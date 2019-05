俄罗斯航空客机坠毁：降落前曾遭闪电击中

View this post on Instagram

‼️Экстренное сообщение‼️ В Шереметьево горит самолёт. По словам очевидцев самолёт только что приземлился и загорелся. Подробности уточняются #шереметьево #горитсамолет #пожар #экстреннаяновость #молния #thebayany #theбаяны Подписывайся на наш телеграм канал 👉 @thebayany