美国波音737客机滑出跑道冲进河中 但乘客大难不死

图片版权 Getty Images Image caption 一架波音737包机于美国佛罗里达州在雷雨中降落后滑出跑道，最终冲入一条河里。

一架波音737包机在黑夜和雷雨中在美国佛罗里达州降落失败后滑出跑道，最终冲入一条河里。

官方称，飞机上的乘客包括军人和平民，其中21人受轻伤被送往医院。

该航班上共载有136名乘客和7名机组人员。

由迈阿密国际航空公司运营的这架波音737包机从古巴关塔那摩湾飞往美国杰克逊维尔市的一个军事基地。

美国联邦航空管理局称，这架客机不是商用航班，而是美国国防部包机。

惊心动魄

机上乘客表示，飞机在暴风雨中降落，然后滑入圣约翰河。

一名女乘客告诉美国有线电视新闻网记者说，飞机确实撞到了地面并反弹起来。很明显，飞行员当时没能完全控制飞机，它弹起来两次。

她说，飞机落到水里后，我们分不清自己在哪里，是在河里还是在海里。

她还补充表示，当时能闻到飞机燃料泄漏到水里的味道。

图片版权 US Navy via Reuters Image caption 飞机上的乘客包括军人和平民，其中21人受轻伤被送往医院。

随后，这架波音737-800机上的136名乘客和7名机组人员都通过机翼疏散。

事件发生后, 杰克逊维尔市长莱尼·柯里在推特上表示，没有严重伤亡报告。

他还透露说，随着事件的发生，特朗普总统也表示愿意提供帮助。

事故调查

但杰克逊维尔的美国海军航空基地在其脸书网页上表示，由于安全考虑，时间发生数小时后，一些乘客携带的宠物还没有能撤出飞机。

图片版权 AFP Image caption 至少50名消防人员赶到飞机出事现场，帮助飞机上的乘客和机组从机翼疏散。

图片版权 Handout via Reuters Image caption 疏散的乘客和机组人员在117机库接受初步医疗评估和情况简报。

杰克逊维尔的美国海军航空基地的指挥官表示，这次事故没有出现严重伤亡是个奇迹。

美国波音公司则发布声明，向机上乘客表示良好祝愿。

该公司表示，正在向调查这一事件的美国国家运输安全委员会提供技术支持。

这家航空航天巨头在过去半年多里发生两起涉及737Max8型飞机的致命坠机事故后，受到了更密切的关注。但这次事件飞机机型与那两起事故的机型不同。