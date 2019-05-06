汶莱为什么暂缓石刑处死同性恋者

图片版权 Getty Images Image caption 英国同志团体在汶莱持有的酒店外抗议

汶莱宣布撤回了上个月实施的法律，该法律宣示男性之间的性行为和通奸行为可以石刑处死。

该国领导人苏丹·哈桑纳尔·博尔基亚（Sultan Hassanal Bolkiah）上周日（5月5日）宣布的新《伊斯兰刑法》（Syariah Penal Code Order，又称SPCO）中关于死刑相关的法令将暂缓实施。但他也为新法典辩护，称后者的“优点”将变得更清晰。这是该国统治者自上月以来首次公开谈论该立法。

英联邦秘书长帕特里夏·斯科特兰（ Patricia Scotland）表示，她“很高兴死刑已被取消”。

自1957年以来，汶莱没有执行任何死刑处决。

在上周日的演讲中，哈桑纳尔·博尔基亚表示，他知道外界对于《伊斯兰刑法》有 许多“问题和误解。”

图片版权 Reuters Image caption 现年72岁的还领人掌握汶莱投资局，旗下拥有其中一些世界顶尖的酒店

汶莱的《伊斯兰法》

汶莱在2014年第一次引入伊斯兰教法，当时已经受到广泛遣责。这令汶莱拥有一个伊斯兰教法与普通法“并行”的法律体系。哈桑纳尔·博尔基亚当时说过，新的刑法将会经过几年时间才会全面施行。

2019新法令下，以死刑为刑罚的罪行包括强奸、通奸、鸡奸、行劫，以及冒犯或诋毁先知穆罕默德等等。

同性恋在汶莱本身已经不合法，此前的最高刑罚是10年监禁。在新法下，同性恋行为的定罪需要个人自己承认，或者被四个证人目睹其实施同性行为。

其中女性间的性行为将会处以40下的鞭刑以及10年监禁。同样开始实施的还有，堕胎将被施行公开鞭刑，以及对盗窃者进行截肢。

新法也对一些规定作了修改，包括将“游说、要求或鼓励”18岁以下的穆斯林儿童接受伊斯兰以外的其他宗教教育列为犯罪。该法主要对穆斯林适用，但是其中一些方面也对非穆斯林居民有效。

新法下惊慌的汶莱人

沙希兰·沙赫兰尼（Shahiran Shahrani ）是一名40岁的汶莱同性恋者，目前正在加拿大寻求政治庇护，他表示在汶莱已经能够感觉之前新刑法带来的影响。

这名前政府雇员在去年因为脸书上一则批评政府的帖文而被控煽动罪。 沙赫兰尼表示：“汶莱的同志群体从来就不算开放，但是因为Grindr（一款同性恋交友手机软件APP）的到来帮助了人们秘密约会。但现在，我听到的是几乎都没有人在用Grindr了。”

“他们害怕遇到一个假装同性恋的警察。这种事还没有发生，但是因为新的法规，人们很害怕。”

图片版权 Getty Images Image caption 抗议者在汶莱持有的豪华酒店外示威

一名不愿公开身份的汶莱同性恋男子向BBC说：“你一觉醒来发现，你的邻居、你的家人，甚至在路边卖炸虾油条的老奶奶都不把你当人，觉得用石头砸死你是可以的。”

另一名同性恋男子则希望新法不会广泛地实际执行。“说实话，我不会太害怕，因为这里的政府经常拿严酷刑罚来虚张声势。不过即使很少发生，但是它还有可能会发生。”

一名并非同性恋但已放弃伊斯兰教信仰的汶莱男性则表示，看着新法实施感到“惊慌和无力”。“我们这些普通市民无力阻止伊斯兰教法实施”，这名不愿公开身份的23岁男子说。“在伊斯兰教法下，我会因为叛教而面临死刑。”

各界抵制起作用

汶莱新法对同性恋者处以极刑的规定，激起了国际社会强烈抨击。各界评论这些国际压力对此次汶莱撤回决定有所影响。

“汶莱的刑法是一份有深刻漏洞的立法，当中有一系列侵犯人权的规定。”联合国对此作出回应，称有关立法残酷而不人道，指这是人权维护道路上的一次“严重倒退”。

一些名人亦发出呼吁，抵制这个机构旗下的豪华酒店，其中就有好莱坞影星乔治·克鲁尼（George Clooney）。“我们真的要间接资助这些侵犯人权的行为吗？”他呼吁，任何反对这些法律的人都应该抵制入住在美国、英国、法国和意大利的多切斯特酒店（Dorchester Hotel）。

图片版权 Getty Images Image caption 乔治·克鲁尼（George Clooney）发起的抵制行动奏效。

德意志银行（Deutsche Bank）宣布所有员工差旅，不要下榻汶莱政府拥有的饭店。

在压力团体的游说之下，伦敦市交通局（Transport for London）以违反广告原则的下，4月3日移除汶莱航空在伦敦地铁站投放的广告。台湾也有同志谘询热线协会呼吁台北捷运公司撤下汶莱航空公司广告。澳洲维珍航空（Virgin Australia）也跟进，取消与汶莱皇家航空的员工旅游协议。

汶莱档案

位于婆罗洲上的汶莱由苏丹·哈桑纳尔·博尔基亚（Sultan Hassanal Bolkiah）统治，这个国家主要通过石油和天然气出口致富。穆斯林占该国42万人口的三分之二。

现年72岁的领导人还掌控汶莱投资局（Brunei Investment Agency），旗下拥有其中一些世界顶尖的酒店，包括英国伦敦多切斯特酒店和美国洛杉矶比弗利山酒店（Beverly Hills Hotel in Los Angeles）等等。

汶莱的掌权贵族拥有巨额私有财产，占人口大多数的马来人享受着丰厚的政府福利且不需要纳税。