示，这场“起义”是瓜伊多很大的赌注，目前并没有足够证据证明有大批军队变节。路透社分析认为，如果瓜伊多今次失败，将显示他没有足够支持，当局可能取消他的国会免责权，调查和逮捕他。

美国总统特朗普表示站在委内瑞拉人民的一面，警告将会对支持马杜罗的古巴展开“全面的禁运”、“最高级别的制裁”。

美国联邦航空管理局下令，所有在委内瑞拉的飞机要在48小时离开，并禁止美国飞机在委内瑞拉空域低于二万六千呎的高度飞行，原因是“政局紧张及不稳”。

联合国秘书长古特雷斯呼吁双方避免暴力。西方国家及哥伦比亚和巴西分别支持爪伊多，呼吁军队变节。

俄罗斯外交部指责委内瑞拉反对派走向暴力，想要把军队卷入冲突。玻利维亚、古巴、土耳其等均谴责瓜伊多。