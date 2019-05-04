图片版权 TOSSAPOL CHAISAMRITPOL/BBC THAI Image caption 日皇德仁登基前夕，有团体发起游行，要求废除日本天皇制度。

日本这个星期庆祝新天皇德仁登基的同时，BBC泰语记者黄阿南（音译，Nopporn Wong-Anan）到东京一个角落，观察到一场与庆祝活动气氛完全相反的游行。

这个游行由一个要求废除日本天皇制度的团体举行。参加游行的人走向一个公园，高叫口号呼吁日本“不要忘记天皇的战争责任”。

这些人大多是上年纪的老人，他们代表的是日本社会上十分少数的群体，曾有一定数量的支持者，但类似的声音近年越来越小。

图片版权 TOSSAPOL CHAISAMRITPOL/BBC THAI Image caption “反天皇制运动连络会”成员野村承认，近年拉拢新支持者不是容易的事。

废除天皇“才能为战争负责”

根据日本传说，日本的天皇是天照大神的后代，因此日本号称拥有世上历史最久、而且仍然存在的皇朝。第二次世界大战结束前，日皇被视为具有“神性”。

但日本一个名为“反天皇制运动连络会”的组织过去30多年，都呼吁要废除日本的帝王制度，认为这才能让日本真正为上世纪三四十年代发动的战争赎罪。

这个连络会一名称为野村的成员对BBC说，他认为战争“并没有妥善的完结”。他说他害怕被日本保守组织报复，只愿意透露他的姓氏。

他在连络会设在东京的一个小小办公室接受访问时说，日本战时天皇裕仁是一名犯下反人类罪行的战犯。

野村说，裕仁对军事十分有兴趣，“他害怕跟美国和英国打仗，只因为他知道日本的军力比不上对方”。

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到今天，历史学家仍然无法为裕仁在第二次世界大战的责任，达成共识。

裕仁从1926年就位天皇，直至1989年驾崩为止。他在日本战败后宣告，天皇不再具有“神性”。

美国在战后为日本订立宪法，把日本的政制改为君主立宪，保留天皇，但规定他只是一个“国家象征”，不能参加政治活动。

野村认为，日本保留天皇职位，令裕仁没有为他在第二次世界大战中扮演的角色负责。

修补伤疤的明仁

日本反帝制的势力在裕仁后期慢慢明显起来。左翼分子多次在一些与皇室有关的地点发动攻击。

周二（4月30日）退位的明仁1989年成为日本天皇后，被视为日本和平的象征。美国波特兰州立大学（Portland State University）教授劳夫（Ken Ruoff）介绍，明仁在位期间最受注意的工作，就是尝试修补战争遗下的伤疤，“尽力改善日本与战争受害国的关系”。

明仁1975年以太子的身份与妻子美智子一起访问冲绳，那是二战中伤亡最多的地方之一，当地约10万名平民在战争中死亡。明仁夫妇被示威者袭击，但没有受伤。

除了冲绳，明仁也访问了中国和印尼等受战祸影响的地方，他不可以谈论政治，但仍多次呼吁外界不要忘记战争的可怕。

东南亚多个曾受日本侵略的国家一直批评日方没有完全就其行为道歉，但明仁当上天皇后， 日本国内对皇室的支持有增无减。劳夫介绍说，日本国内调查显示有70%至80%的国民都支持保留天皇制度。

图片版权 TOSSAPOL CHAISAMRITPOL/BBC THAI Image caption 推动日本共和运动的组织近日举行游行，但参加人数比在场的警员还要少。

反天皇运动的起伏

“反天皇制运动连络会”成员野村承认，他组织的成员数量近年不断减少。组织在1980年代发起游行，曾经有3000多人参加，但近年吸引新成员十分困难。

连络会在周一（4月29日）明仁让位前发起游行，只有80多人参加，比受命维持现场秩序的警员还少。

野村说追求一个不受外界欢迎的目标是件孤独的事情，但他始终认为向公众介绍天皇制度带来的问题十分重要。他认为，日本现在经济衰退，面临“身份危机”，以首相安倍晋三为首的政府以为可以借助天皇的力量，给自己支持。

只要健康许可，野村计划在今后10年继续参加运动，但他要成功争取目标不是容易的事情——日本的天皇制度已经有2000多年历史，而且天皇的角色与许多日本文化十分有关系。

天皇换代令日本社会充满着对天皇的爱慕之情，也许同时令日本应否走向共和制度的争议划上休止符。最少，皇位再次悬空前都会是这样。

蔡晓颖对此文亦有贡献。