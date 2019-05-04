图片版权 Reuters Image caption 报道称，朝鲜5月4日上午发射短程飞弹。

韩国媒体报道称，朝鲜5月4日上午发射短程飞弹，后来韩国军方将其修正为“短程飞行体”。韩国联合参谋本部称，韩国与美国正对朝鲜此举认真应对，日本则研判并未对其安全造成直接影响。

短程飞行体

韩国媒体今天(5月4日)以快讯报道朝鲜发射短程飞弹，韩国联合参谋本部随后也证实，朝鲜是自从东部沿海城镇，向东发射短程飞弹，韩国与美国进行分析后指出，朝鲜发射的数枚短程导弹，飞行距离为70至200公里。

不过随后，韩国联合参谋本部修正用词称，朝鲜发射的是“短程飞行体”，至于进一步的细节，正由韩美双方分析中。

据报道，若确认发射的飞行物是弹道导弹，这就是朝鲜于2017年11月发射洲际导弹“火星-15”之后，相隔一年5个月后，再次发射导弹。

去年一整年，朝鲜都没有试射导弹和进行核试，直到今年4月17日，朝鲜称成功试验一种“新类型战术武器”，当时也引起国际社会关注。

据报道，韩国、日本外交部长已与美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）通过电话，就此事进行磋商。

日本防卫省表示，朝鲜试射的导弹，并没有飞近日本沿岸地区和海域，国防安全暂时不受影响。

回应美国施压

今年2月的越南河内“特金会”，美国总统特朗普指出，美朝在弃核议题上意见分歧，当时朝方要求全面解除制裁，美国则要求朝鲜须实现无核化，才能获得放宽制裁。当时“特金会”比预期提早结束，未达成任何协议。

美国国务院朝鲜政策特别代表毕根（Stephen Biegun）预计下周将访问日本和韩国。而就在毕根访问日韩前，“特金会”举行后的两个月，朝鲜发射短程飞弹，引发外界关注。

不过朝鲜这次举动，并未表示金正恩违背诺言，因为他在第一次“特金会”上，只承诺不再试射中程导弹和洲际长程导弹。

图片版权 Reuters Image caption 自特朗普与金正恩2月在河内会面后，朝鲜核问题谈判没有明显进展。

周二（4月30日）朝鲜外务省副相崔善姬（Choe Son Hui）警告美国，如果不调整对朝鲜实施经济制裁的立场，将面临“不利的后果”。

BBC记者劳拉·比克（Laura Bicker）称，美国要求朝鲜采取严厉措施，拆除核武，否则不会解除全面的经济制裁。对此，平壤已经感到不耐烦。

美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）发表声明表示：“我们知道朝鲜今晚的行动，我们会持续进行必要的监控。”

核试验扔持续

自从河内谈判破裂后，美朝之间未能取得明显突破。金正恩4月在最高人民会议，发表施政讲话时表示，朝鲜“与美国之间的对峙具有长期性特征”，朝鲜须“始终铭记只有军力强大才能保证和平这条铁的真理，不断巩固国防力量”。

金正恩还称，朝鲜愿意与美国进行第三次领导人会谈，但美国需要“端正态度”。