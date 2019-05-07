俄罗斯航空客机坠毁：降落前曾遭闪电击中

你的器材不支持播放多媒体材料 起火飞机现场视频

乘客和机组人员称，周日（5月5日）起火的俄罗斯航空飞机在坠毁前曾被闪电击中。

客机上一共载有乘客和机组人员78人，事故造成41人死亡。调查人员目前仍未对飞机被闪电击中的说法发表评论。

现代飞机能抵御雷击。俄罗斯航空表示，客机返回机场是出于“技术原因”。然而乘客称，这架原定于从莫斯科飞往摩尔曼斯克市的客机在降落前曾遭雷击。

飞行员叶夫多基莫夫（Denis Yevdokimov）对俄罗斯媒体表示，闪电中断了他与空中交通管制员的联络，迫使他切换到紧急手动模式。

现场视频显示，这架飞机着陆时非常颠簸，在停机坪上晃动后起火。

41名死者中有两名儿童和一名机组人员。摩尔曼斯克代理州长（Andrey Chibis）在脸书上称，26名死者来自摩尔曼斯克。

据报道，记录飞行数据和驾驶舱对话的黑盒子已经找回并交由调查人员分析。

机组人员和乘客怎么说？

幸存乘客叶戈罗夫（Pyotr Yegorov）称，飞机“刚刚起飞就被闪电击中”，并称“着陆很艰难，我几乎因为害怕晕过去”。

另一名幸存者萨夫琴科（Mikhail Savchenko）说，飞机后部起火时，他从飞机前部的紧急出口滑梯跳出逃生。

一名目击者称，飞机在跑道着陆时“像蚱蜢似地跳跃”。

乘客德米特里（Dmitry Khlebushkin）对记者表示：“都亏了这些空姐我才活了下来。她们站在烟雾中，那里很黑，非常热，但是她们把人拉出来，帮助他们滑下滑梯。”

俄罗斯“纽带”新闻网站（Lenta）报道，空姐卡萨特金娜（Tatyana Kasatkina）说，当飞机还在飞行时，乘客们已经离开座位前往逃生出口。她称，飞机起火时，乘客们尖叫着给亲属打电话。

Image caption 俄罗斯航空SU1492飞行路线

“一切都发生得非常快，几秒之内我就把乘客推出去了。我抓住每个人的衣领，这样他们就不会耽误疏散工作。”

社交媒体上流传着一些乘客逃离起火飞机的视频。

目击者霍利克（Patrick Horlacher）对BBC表示，他登上另一架飞机几分钟前，出事飞机被大火烧毁，这“令人震惊”。

事故过程

出事的苏霍伊超级100型客机于当地时间18时02分从莫斯科谢列梅捷沃机场出发，前往俄罗斯城市摩尔曼斯克。

起飞后不久遇到恶劣天气，“故障”发生，机组人员发出了求救信号。

飞行员叶夫多基莫夫称，客机与空管人员进行了一些沟通，但只是零星的。随后，这架飞机尝试了两次紧急迫降。国际文传电讯社称，第一次尝试降落时，飞机飞行速度太快，第二次降落时自动系统失灵。

国际文传电讯社报道，飞机撞上跑道三次，随后起落架被撞碎，碎片进入引擎起火。

国际文传电讯社还称，由于机组人员与空中交通管制员失去联系，并认为在莫斯科上空倾倒燃料太危险，所以飞机降落时油箱装满了燃料。

图片版权 REUTERS/Nadezhda Polomoshnova Image caption 调查人员目前仍未对飞机被闪电击中的说法发表评论

图片版权 EPA Image caption 调查人员在尝试确定飞机坠毁的原因

闪电能击落飞机吗？

每年数百万商业航班在各地起降，空中雷击是比较常见的现象。

使用铝制造的传统飞机通常能够承受雷击，因为飞机外壳像笼子一样，在未损害的情况下分配电力，让飞机继续安全飞行。一些新型飞机由较轻的材料制成，这些材料导电性较低，比如需要使用金属网或金属薄片保护的碳纤维。

图片版权 Getty Images Image caption 每年数百万商业航班在各地起降，空中雷击是比较常见的现象。

另外，飞机的油箱的电子设备等都被严密地保护起来，防止外部电子爆炸。

闪电可能导致技术故障，让飞机出于防护原因改变航线或紧急迫降。但因此类事件飞机坠毁的事故比较少见。

不过，机上人员仍可能注意到闪电，乘客可能会听到巨大的撞击声，或者看到一道明亮的闪光照亮机舱。

2012年，苏霍伊超级100型客机在印度尼西亚一次演示飞行中坠毁，飞机撞上山腰，机上45人全部遇难，事故原因是人为失误。