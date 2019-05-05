朝鲜证实试射远程火箭炮，金正恩：强大实力才有真和平

图片版权 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 朝中社发布了试射的照片。

在朝鲜发射短程飞行物之后一天，朝鲜中央通讯社星期日（5日）证实，朝鲜周六进行了“火力打击训练”，测试“大口径远程火箭炮、战术制导武器”，领袖金正恩在场指导。

这是朝美与朝韩谈判以来，朝鲜最大的军事举动。分析认为，这是朝鲜在2月与美国谈判失败以后，试图向美国施压。

韩国政府呼吁朝鲜停止令半岛局势紧张的举动。韩国总理李洛渊表示，半岛和平进程可能出现一些波折，但韩美不放弃半岛和平的努力，也坚信朝鲜将参与其中。

美国总统特朗普说，相信金正恩完全明白朝鲜拥有巨大经济潜力，不希望违背对他的承诺，相信两国会就核问题达成协议。

朝鲜试射了什么武器

朝鲜在周六当地时间约9时向东海方向发射短程飞行物，韩国政府起初称其为导弹，但之后改口说是“飞行物”。

韩国国防部认为，朝鲜发射的飞行物包括新型战术制导武器，240毫米和300毫米口径火箭弹等多种武器，初步相信这些飞行物射程达70至240公里，由于发射地点有一段距离均没有观景台，相信金正恩是在现场观看发射。

图片版权 AFP/KCNA VIA KNS Image caption 金正恩说，只有强大实力才能保障真正的和平。

朝中社周日发出的报道称之为“大口径远程火箭炮”。据报道，金正恩对是次训练予以高度评价，并强调部队要保持不管何时下达命令也可以进入战斗的万全备战态势和快速反应能力。

“官兵要牢记只有靠强大的实力才能保障和保证真正的和平与安全的硬道理，保持能够从任何势力的威胁和侵略捍卫国家的政治主权和经济自立、保卫革命胜利果实和人民安全的高度动员状态，更加蓬勃开展加强战斗力的斗争，”朝中社引述金正恩说。

去年一整年，朝鲜都没有试射导弹和进行核试，直到今年4月17日，朝鲜称成功试验一种"新类型战术武器"，当时也引起国际社会关注。

据BBC记者劳拉‧比克（Laura Bicker）报道，军事专家认为朝鲜测试的武器是短程弹道导弹，射程有500公里，即整个朝鲜半岛也属于射程范围，朝鲜这次试射并没有违反朝美之间的协议，因为朝鲜只答应美国不试射远程弹道导弹，然而却违反联合国安理会议案，也违反了朝韩之间的协议，外界要思考为什么朝鲜在面临经济制裁和经济困境下，仍然有资金去发展复杂的武器。

朝美2月越南河内峰会没有取得成果，美国希望朝鲜立刻放弃核计划，朝鲜只愿意实现部分无核化，来换取美国取消针对朝鲜的制裁。朝鲜上一次试射是2017年11月，当时是测试洲际弹道导弹，之后朝鲜向美国与韩国示好，金正恩分别与韩国总统文在寅和特朗普完成历史性会晤。

首尔的峨山政策研究院高级研究员申范澈（Shin Beom-chul）对路透社表示，这次试射是2017年年底以来最严重，很大程度是警告特朗普，如果华府不接受金正恩提出的部分无核化措施，谈判可能无法进行下去。

“除非金正恩得到他想要的，否则金正恩下一步可能是试射长程导弹，”申范澈说。

这次试射发生前不久的4月底，金正恩赴俄罗斯与总统普京会面；之后5月3日，特朗普与普京通电话，谈到朝鲜问题，特朗普敦促普京向朝鲜施压，但俄方就认为，应部分放宽制裁。一些美国媒体质疑，俄罗斯在朝鲜一连串举动中所扮演的角色。