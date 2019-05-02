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美国司法部长巴尔（William Barr）周三（5月1日）在参议院说明他如何处理“通俄门”穆勒调查报告。面对外界对他曲解报告的质疑，巴尔自辩说，他对自己的判断有“绝对的”信心，特朗普总统没有违法阻挠相关调查。

巴尔是由特朗普任命的司法部长、美国最高级别的司法官员。

对于特别检察官罗伯特·穆勒（Robert Mueller）没有就特朗普是否干预司法作出结论，他表示，“实话说很惊讶”。

主要争议是什么？

穆勒调查由特别检察官穆勒主导，历时22个月。他在3月22日向司法部长巴尔递交共484页的报告。

两日后，巴尔向国会提交4页总结摘要，指没有证据显示特朗普团队存在通俄行为，并且，特朗普未犯下妨碍司法公正的罪名。

报告在4月18日公之于众，外界争议报告结论与巴尔的摘要不完全一致。

报告的确写道，无法证实特朗普竞选团队成员与俄罗斯政府在干预大选的活动上有共谋或合作。

但在特朗普是否干预司法的问题上，穆勒未有作出总结性判断。报告的原文是：“这份报告无法就总统是否犯罪得出结论，但也没有为总统正名（exonerate）。”

而巴尔的总结是，特朗普没有犯下干预司法的罪名。

穆勒为何对巴尔的总结感到不满？

促使巴尔在国会作证的直接因由是，一封穆勒3月27日写给巴尔的信，在近日公之于众。

图片版权 Getty Images Image caption 特别检察官穆勒

信中，穆勒表示对巴尔总结报告的方式不满，认为其“没有完整地抓取（调查结论的）的背景、本质和内容”，引起了“公众对于调查结果中关键部分的误解”。

穆勒写道，社会大众对通俄门案调查结果的误解，“损害司法部原先决定指派我出任特别检查官一职的中心目的：让普罗大众对调查结果有完全的信心。”

巴尔怎么说？

在听证会中，巴尔称，让穆勒感到忧虑的并非报告总结的准确性，而是媒体如何报导调查结果。

“我的理解是，穆勒的忧虑并非在我递交的总结摘要是否准确，而是他想要提供更多背景材料来解释他的思维和为什么他没有就干预司法达成结论，”巴尔告诉国会参议员。

巴尔认为，穆勒也是司法部成员之一，当穆勒将调查报告交给司法部长时，他的工作就已完成，那时“它（报告）就是我的宝贝了（it was my baby）”。

巴尔辩称，关于他总结摘要的争议，本应在报告公开之后就烟消云散。“我从一开始就说得一清二楚，我会将报告公之于世，尽可能地公开能公开的内容。”

他形容，现在仍然萦绕的争议和因此而起的听证会“令人费解、古怪”。

各方反应

听证会期间，特朗普连发了多则推文，重申他是无辜的，没有通俄，也没有干预司法。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump NO COLLUSION, NO OBSTRUCTION. Besides, how can you have Obstruction when not only was there No Collusion (by Trump), but the bad actions were done by the “other” side? The greatest con-job in the history of American Politics! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年5月1日

民主党参议员、2020年总统大选参选人沃伦（Elizabeth Warren）则公开呼吁，巴尔应该下台，因为他压制穆勒调查真相的行为“可耻”。

多位民主党参议员，包括正在竞选总统的哈里斯（Kamala Harris），都呼应这一说法，要求巴尔辞职。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ewarren AG Barr is a disgrace, and his alarming efforts to suppress the Mueller report show that he's not a credible head of federal law enforcement. He should resign—and based on the actual facts in the Mueller report, Congress should begin impeachment proceedings against the President. — Elizabeth Warren (@ewarren) 2019年5月1日

沃伦还说，国会应该开始弹劾总统的程序。

此次巴尔在参议院司法委员会参加听证会，是特朗普政府成员第一次就穆勒报告的内容作证。

外界预期，穆勒本人将于本月在国会作证。巴尔已经表示，不会阻止穆勒出席听证会。