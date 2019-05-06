美军施压伊朗对中美贸易谈判冲击几何

图片版权 AFP Image caption 美国向中东部署林肯号航空母舰战斗群向伊朗施加压力，这与中美贸易谈判是否会有间接影响？

美国向中东部署“林肯”号航空母舰战斗群向伊朗施加压力，这对中美贸易谈判是否会有间接影响？

此前，路透社援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，这艘航母的部署是基于美军可能受到伊朗袭击的说法。

2019年5月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场集会上发表谈话，要求伊朗全国以“战斗姿态”应对美国在各个领域向伊朗发动的攻势。

美国剑指伊朗到底有什么目的？为何美伊关系可能会影响到中国和中美关系？

中国是伊朗石油的最大买家

美国特朗普政府指责伊朗开发核武器，2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。

从2019年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。

而伊朗坚持宣称其核项目是为和平目的，表示将不顾美国的制裁，继续出口石油。石油是伊朗的主要收入来源。但伊朗未来的石油往哪里出口？

中国过去多年是购买伊朗石油最多的国家。但2018年以来，中美因为贸易战问题关系持续紧张。中伊石油贸易受到了中美关系的影响。

据路透社报道说，在美国2018年11月重新对伊朗加大制裁前，伊朗就将约2000万桶石油运往其最大的客户中国，存放在大连港，尚未清关。

北京会怎么做，备受关注。

图片版权 Reuters Image caption 美国政府指控华为及其首席财务官孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。

美国挥剑指向伊朗意欲何为？

最近几个月来，华盛顿不仅呼吁全球向伊朗施压，自己也在采取行动，包括将伊朗革命卫队指定为恐怖主义组织，加强对伊朗石油制裁等。

BBC防务事务记者马科斯分析说，特朗普政府的目标尚不清楚。美国政府发言人坚持说，他们不希望与伊朗开战，但他们又几乎无法掩饰他们对德黑兰政权更迭的热情。

那么，美国此举是否试图维持现有的、令人不安的现状呢？还是企图把紧箍咒上得更紧？

马科斯指出，许多批评特朗普政府的人担心, 有些人不断鼓噪着向爆发冲突的方向发展。而批评者们担心，美伊热战冲突可能会意外爆发，或者也有可能是蓄意为之。

中伊贸易、华为和中美贸易战

在美伊战争风云凸显和中美贸易战的国际大形势下，中国伊朗贸易关系的影响早已超出了石油领域或两国地理范围。比如，美国特朗普政府多次指责中国在电信领域违反美国对伊朗的制裁。

2018年，美国政府指责作为中国第二、世界第四大电信设备制造商中兴违反美国对伊朗及朝鲜的制裁。同年6月，中兴与美国政府达成妥协，中兴被罚款10亿美元，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，在30天内更换董事会和管理层，允许由美国选择的合规小组入驻检查，并由中兴承担所有成本。

自从2018年以来，华为孟晚舟案又是与伊朗有关的一个关注焦点。2019年1月，美国司法部正式起诉中国电讯巨头华为及孟晚舟。在23项指控中，一项即为：指控华为孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。

中国方面坚决否认美方指控，指责美国方面对华为和孟晚舟的指控出于政治动机。

图片版权 AFP Image caption 中国是伊朗石油的最大买家。如果中国不再购买伊朗石油，伊朗的石油卖给谁？

《纽约时报》2018年12月援引特朗普总统曾表示，如果能帮助确保中美贸易协议，他愿意干预孟晚舟一案。

战略伙伴关系

2019年2月，中国领导人习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。

2019年5月5日，在美军剑指伊朗的同时，特朗普又宣布准备将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。

特朗普的言论正值中美贸易谈判进入冲刺阶段。中国高级官员预计将于本周抵达华盛顿。

中美贸易关系何去何从？中国伊朗贸易关系又将如何因此受到影响？