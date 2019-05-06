俄罗斯航空客机迫降后起火 至少41人死亡

你的器材不支持播放多媒体材料 起火飞机现场视频

一架俄罗斯航空的客机周日（5月5日）在莫斯科谢列梅捷沃机场紧急迫降后起火，目前已有至少41人死亡。

社交媒体上的视频显示，乘客使用紧急逃生滑梯逃离着火的俄航飞机。俄罗斯媒体报道，死者包括两名儿童和一名乘务员。

起火的飞机载有78名乘客和5名机组人员。一名目击者称，逃离起火的飞机简直就是“奇迹”。

俄罗斯卫生部长韦罗妮卡·斯克沃尔佐娃（Veronika Skvortsova）在一份声明中称，目前有6名病人在医院接受治疗，其中3人情况危殆。

俄罗斯航空称，这架飞机“出于技术原因”被迫返回机场，但未说明具体情况。

图片版权 AFP Image caption 一架俄罗斯航空的客机周日（5月5日）在莫斯科谢列梅捷沃机场紧急迫降后起火。

图片版权 Getty Images Image caption 起火的飞机载有78名乘客和5名机组人员

这架客机型号是苏霍伊超级喷气机100，当地时间18时02分在莫斯科谢列梅捷沃机场出发前往俄罗斯城市摩尔曼斯克。

不过起飞后不久，飞机就出现了故障，机组人员发出了求救信号。俄罗斯航空在一份声明中称，飞机在机场紧急降落后，引擎在跑道上着火。

俄罗斯航空称，机组人员“竭尽全力救助乘客”，并指乘客在55秒内被疏散。

俄罗斯联邦侦查委员会称，飞机上的78名乘客中，只有37名获救。

俄罗斯航空发布了截至目前已经确认的幸存者名单，并称将随着新信息披露更新名单。

国际文传电讯社引述一名消息人士称，这架飞机硬着陆后，引擎在跑道上起火，而不是最初报道的那样在半空中起火。

报道还指，这架飞机首次尝试紧急着陆没有成功。

据报道，摩尔曼斯克代理州长称，丧生乘客的家属分别将获得100万卢布（约合15300美元）的补偿，而在医院接受治疗的乘客将获得50万卢布（约合7650美元）。

萨夫琴科（Mikhail Savchenko）称，飞机起火时他在飞机上，但他“设法跳了出来”。

他分享了一段乘客从起火飞机上逃出的视频，称：“我一切都好，我还活着，安然无恙。”

图片版权 Reuters Image caption 救护车在莫斯科谢列梅捷沃机场候机楼前等候

幸存乘客德米特里（Dmitry Khlebushkin）则十分感恩飞机机组人员。他对记者们表示：“多亏乘务员，我才活了下来。”

保加利亚歌手克里斯蒂安·科斯托夫（Kristian Kostov）在社交媒体上称目睹了此次事件。他说，看到飞机被大火吞没后，机场的人都在颤抖，其他航班目前无法起飞。

另一名目击者霍利克（Patrick Horlacher）对BBC表示，他登上另一架飞机几分钟前，出事飞机被大火烧毁，这“令人震惊”。

报道指，针对事件的调查已经开始。俄罗斯总统普京据报已向受害者家属致哀。摩尔曼斯克地区宣布开始为期三天的哀悼。