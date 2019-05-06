委内瑞拉危机：美国考虑军事干涉 但有俄罗斯搅局

图片版权 EPA Image caption 上周瓜伊多试图驱逐马杜罗的政变企图失败，但他仍然说"委内瑞拉的军队不再支持马杜罗"。（马杜罗和军人）

委内瑞拉经历了未遂政变后面临美国军事干涉的可能加大，白宫安全顾问博尔顿说，如果有必要，美军应该“准备好”进入委内瑞拉。与此同时委内瑞拉官员说在该国的俄罗斯的军事人员有可能增加。

反对派领袖瓜伊多被问到他是否欢迎美国军事干预时，他说正考虑国际干预的可能性。随后委内瑞拉外长说如果美国干预，委内瑞拉会做出反击。

委内瑞拉外长阿雷亚萨周一（5月6日）说，委内瑞拉愿意外交解决目前的政治危机，但是也做好了准备，如果美国选择对马杜罗总统的政府采取军事行动，他们会采取报复行动。

阿雷亚萨说，“我们准备好了这种局面发生…如果（美国）愿意采取军事手段，我们准备抵抗，我们有军队，警察，人民，我们准备摧毁任何军队，无论它多么强大。” 他还说加拉加斯一直呼吁华盛顿通过对话解决所有问题。

阿雷亚萨又说美国中央情报局和委内瑞拉反对派制定了驱逐马杜罗的计划，旨在攫取该国的自然资源。

俄罗斯"搅局"

卡内基莫斯科中心主任特列宁（Dmitri Trenin）在《澳洲金融评论》上撰文说，美国试图维持其全球主宰地位，但现在已经力不从心。中国的全球影响力在继续扩大，而且被美国看作主要的竞争对手，因为中国有能力在经济，甚至技术方面超过美国。而俄罗斯则被美国视作一个有巨大野心的搅局者。

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯声明说，"华盛顿干涉一个主权国家的内部事务，并且威胁其领导层，严重侵犯了国际法"。俄罗斯被美国视作搅局者。

虽然中国是委内瑞拉仅次于美国的第二大贸易伙伴，在该国能源产业有巨大投资，而且一直支持查韦斯以来的委内瑞拉政府，但是在委内瑞拉引起美国反弹的主要是俄罗斯。

3月份俄罗斯军用飞机飞抵加拉加斯，美国将此视为俄罗斯在拉美地区对美国采取对抗姿态。委内瑞拉政变未遂后，美国国务卿蓬佩奥还说马杜罗当时准备好离开委内瑞拉，但是在俄罗斯要求下没有走。

现在面对美国军事干涉的危险，委内瑞拉外长说，驻委内瑞拉的俄罗斯军事专家的数量可能会增加。

阿雷亚萨提醒记者说“委内瑞拉相当部分的军事装备来自俄罗斯…普京向我们提供了现有的最好的装备，允许我们建立强有力的威慑系统。我们需要改善，交换信息。目前委内瑞拉有个专家委员会，当然他们的人数还可能增加。”

美国国务院发言人说，上周蓬佩奥和俄罗斯外长拉夫罗夫通话说，“俄罗斯和古巴的干涉破坏了委内瑞拉的稳定和美俄双边关系”。

但俄罗斯外交部发表声明说，“华盛顿干涉一个主权国家的内部事务，并且威胁其领导层，严重侵犯了国际法"。俄罗斯还表示美国继续其"侵略行径会招致更严重的后果。”

美国哥伦比亚大学的国际安全和俄罗斯问题专家金伯丽（Kimberly Marten）对BBC记者说，俄罗斯和美国都试图在委内瑞拉站住脚，但是如果发展到美国或者让步，或者采取军事行动的局面，后果不堪设想。

军事干涉争议

美国国务卿蓬佩奥在美国电视频道上说，美国在拉美国家的行动是“合法的”。在被问到美国是否可能未经国会授权就军事干预委内瑞拉，蓬佩奥说美国宪法第二条第二款已经赋予了特朗普总统所需的所有权力。

Image caption 美国军事干涉委内瑞拉在美国国会也是个有争议问题，因为特朗普政府试图不经国会授权考虑军事选项

但是，俄罗斯外长拉夫罗夫宣布莫斯科计划建立多国协作，抗衡美国的潜在干涉。

自称委内瑞拉过渡总统的瓜伊多被BBC记者问到他是否欢迎美国的军事干预，他说“如有必要他会审视所有选项”。

上周瓜伊多试图驱逐马杜罗的政变企图失败，但他仍然说“显然委内瑞拉的军队不再支持马杜罗”。他还“认为伤害马杜罗自己的是他本人。他一输再输。他越来越脆弱，越来越孤立，他没有国际支持。相反，我们得到承认，支持，而且有未来的选项。”

瓜伊多还对《华盛顿邮报》记者说，在美国军事选项的讨论是对委内瑞拉“绝好的消息”，因为他们会评估所有选项。能够知道像美国这样的重要盟友也在考虑军事选择，再好不过了。

《芝加哥论坛报》报道说，特朗普政府支持委内瑞拉反对派领导人瓜伊多的同时，一直有对委内瑞拉采取军事干涉手段驱逐委内瑞拉总统马杜罗的想法。

但是最近美国国务卿蓬佩奥回避国会在军事干预中的作用问题，引起许多共和党人的担心，他们对历届美国政府对外采取军事行动颇有微词，他们认为这些对外军事干预缺乏法律基础。

共和党参议员托迪·扬（Todd Young）周五（5月3日）呼吁参院外交委员会主席对在委内瑞拉使用武力举行听证，他担心特朗普政府不经国会授权就采取军事干涉行动。

今年多名共和党议员，包括特朗普的盟友，已经同白宫产生分歧。他们在国会中投票赞成通过所谓的"战争授权决议案"，旨在结束美国参加在也门以沙特为首的军事干预行动。美国国会从未授权过军事干预也门。

许多共和党人在奥巴马政府时期就反对奥巴马不需国会授权就采取军事干预的做法，例如美国空袭利比亚。