拜登参选后首次谈中国：“他们不是我们的竞争对手”
上周正式宣布参选2020年美国总统大选的前副总统拜登（Joe Biden）在拉票活动中表达他对中国的看法。拜登的讲话风格一向被认为“口无遮拦”，此次他的对华言论再度引来争议，被认为低估了中国对美国的经济威胁。
“中国会吃掉我们的午餐？拜托，他们搞不定在南海和西部山区的巨大分歧。他们搞不清楚他们要怎么处理体制内的贪污。他们不是坏人……他们不是我们的竞争对手。”
拜登去年也曾有相似表态，认为在21世纪，美国比起其他任何国家都有竞争优势，而中国忙于应对国内问题，“在1000种形式里，是一个分裂的国家。”
美国政治学者、政治风险咨询公司欧亚集团的创办人布兰默（Ian Bremmer）批评说，拜登对中国近年来取得的科技进步“完全没有头绪”。拜登上次访华是在2013年。
“中国今天不仅仅是美国的最强竞争者，还是科技超级大国，”布兰默在推文中写道。
总统参选人桑德斯（Bernie Sanders）也批评拜登的说法：“假装中国不是我们主要的经济竞争对手之一，这是错误的。”
拜登目前在党内支持率排名首位，桑德斯紧随其后。贸易很可能成为两人政策的分野议题。桑德斯的贸易政策与特朗普的相对接近，反对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、批评自由贸易协定牺牲了美国的制造业。
拜登的竞选团队则没有回应上述的批评。
拜登的言论偏离了如今华盛顿从国会到政府机关、跨党派对华的一致看法，即中国窃取大量美国知识产权，在人工智能、5G技术、量子计算等多领域的科技实力已将美国抛离身后。在日益极化的美国政坛，"中国正迅速成为美国最大的威胁"是民主、共和两党政治人物目前极少数的共识之一。
上周，中美贸易谈判在北京结束又一轮会谈。白宫新闻发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）1日表示，此轮会谈富有成果，焦点放在重要的结构性问题和重新平衡美中贸易关系。
5月8日双方会在华盛顿重启会谈。无独有偶，华为高管孟晚舟同日将在温哥华法庭出席引渡聆讯。
拜登：第一位与习近平深入交流的美国政治领袖
拜登与中国国家主席习近平多年来的接触颇多，两人被认为“私交甚笃”。
2011年，时任副总统拜登访华，由时任中国副主席习近平接待，在北京人民大会堂北大厅为他举行欢迎仪式。
外界当时已猜测，习近平将成为中国最高领导人。而当年美国政治精英对习的认识甚少。可以说，拜登是当时少有与习近平深入交流的美国政客。
据报，在拜登五日的中国之旅中，与习近平一共交谈了10多个小时。
在两人的会谈中，拜登表示：“全球经济稳定主要有赖于美中合作。这是全球经济稳定的关键，对此，我充满信心。”两人随后参加私人聚餐，还一同参观四川都江堰。
当年，拜登到访北京小吃店品尝炸酱面，尽显亲民姿态。他还赴四川大学发表演讲，回忆他在中美建交之年，作为一名年轻的参议员首次访华的经历。
在演讲中他说，从1979年至今依然相信，一个崛起的中国对美国和整个世界都具有积极意义，并将为整个世界带来经济发展和社会繁荣的动力。
当时，拜登还透露孙女正在学习中文，非常喜爱中国。
2012年，习近平访美时，则由拜登尽东道主之宜。2013年拜登再度访华，拜访升任国家主席的习近平。
2015年，习近平首度赴美国国事访问。据报，拜登曾对他说：“未来五十年的历史，在很大程度上取决于美中两国如何驾驭我们的关系。”