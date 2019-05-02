泰国国王第四次结婚 将军级女保镖立为王后

图片版权 Reuters Image caption 苏蒂达王后曾经担任泰航的空姐，2016年被瓦吉拉隆功国王提拔为泰军的将军。

泰国王室发布声明称，泰国国王已经与他的私人安保主管结婚，并授予她王后的头衔。

这一意外的声明是在泰国国王精心策划的加冕仪式于2019年5月初开始之前宣布的。这一仪式正式将现任泰国国王瓦吉拉隆功赋予神圣地位。

现年66岁的泰国国王瓦吉拉隆功2016年在其深受泰国人爱戴的父王去世后，继位成为立宪君主。

他曾3次结婚和离婚，目前有7个孩子。

苏提达将军被提拔为王后

苏蒂达王后是瓦吉拉隆功国王的长期伴侣，多年来一直在公开场合陪伴他，但泰国官方过去从未正式承认他们的关系。

现在，泰国王室发表声明，正式承认她作为王室成员拥有王室头衔和地位。

声明发布后，泰国电视频道还播放了国王婚礼的视频，显示王室其他成员和皇宫顾问出席了婚礼。

图片版权 EPA Image caption 人们看到国王将圣水倒在苏提达王后的头上。随后，这对夫妇签署了婚姻登记。

人们看到国王将圣水倒在苏提达王后的头上。随后，这对夫妇签署了婚姻登记。

2014年，瓦吉拉隆功国王任命泰国航空公司前空姐苏提达为其私人保安部队的副指挥官。

2016年12月，他让她成为军队的正式将领。

泰国前普密蓬·阿杜德在位执政70年，他2016年去世时成为世界上在位时间最长的君主。