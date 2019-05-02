图片版权 Reuters Image caption 示威者在印度燃烧马苏德的照片，庆祝联合国决定把他列为恐怖份子。

联合国安理会早前投票通过，将巴基斯坦武装组织“穆罕默德军”的头目马苏德（Masood Azhar）列为“恐怖份子”。中国这次没有像以往一样动用否决权搁置投票，动议顺利获得通过，结束中印多年的拉锯。

印度在2016年首次向联合国申请把马苏德列为“恐怖份子”，但被中国阻挠，之后2017年再提出类似动议，同样被中国阻挠。

除了把马苏德列为“恐怖份子”，印度过去还多次要求巴基斯坦就2008年造成160多人死亡的孟买袭击，把马苏德移交到当地，但巴基斯坦没有理会。

中国多次在联合国阻挠印度向联合国的申请，被视为中国和巴基斯坦友好的象征。但有分析留意到，马苏德领导的“穆罕默德军”早前承认发动今年2月造成40多名印度保安部队成员的袭击后，巴基斯坦已经着手对“穆罕默德军”采取行动。

图片版权 Getty Images Image caption 2019年2月14日对印度军营的炸弹袭击是过去30年来伤亡最多的一次。

路透社报道，美国、英国和法国为了争取中国支持决议，在周三（5月1月）通过的决议案中删除提到2月袭击的条文。

巴基斯坦当时声称与袭击没有关连，但事件仍然令印度和巴基斯坦的紧张关系升温。印度之后派出12架战机越过印巴控制线，打击“穆罕默德军”训练营。行动中一架战机坠毁，机师被巴基靳坦俘虏，巴方其后释放机师“以表和平姿态”。

周三的决议通过后，联合国成员国必须按决议规定，冻结马苏德的资产和限制他出入境。

印度驻联合国大使艾克巴鲁丁（Syed Akbaruddin）欢迎安理会的决定，并感谢各成员国的支持。巴基斯坦就表示会立即执行制裁措施，但外交部发言人费萨尔（Mohammad Faisal）不忘批评“印度支持针对克什米尔人的恐怖主义行为”同样危害世界安全。

图片版权 AFP Image caption 中国资金支持下，巴基斯坦发展国内基建。

“中巴友好”的结果

中国外交部周三发表声明，没有直接评论把马苏德列为恐怖份子的决定，也没有说明中方改变态度的原因。外交部只重申结果说明在国际反恐合作中，各国需要“秉持相互尊重原则，通过对话协商解决分歧、凝聚共识”。

中国先后在2016和2017年运用否决权，搁置安理会把马苏德列为“恐怖份子”的申请，被视为中国对盟友巴基斯坦的支持。中国外交部当时指出，中方要求搁置是因为安理会成员之间“存在不同意见”，因此没有达成共识。

《德国之声》曾引述德国海德堡大学（University of Heidelberg）学者沃尔夫 （Siegfried O. Wolf）指，中国之前阻挠联合国把马苏德列为“恐怖份子”，是为了维持巴基斯坦对中国的支持，也是为了防止“穆罕默德军”等武装组织把矛头转向巴基斯坦，影响中国透过“中巴经济走廊”在当地的投资。

路透社引述一名不愿透露姓名的美国官员说，巴基斯坦在2月的袭击后，已经采取“一些针对穆罕默德军”的行动。这名官员又说，目前未知巴基斯坦会否如实执行制裁，但美方对此“保持乐观”。