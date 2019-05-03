英国脱欧僵局：两大政坛巨头地方选举双双失利

图片版权 PA Image caption 因为民众对英国脱欧僵局的不满，主导英国政坛的保守党和工党均在地方选举中遭受挫败，小党和独立人士大有斩获。

因为民众对英国脱欧僵局的不满，主导英国政坛的保守党和工党均在地方选举中遭受挫败，小党和独立人士大有斩获。

2019年5月英国两大主要地区英格兰和北爱尔兰举行地方政府选举，国家政治似乎成为选民投票意向的一个决定性因素。脱欧，到底脱还是不脱？

2019年5月初的这次英国地方选举投票，是就英格兰目前共343个地方政府中248个地方政府、6个市长和北爱尔兰全部11个地方政府换届选举投票。

在这次地方选举的主战场英格兰，英国目前执政的保守党遭受最大的重创：保守党已经丢失了近530个地方政府议员的席位，丧失了对约22个地方政府的主导权。

保守党丢失的很多地方政府的议席被卷土重来的自由民主党夺走。

英国最大的在野党、反对党工党也度过了一个令人失望的夜晚，目前已经丢失了共约80个地方政府议席。

图片版权 Getty Images Image caption 英国脱欧的国家大事都已经直接影响到民众和社区的选择。

脱欧僵局

英国下议院的议员们尚未就英国退出欧盟的协议达成一致，因此，目前，英国已经将退出欧盟的最后期限从2019年3月29日推迟到2019年10月31日。

虽然英国地方选举让选民有机会选择影响其社区政策的决策者，但英国脱欧的国家大事都已经直接影响到民众和社区的选择。

英国保守党主席布兰登·刘易斯表示，选民给了他的政党一个非常明确的信息，即他们对英国脱欧僵局感到厌倦。

英国广播公司BBC的政治事务编辑劳拉·昆斯伯格说，到目前为止的结果表明，英国政坛的两大主要政党都因处理英国退出欧盟问题不力而受到惩罚。而自由民主党、绿党和无党派人士都从两大党的失利中受益。

Image caption 反对英国脱欧的英国自由民主党领导人凯布尔领导的其政党在2019年地方选举中获得重大胜利。

英国独立党丢分和南北分歧

自由民主党获利最大，目前已经将其控制的地方政府议员议席增加了340个，由该党主导的地方政府增加了8个。

无党派独立人士的地方政府议员议席增加了280个，一个地方政府由其主导。

主张英国硬脱欧的英国独立党不仅没有增加地方政府议席，相反丢失了65个地方议席。

英国选举问题专家学者约翰·科提斯教授比较2017年地方选举特点指出，2017年两大政党横扫80%选票的情况已经不复存在，保守党和工党内部分歧导致它们都在2019年地方选举中丢城失地。

科提斯教授表示，2019年地方选举中两大党的 损失出现了南北分歧，保守党在南方 (特别是在投票支持留欧的地区) 失去了更多席位，而工党在北方的损失更多。