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特朗普周日（5日）威胁提高对华商品关税的两则推文，掀起了全球市场的波动。美国贸易代表莱特希泽周一（6日）表示，中国“背弃”了在此前谈判中许下的承诺，呼应特朗普“周五将提高关税”的说法，印证了美方对中方存有不满。

继中国及香港股市暴跌之后，美国股市在周一（6日）一开盘就下跌，道指跌幅一度超过1%。但美股低开高走，逐渐回升，收市时只录得轻微下跌。

"对于关心美中贸易谈判的人来说，特朗普的言论不算特别令人意外。"美国荣鼎集团的中国宏观分析师朱鸣岐对BBC中文表示。

他认为，对于美股这样成熟而复杂的股市市场来说，一天内波动1%左右，属于市场正常范围。

而且，美国市场对贸易谈判的结果预期较低，普遍认为美中会达成有限度的协议，且路上可能遇到不少阻碍。

在贸易谈判期间，特朗普曾多次在推特上放出消息，一时称"将达成史诗性的协议"，一时又威胁提高对话关税。"在最后协议签字前，这些表态都是谈判技巧，"朱鸣岐说，美股市场对谈判期间的表态"见怪不怪“，早前价格已做相应调整，因此在6日的最终波动并不大。

相比之下，其他市场对特朗普的言论反应更大，6日香港的恒生指数急挫2.9%，上证指数更暴跌了5.6%。在欧洲，巴黎和法兰克福股市指数都下跌了1%。

对于美国与中国股市的不同表现，朱鸣岐认为，中国A股波动向来是情绪反应占主导。另外，中国国内对贸易摩擦的报导与讨论受到控制，”不排除中国市场对贸易谈判现实的理解不如美国，因此对谈判结果抱有过高期待。“

另一方面，特朗普在周日发布推文后，一度传出中国谈判团将取消赴美谈判行程，亚洲股市率先开盘时，市场的悲观情绪较重。

随后，中国外交部发言人耿爽表示，中方谈判团队仍会赴美磋商，为市场送去定心丸。

关键问号：刘鹤是否仍带领中方团队？

中国外交部表态，中方团队仍将前往华盛顿展开第十一轮贸易谈判。

图片版权 Getty Images Image caption 中方团队是否会由副总理刘鹤带领，如今仍是未知数。

美国和香港多家媒体的报导都呼应了这一说法，美国CNBC电视台引述信源称，中国谈判团队仍将在本周赴华盛顿展开贸易磋商，但团队将比原本计划的百人团队要小。

中方团队是否仍会由副总理刘鹤带领，仍是未知数。

外界认为，刘鹤是否牵头谈判，是此轮谈判能否达成最终协议的重要指标，因刘鹤是得到中国国家主席习近平授权、能够拍板做主的特使。

美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦6日表示，中方在上轮北京谈判中许下了一些承诺，但在周末又收回承诺。姆努钦形容，谈判进程“大幅后退”。

莱特希泽则呼应特朗普的推文称，如果谈判没有进展，美国将在周五开始，将针对价值2000亿美元的中国商品的关税从10%加至25%。

华盛顿智库战略与国际研究中心的中国经济专家甘思德（Scott Kennedy）早前受访时说，不可预期是特朗普政府的特征，在贸易谈判彻底结束、协议的墨水干了之前，没有人敢肯定美中两国能够达成协议。