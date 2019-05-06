美军施压伊朗对中美贸易谈判冲击几何
美国向中东部署“林肯”号航空母舰战斗群向伊朗施加压力，这对中美贸易谈判是否会有间接影响？
此前，路透社援引一名不愿透露姓名的美国官员的话报道，这艘航母的部署是基于美军可能受到伊朗袭击的说法。
2019年5月1日，伊朗最高领袖哈梅内伊在一场集会上发表谈话，要求伊朗全国以“战斗姿态”应对美国在各个领域向伊朗发动的攻势。
美国剑指伊朗到底有什么目的？为何美伊关系可能会影响到中国和中美关系？
中国是伊朗石油的最大买家
美国特朗普政府指责伊朗开发核武器，2018年5月宣布退出伊朗核问题全面协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊制裁。
从2019年5月2日起，美国不再给予部分国家和地区进口伊朗石油的制裁豁免，以全面禁止伊朗石油出口。5月3日，美国宣布将强化对伊朗核活动的限制。
而伊朗坚持宣称其核项目是为和平目的，表示将不顾美国的制裁，继续出口石油。石油是伊朗的主要收入来源。但伊朗未来的石油往哪里出口？
中国过去多年是购买伊朗石油最多的国家。但2018年以来，中美因为贸易战问题关系持续紧张。中伊石油贸易受到了中美关系的影响。
据路透社报道说，在美国2018年11月重新对伊朗加大制裁前，伊朗就将约2000万桶石油运往其最大的客户中国，存放在大连港，尚未清关。
北京会怎么做，备受关注。
美国挥剑指向伊朗意欲何为？
最近几个月来，华盛顿不仅呼吁全球向伊朗施压，自己也在采取行动，包括将伊朗革命卫队指定为恐怖主义组织，加强对伊朗石油制裁等。
BBC防务事务记者马科斯分析说，特朗普政府的目标尚不清楚。美国政府发言人坚持说，他们不希望与伊朗开战，但他们又几乎无法掩饰他们对德黑兰政权更迭的热情。
那么，美国此举是否试图维持现有的、令人不安的现状呢？还是企图把紧箍咒上得更紧？
马科斯指出，许多批评特朗普政府的人担心, 有些人不断鼓噪着向爆发冲突的方向发展。而批评者们担心，美伊热战冲突可能会意外爆发，或者也有可能是蓄意为之。
中伊贸易、华为和中美贸易战
在美伊战争风云凸显和中美贸易战的国际大形势下，中国伊朗贸易关系的影响早已超出了石油领域或两国地理范围。比如，美国特朗普政府多次指责中国在电信领域违反美国对伊朗的制裁。
2018年，美国政府指责作为中国第二、世界第四大电信设备制造商中兴违反美国对伊朗及朝鲜的制裁。同年6月，中兴与美国政府达成妥协，中兴被罚款10亿美元，外加在协议执行期间将4亿美元交给第三方托管，在30天内更换董事会和管理层，允许由美国选择的合规小组入驻检查，并由中兴承担所有成本。
自从2018年以来，华为孟晚舟案又是与伊朗有关的一个关注焦点。2019年1月，美国司法部正式起诉中国电讯巨头华为及孟晚舟。在23项指控中，一项即为：指控华为孟晚舟向美国银行隐瞒出售给伊朗的设备，违反美国对伊朗的制裁。
中国方面坚决否认美方指控，指责美国方面对华为和孟晚舟的指控出于政治动机。
《纽约时报》2018年12月援引特朗普总统曾表示，如果能帮助确保中美贸易协议，他愿意干预孟晚舟一案。
战略伙伴关系
2019年2月，中国领导人习近平说，无论国际和地区形势如何变化，中方同伊朗发展全面战略伙伴关系的决心不会改变。
2019年5月5日，在美军剑指伊朗的同时，特朗普又宣布准备将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。
特朗普的言论正值中美贸易谈判进入冲刺阶段。中国高级官员预计将于本周抵达华盛顿。
中美贸易关系何去何从？中国伊朗贸易关系又将如何因此受到影响？