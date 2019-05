图片版权 EPA Image caption 段氏香(中)在认罪协议中承认持械伤人控罪。

因牵涉朝鲜最高领导人金正恩长兄金正男被杀案而被判刑的越南女子段氏香(Đoàn Thị Hương)刑满出狱,并即时返国。

段氏香和印尼籍女子茜蒂·艾希亚(Siti Aisyah)被控于2017年2月13日,在金正男从吉隆坡机场准备搭乘飞机返回旅居地澳门时,向其脸上涂抹VX神经毒剂,致其死亡。检察官今年4月将对她的指控罪名由谋杀降为伤人,段氏香认罪并被判监。

扣除拘留待审等时间之后,30岁的段氏香星期五(5月3日)清晨获释,随即转交移民局拘押并接走,等候傍晚送上飞机遣返越南。她的三位代表律师向BBC越南语(BBC News Vietnamese)表示,他们将陪同其当事人回国。

BBC驻东南亚记者乔纳森·黑德(Jonathan Head)指出,随着两名被告先后获释,这起暗杀事件中耸人听闻的全貌,也许从此石沉大海。

金正男案两名被告为何得到不同处理?

段氏香代表律师郑宝德、沙林巴希尔(Salim Bashir) 和纳仁星(Naran Singh)向BBC越南语表示,三人将陪同段氏香一同回国,并应邀向越南律师联合会通报办案经过,尤其是审判过程。纳仁星对BBC记者说,他们对段氏香最终获释“感觉良好”。

郑宝德对BBC记者说,他在星期四(2日)到雪兰莪州加影女子监狱(Penjara Wanita Kajang)探视段氏香,并送上替换衣服。段氏香对即将获释感到雀跃,期盼与家人团聚。

郑宝德又向其他媒体强调,这起案件的真凶仍未绳之以法。

段氏香与27岁的茜蒂本来均被控以谋杀罪,面临强制死刑,但两人均否认控罪,坚称自己以为被邀请参与一个电视真人秀的游戏。马来西亚政府也因这起审判而遭受国际压力。

图片版权 AFP Image caption 茜蒂获法官“无事省释”,但这意味着她仍是戴罪之身。

马来西亚沙亚南高等法庭去年8月裁定两人谋杀罪表面证据成立,进入正式庭审程序。在印尼政府的外交斡旋下,大马总检察署于3月开审之际,突然撤销了对茜蒂的控罪,但未交代理由。茜蒂当庭获释,并随即返国。

法新社指出,雅加达成功解救茜蒂后,河内当局加紧向马来西亚方面施压。在4月1日再次开庭时,检方提出改控段氏香持械伤人罪(又译“以危险武器致伤罪”)。段氏香当庭认罪。

郑宝德其后对大马当地媒体透露,大马总检察署是基于越南政府和越南驻马大使馆提出的陈情书,才决定改控持械伤人罪。

段氏香父亲段文盛与继母阮氏微均对马国检方差别对待两名被告人感到不解。官方越通社报道,越南驻马来西亚大使黎贵琼强调,段氏香“的确是此案中的无辜受害者”。

但茜蒂也并非完全脱险。主审法官阿兹米(Azmi bin Ariffin)当时对她判以无事省释(discharge not amounting to an acquittal),不等同于无罪释放,茜蒂理论上仍是戴罪之身。她的代表律师魏顺成3月时对网络媒体《自由今日大马》说:“无事省释等同于悬在她头上的达摩克利斯之剑(sword of damocles),因为技术上她仍可再次被起诉相同罪名。”

马来西亚当局并未交代为何不撤销对段氏香的起诉。虽然马来西亚、越南与印尼均为东南亚国家联盟成员,但越南是共产主义国家,而马来西亚与印尼则同属穆斯林国家。

图片版权 AFP Image caption 金正男遇害时正要从吉隆坡返回澳门。

图片版权 NurPhoto / Getty Images Image caption 时任国阵政府内代表马来人的巫统有一支俗称“红衣人”的激进势力。朝鲜在金正男案发生之后对大马提出各种批评,引起“红衣人”不满。

金正男案暂告一段落,马朝关系怎么走?

段氏香与茜蒂的律师团队一直强调,四名在案发后逃离马来西亚的朝鲜男子才是暗杀金正男的真凶,韩国方面也曾提出相同指控。

马来西亚与朝鲜因此一度陷入外交僵局,两地相互限制对方使馆人员出境,作为少数对朝鲜公民免签国家的马来西亚也撤销了免签入境待遇。

不过,金正男谋杀案发生在国民阵线执政,纳吉布(Najib Razak;纳吉)担任总理期间。国阵政府于2018年大选中被希望联盟推翻后,以反对派领袖姿态再次拜相的马哈蒂尔(Mahathir Mohamad;马哈迪)提出重开大马驻平壤大使馆。

香港岭南大学亚太研究中心副主任毕杰志教授(Prof Brian Bridges)上月在《新海峡时报》撰文分析,马哈蒂尔要让马来西亚成为“众人的朋友”,而金正男案审判是其中一块重建马朝关系的绊脚石。另一方面,韩国总统文在寅3月访问大马时,与马哈蒂尔讨论了如何改善两韩关系,大马重开驻朝鲜使馆,将符合外界改善朝鲜半岛局势的期盼。

旅居马来西亚马六甲的毕杰志教授指出,韩国总统文在寅将于11月主持韩国—东盟对话框架成立30周年的研讨会,马哈蒂尔也许能以重开平壤使馆作为对文在寅的贺礼。