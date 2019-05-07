图片版权 Reuters Image caption 瓦隆和觉梭与另外数千名囚犯一样获释。

两名在缅甸因为报道罗兴亚危机而被囚禁的路透社记者在周二（5月7日）获释。

33岁的瓦隆（Wa Lone）和29岁的觉梭（Kyaw Soe Oo）在仰光郊外的监狱里度过了超过500天之后获得总统特赦令，被释放出狱。

他们此前因违反官方保密法相关罪责被判罪，于去年9月被判监禁七年。

他们的入狱被外界看作是对新闻自由的侵犯，并引发对缅甸民主制度的质疑。

瓦隆在离开监狱之际接受了BBC记者尼克·比克（Nick Beake）的访问，他表示自己不会放弃继续做记者。

“我很高兴，也很兴奋，能够见到我的家人和同事。我已经迫不及待要去我的新闻工作间，”他向媒体表示。

两人均有家室和儿女。瓦隆的妻子在丈夫被捕之后才发现自己已怀孕，之后瓦隆只在妻子仅有的几次探监时才见到自己的女儿。

图片版权 Reuters Image caption 瓦隆在出狱后面露笑容。

两名记者和另外数千名囚犯一样，获得缅甸新年期间的年度大特赦之后获释。

路透社主编表示，这两名记者成为了新闻自由的象征，他们的报道在上月赢得了普利策奖（Pulitzer Prize）。

“缅甸释放了我们勇敢的记者，我们非常高兴，”史蒂芬·J·阿德勒（Stephen J Adler）在一份声明中说。

人权观察组织（Human Rights Watch）亚洲部副总监菲尔·罗伯森（Phil Robertson）发表声明指：“我们恭喜他们从不公正的牢狱里走出来。”

“但是危机还未结束，因为事实上还有数名缅甸记者和博客作者仍然因为他们的报道而面临着无根据的犯罪指控。”

调查罗兴亚谋杀事件

获释的这两名路透社记者是缅甸公民。他们一直在搜集证据，证明2017年9月有10名罗兴亚男性在若开邦北部的印丁村被军人杀害。

他们在报道发表之前就被捕，当时他们在一家餐厅第一次与两名警察见面，并收到一些文件。

一名警察证人在审讯期间称，餐厅见面是让这两名记者落网的陷阱。

图片版权 Reuters Image caption 路透社记者调查的就是这些罗兴亚人的死。

与其他记者合作完成的最终报道被认为是非常出色，因为它从一系列行动参与者那里搜集到了证词，包括佛教村民承认杀害罗兴亚穆斯林并烧毁他们的家。武装警察的讲述也直接指向了军方的参与。

军方此前曾自己发表对罗兴亚人滥权的调查报告，给自己免罪，但大量罗兴亚难民作供称有暴行发生。

政府当局稍后则启动了对印丁村屠杀事件的调查，确认了大规模杀害事件的发生，并承诺将对参与者采取行动。

七名军队士兵因为参与杀害行动而被判入狱。

军方指，这些士兵将会因为“帮助及参与了谋杀”而服刑10年。