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上周正式宣布参选2020年美国总统大选的前副总统拜登（Joe Biden）在拉票活动中表达他对中国的看法。拜登的讲话风格一向被认为“口无遮拦”，此次他的对华言论再度引来争议，被认为低估了中国对美国的经济威胁。

“中国会吃掉我们的午餐？拜托，他们搞不定在南海和西部山区的巨大分歧。他们搞不清楚他们要怎么处理体制内的贪污。他们不是坏人……他们不是我们的竞争对手。”

拜登去年也曾有相似表态，认为在21世纪，美国比起其他任何国家都有竞争优势，而中国忙于应对国内问题，“在1000种形式里，是一个分裂的国家。”

美国政治学者、政治风险咨询公司欧亚集团的创办人布兰默（Ian Bremmer）批评说，拜登对中国近年来取得的科技进步“完全没有头绪”。拜登上次访华是在2013年。

“中国今天不仅仅是美国的最强竞争者，还是科技超级大国，”布兰默在推文中写道。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ianbremmer Biden’s last trip to China was 2013.



But I’m still stunned he has no clue how much they’ve advanced technologically since then.



China today isn’t just the top global competitor to the US; they’re a technology superpower. — ian bremmer (@ianbremmer) 2019年5月2日

总统参选人桑德斯（Bernie Sanders）也批评拜登的说法：“假装中国不是我们主要的经济竞争对手之一，这是错误的。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @BernieSanders Since the China trade deal I voted against, America has lost over 3 million manufacturing jobs.



It’s wrong to pretend that China isn’t one of our major economic competitors.



When we are in the White House we will win that competition by fixing our trade policies. — Bernie Sanders (@BernieSanders) 2019年5月2日

拜登目前在党内支持率排名首位，桑德斯紧随其后。贸易很可能成为两人政策的分野议题。桑德斯的贸易政策与特朗普的相对接近，反对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、批评自由贸易协定牺牲了美国的制造业。

拜登的竞选团队则没有回应上述的批评。

拜登的言论偏离了如今华盛顿从国会到政府机关、跨党派对华的一致看法，即中国窃取大量美国知识产权，在人工智能、5G技术、量子计算等多领域的科技实力已将美国抛离身后。在日益极化的美国政坛，"中国正迅速成为美国最大的威胁"是民主、共和两党政治人物目前极少数的共识之一。

上周，中美贸易谈判在北京结束又一轮会谈。白宫新闻发言人莎拉·桑德斯（Sarah Sanders）1日表示，此轮会谈富有成果，焦点放在重要的结构性问题和重新平衡美中贸易关系。

5月8日双方会在华盛顿重启会谈。无独有偶，华为高管孟晚舟同日将在温哥华法庭出席引渡聆讯。

拜登：第一位与习近平深入交流的美国政治领袖

图片版权 Getty Images Image caption 2012年习近平访美，与拜登在白宫会面。

拜登与中国国家主席习近平多年来的接触颇多，两人被认为“私交甚笃”。

2011年，时任副总统拜登访华，由时任中国副主席习近平接待，在北京人民大会堂北大厅为他举行欢迎仪式。

外界当时已猜测，习近平将成为中国最高领导人。而当年美国政治精英对习的认识甚少。可以说，拜登是当时少有与习近平深入交流的美国政客。

据报，在拜登五日的中国之旅中，与习近平一共交谈了10多个小时。

在两人的会谈中，拜登表示：“全球经济稳定主要有赖于美中合作。这是全球经济稳定的关键，对此，我充满信心。”两人随后参加私人聚餐，还一同参观四川都江堰。

当年，拜登到访北京小吃店品尝炸酱面，尽显亲民姿态。他还赴四川大学发表演讲，回忆他在中美建交之年，作为一名年轻的参议员首次访华的经历。

在演讲中他说，从1979年至今依然相信，一个崛起的中国对美国和整个世界都具有积极意义，并将为整个世界带来经济发展和社会繁荣的动力。

当时，拜登还透露孙女正在学习中文，非常喜爱中国。

2012年，习近平访美时，则由拜登尽东道主之宜。2013年拜登再度访华，拜访升任国家主席的习近平。

2015年，习近平首度赴美国国事访问。据报，拜登曾对他说：“未来五十年的历史，在很大程度上取决于美中两国如何驾驭我们的关系。”