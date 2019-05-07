英国女子网上晒公厕与中国厕所革命

图片版权 Lady Latrine Image caption 这个厕所有什么问题？仔细看

中国厕所革命进入第二个“三年战役”之际，英国一位女士在社交网站上掀起了她个人版本的厕所风暴：给公厕评分。

在社交网站Instagram上，“厕所女士” （Lady Latrine）在Instagram上开了个博客栏，从2019年3月份开始，林林总总荟集了数量可观的公用厕所，从顶级酒店到街头小咖啡馆的洗手间，兼具褒贬，图文共享。

她来自英国剑桥郡。在网上分享公厕评分最初是为了跟朋友们开玩笑，把公厕里的各种美丑放到网上“恶心他们”，后来就一发不可收拾。

还有一个原因，据她自己透露，是因为她需要上公厕的频率比常人高，有时一天需要去好几次，所以对这类公共设施比常人更熟悉。

她给公厕打分，从0到10，项目包括清洁程度、装饰水平、厕所手纸和洗手皂液质量。在电子表格上排开。

图片版权 Lady Latrine Image caption “厕所女士”的公厕评论博客未必富有诗意，但不乏创意

图片版权 Lady Latrine Image caption 手纸这样提供，还想得高分吗？

在打分时她也会考虑到一些“软指标”，比如繁忙程度。如果一个公厕使用的人特别多，而又非常干净，就可以得更高分，而一个顶级酒店的厕所各方都一流，但用者寥寥，且人们心目中它在那个地方就应该是那个水平，所以未必得高分。

厕所女士曾给一家夜总会的厕所打了10分，因为那里人来人往，却始终保持一尘不染，还配备了诸如卷发拉直器之类额外的便利、暖心设备。

扣分的地方包括堵塞、手纸断供、设备破旧、地面肮脏等。

图片版权 Xinhua Image caption 自2015年习近平发起“厕所革命”以来，中国各地出现了许多有创意和设计的厕所。

中国的“ 厕所革命”

中国的厕所革命则完全是另一个概念。

2012年，BBC记者罗拉特（Justin Rowlatt）说他在中国制作专题报道节目时，意外地发现了“第四个T”——另外三个T分别是Taiwan,Tibet, Tiananmen （台湾、西藏、天安门），是驻华外国记者们都知道的所谓3T禁忌规则。

这第四个T就是厕所，toilet。

他在中国时，读到《中国日报》上一片评论文章，关于中国公共厕所之脏、之臭，招致WTO， 世界厕所组织（World Toilet Organisation）的批评，中国政府十分重视这个问题，推出新的公厕卫生标准，要求将公厕里的苍蝇数量不得超过两只。公厕的清洁卫生事关社会文明程度，城市形象，必须严肃对待。

罗拉特读到这些文字不禁莞尔，要求在记录片里加入这段"厕所风暴"内容，但遭到负责陪同的中方人员的拒绝。因为拍摄工作接近尾声，为了避免这个节目遭禁，罗拉特和他的团队决定不去拉开中国公厕的门。

这是2012年。到2019年，中国的厕所革命已经进入第二个“三年战役”。

图片版权 Getty Images Image caption 如厕传统也是传统，其生命力有着客观和主观的基础

中国领导人习近平在2015年启动了“厕所革命”，冀望提升中国环境卫生状况，改善农村生活环境，并履行联合国可持续发展计划中对使用清洁水资源的承诺。2019年3月，中国全国人大和政协会议部长通道上，中国农业农村部部长韩长赋对媒体透露，政府准备拨款70亿元用于推动全国3万个村庄改造厕所，覆盖农户约1000万。

厕所是体现中国城乡差别、贫富差距的一个重要平台。物质条件决定生活习惯，包括卫生和如厕习惯，以及对厕所的心理定位。

中国人均GDP跟哈萨克斯坦在一个水平上。官方数据显示生活在260英镑年收入贫困线以下的民众仍有3000万左右。

政府希望通过改善农村的卫生条件来提高生活水平，推进文明，减少疾病，培养良好卫生习惯。计划到2020年农村地区现代化厕所普及率达到85%，2030年达到百分之百。

在日本抽水马桶在中国走红，赴日必购清单上马桶盖与日本电饭煲并列的同时，不少农村地区传统的开放式茅坑仍顽固地存在，因为没有配套的供水和污水处理系统，所以免费派发的现代马桶形同废物。

在主要旅游景点、机场宾馆和城市公厕普遍改造多年后，中国首屈一指的大都市上海开始试点不分性别、男女共用的公厕，以解决女厕不够的问题，向世界其他大都市看齐。

但民众反应并不很热烈。毕竟男女有别，而且解决女厕不够的方法有很多种，比如扩建或新建女厕。

图片版权 Lady Latrine Image caption 整洁、装修、设施，都是打分的硬标准

英国的公厕问题

"厕所女士"的个人版厕所风暴对于英国公厕的改进能有多大目前还不清楚，但英国的公厕问题跟中国不同。

英国厕所协会（BTA）估计，过去10年中英国各地的地方议会撒手不管的公厕总共有670多个，在37个地区地方议会干脆彻底不负责任何公厕的维持管理，全国公厕数量减少了约40%。

2018年，英国财相宣布对拥有和运营供公众使用的厕所的商家减免税赋。

BBC事实核查曾专门解读了公厕危机。公厕传统上都是由地方议会负责维持，承担开销，但不属于法定必须提供的公共服务。在削减预算紧缩开支情况下，许多议会都选择甩掉公厕这个包袱。

图片版权 Lady Latrine Image caption 五星酒店的卫生间这个样子很正常，不这样就奇怪了

英国的厕所问题聚焦在数量和谁出钱出力提供公厕服务；权益组织更多致力于推动设置更多针对残障人士需求和配有更衣设施的公厕。

对于商家自己的顾客专用厕所，有一个叫“厕所检查官”（toilet inspector）的网页，登记注册的用户可以在网页上提交把自己想赞或批的公厕，包括图片，打分，满分40，根据得分排出高低先后。

这个网站上还可以找到关于厕所的不同名称、前世今生、历史沿革等知识。

网站宣称目的是表彰洁净美观设施齐全的好厕所，羞辱脏乱差。在首页左侧是“最差公厕”照片和所在地点。