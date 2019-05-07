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警告：本文包含《复仇者联盟4：终局之战》的剧透内容，不喜慎入

你或许看过之后也没发现，漫威其实在《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）里加入了他们的第一个LGBT角色。

不，他没有参加最后的终极大战，但是谁又能忘记那个在心理咨询群组里向“美国队长”倾诉自己约会经历的“伤心人”？

为了突出这个角色的重要性，导演乔·罗素（Joe Russo）还决定亲自上阵饰演他。

在接受《截止日》（Deadline）杂志访问时，罗素表示：“这是个绝佳的时间，因为漫威宇宙（Marvel Universe）走下去其中一个吸引人的方面就是它对于多元性的关注。”

影院观众是通过一系列的电影来认识“复仇者联盟”的——2008年的《钢铁侠》（Iron Man）、2011年的《雷神》（Thor）和《美国队长》（Captain America）就是三部非常成功的电影，讲述的都是拥有超能力的白人。

直到2018年的《黑豹》（Black Panther）和2019年的《惊奇队长》（Captain Marvel，另译“漫威队长”），漫威电影宇宙才出现了由有色人种或者女性担纲主演的作品。

而11年的“复仇者联盟”系列22部电影当中，没有一部出现过“LGBTQ+（同性恋、双性恋、跨性别及其他性少数人士）”的主角。

制造话题？

“我觉得罗素兄弟加入这个公开的同性恋角色从而制造话题，这很能说明问题，”伯明翰的流行文化记者菲利普·埃利斯（Philip Ellis）接受BBC第一电台节目《新闻节拍》（Newsbeat）访问时表示。

“如果他们不对此说什么，这一幕可能就会被看作是一个小惊喜，但是因为他们对此大加炒作，它就变得有点令人失望。”

图片版权 Getty Images Image caption 乔·罗素（右）在《终局之战》中亲自出演一个同性恋角色。

对于《每日快报》（The Daily Express）的影评人嘉碧莉埃拉·盖辛格（Gabriella Geisinger）来说，那一幕“并不令人感觉很足够”。

“它就是一段平常对话当中的一部分，我其实并没有发现这就是一个那样的时刻，”她向《新闻节拍》表示。

“它没有亮出那种霓虹灯招牌，某种程度上这是好的。它将这件平常的事平常化，但是另一方面，电影通篇也没有足够的东西令人觉得这是他们真正在乎的事情。”

不过，其实或许在复仇者系列当中可能早就已经有LGBT的人了。泰莎·汤普森（Tessa Thompson）一直都坚持说，她是将女武神瓦尔基丽（Valkyrie）演成一个双性恋的，不管剧本里有没有这个设定。

嘉碧莉埃拉说：“我想这某程度上是有意义的，作为表演技法的一部分，她在这个角色身上赋予了那样的元素。”

“于是，即使剧本里没有写，她与周遭世界互动的方式也是来自一个双性恋女人的世界。”

图片版权 Getty Images Image caption 布莉·拉尔森（Brie Larson）和泰莎·汤普森（Tessa Thompson）在推特（Twitter）上开玩笑说，她们在漫威系列里的角色如果成为一对，将会非常帅。

嘉碧莉埃拉希望漫威能够因为泰莎对角色的演绎而对他们的电影作一些改变，就像小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr）在第一部《钢铁侠》当中即兴发挥的那句经典台词那样。

菲利普表示，需要有同志版本的贝克德尔测验（The Bechdel Test，一个展示女性在电影作品中因性别歧视而存在感较低的著名测验），供我们应用到电影和文学当中。

“你的同性恋人物需要有名字，并且有与同性成员亲吻的画面，”他说。

“一个意味深长的凝视或者一段对话中不经意间抛出的一句话，在这个年代算不上什么。”

漫威新作《永恒神族》或将有同性恋角色

但是，在漫威电影宇宙里，我们仍然是身处一个开创先河的时代——黑人和女性角色只是在过去18个月才有了成为电影主人公的机会。

《黑豹》和《惊奇队长》两部电影都在全球收得超过10亿美元票房——远比《雷神3：诸神黄昏》（Thor: Ragnarok）、《蜘蛛侠：英雄归来》（Spider Man: Homecoming）或者《奇异博士》（Doctor Strange）都多。

而其中《惊奇队长》更是在漫威系列铁杆粉丝中间引发了强烈反响。

而漫威的下一个第一次，似乎注定会是一个LGBT人物。按计划，这次将会由一个同性恋演员饰演电影《永恒神族》（The Eternals）的主角——故事是关于一个古老的超异能族群，通过一个叫天神族的异类群体所做的实验而获得了超级能力。

“如果他们走的路线是一个非常传统的、雄性化的美国队长式的人物，仅仅是名义上的同性恋，这将会挺令人失望，”菲利普说。

“不管是在流行文化或是通俗意义上，甚至在LGBT群体里，白人男性都是一个原始设定。我会直接跳到用一个有色人种的酷儿女性做主角，或者是一个非二元性别的英雄。”

嘉碧莉埃拉说，要在《永恒神族》或者任何其他漫威电影中准确塑造LGBT角色，关键在于写作者、制片人和导演，以及他们对LGBT群体的理解。

“当你在创作一个LGBTQ+的人物时，要做做资料研究，找那些了解这种体验的编剧来写，”她说。

菲利普还补充说，他已经感到沮丧的是，计划中的《永恒神族》电影将会在中国这样的地方受到阻力，因为LGBT的电影内容在那里会受到严厉审查。

“事情不应该这样，但是要讲这样的故事，包含这样的角色，确实需要某种创造的勇气，”他说。

“当我们在一个这么大的系列当中有了第一批这种酷儿角色出现的时候，它将会很有趣，甚至很可能有点疯狂。”

“哪怕是被大刀阔斧地删剪过的版本，俄罗斯和中国这样的地方也会有酷儿和边缘群体，他们值得在大银幕上看到自己的同类。”

“我们总是预设片中角色是直的”

虽说“复仇者联盟”系列讲的是银河系扩张和拯救世界的英雄，在很多角色的故事线当中，情爱关系仍然是重要的一个组成部分。

红女巫（Scarlet Witch）和幻视（Vision）之间的关系，就是《复仇者联盟3：无限之战》（Infinity War）当中的核心部分，也最终带来了《终局之战》当中动作场面最多的一幕。

美国队长在战争年代所爱上的佩姬·卡特（Peggy Carter），最终也令他在最近一部复仇者系列电影中结束了自己的超级英雄生涯。

虽然嘉碧莉埃拉说，她希望看到一部超级英雄电影当中的主角，能够在习惯自己的超能力的同时，也坦诚面对自己的性别属性，也希望看到LGBT的恋爱关系能够和异性恋关系一样，受到同样的重视——并且被平常视之。

“我们来看这些电影时，除非有人告诉我们不是，否则我们都预设所有角色都是直的，”她说。

“不幸的是，在我们形成一个不再有这种预设的社会之前，我觉得你都必须要对角色和他们的性向作一点说明。”

《黑豹》和《惊奇队长》将黑人和女性为主角的电影带到大银幕上，而菲利普说，重要的下一步就是让年轻的漫威粉丝在大银幕上看到LGBT的英雄。

“看到一个公开同性恋身份的超级英雄拯救宇宙，将会对年轻一代带来启示，”他说。

“或者就是和他的男友一起拯救世界，又或者救他的同性爱人一命。就像我们多年来看到美国队长和钢铁侠做的事情一样——就是做一个超级英雄。”