中美贸易谈判：特朗普下战书可能源于中国态度转变

图片版权 Getty Images

美国总统特朗普动动手指发出数则推文，全球金融市场两日内蒸发了数万亿。市场对中美贸易谈判“开倒车”持续忧虑，美股道琼斯指数周二（7日）下跌1.79%。

中国网民更将特朗普比作电影《复仇者联盟》里的超级反派灭霸（Thanos），弹指间就能造成巨大打击。

美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦周一（6日）的发言，让特朗普的威胁更显可信。

美国时间6日傍晚，这两位深度参与美中贸易谈判的美国高官一同指责北京背弃此前做出的承诺。他们呼应了特朗普此前的表态，即中美如果继续谈不拢，华盛顿将在周五（10日）会上调对华关税。

“在过去一周左右的时间内，我们观察到中国削弱了承诺，”莱特希泽说。姆努钦形容，谈判进程“大幅后退”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国贸易代表莱特希泽

中国副总理刘鹤率中方代表团赴华盛顿开展下一轮谈判，双方将在周四（9日）会谈，而特朗普的威胁则可能会在周五成真。

美中贸易谈判为何突然倒退？经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）对BBC中文称，中国可能高估了自己手上的牌。

中国反悔了什么？

中美两国争持的焦点一直是知识产权盗窃、强制技术转移等议题，美方尤其关注中国如何执行承诺。

彭博社引述消息人士称，中国本已同意通过立法解决上述问题。这对特朗普政府来说尤其重要，他可向美国民众宣称中国作出了显著让步、协议对美国十分有利。

但中国突然又改变立场，称无意为此修改法律。

莱特希泽对此不满，特朗普听取他的汇报后，发出了周五加征关税的“最后通牒”。

香港媒体《南华早报》引述信源称，中国的立场转变是由国家主席习近平亲自拍板的。

中国为什么突然变得强硬？

经济学人智库分析师马志昂对BBC中文表示，中国在谈判中突然变得强硬，可能是由于中国今年第一季度的GDP 表现相当强劲。

多种刺激经济措施多管齐下后，中国在上季录得6.4% 的GDP增长，另外，还成功举办了大型的国际会议“一带一路”高峰论坛。

“如果特朗普政府说的是实情，中国原本同意让步但突然间反悔，那中国很可能高估了他们手中的牌，”马志昂说。

图片版权 Getty Images

美中还能达成协议吗？

《人民日报》7日的社论写道，特朗普的关税威胁此前也发生过，“但最终还是呈现了拨云见日的希望”。社论承认中美之间存在棘手的结构性分歧，但强调通过对话来解决问题、促进共赢，因为这符合中美双方及世界经济的利益。

这篇社论传递出中方有意谈判的积极信号，并未严厉反击美方言论。

另一方面，虽然曾有猜测中方会取消赴美谈判行程，中国副总理刘鹤本周仍将率领代表团赶赴华盛顿。双方将在周四（9日）开始重启谈判。

马志昂指出，虽然刘鹤赴美的日期延后、行程缩短，但他在特朗普的推文之后仍然赴美，显示中国依然希望达成协议。

“这很可能由于中国预期到，进一步恶化的贸易争端会对中国的金融市场与人民币汇率造成巨大的破坏。”

美国希望通过立法确保中国信守结构性改革承诺，然而，“外国干预中国内政”一向是中国的政治敏感点，北京不愿显得是迫于外界压力而执行改革。这种角力将如何影响此轮美中贸易谈判，还有待观察。

美国对华关税上升会对中国经济产生什么影响？

马志昂预期，如果对华关税上升，中国股市会再次下挫，人民币汇率将经历波动。

经济学人智库估计，如果美国将价值2500亿的中国商品关税从10%上调到25%，中国的GDP增长将蒸发0.2到0.3%。

如果特朗普政府向所有中国商品征收25%关税，对中国经济造成的打击将更为剧烈。

“那很可能会把中国GDP增长拉低至6%，甚至更低，”马志昂说，“中国官员此前已经表明，他们不能承受这样的经济痛楚。”

中国在2019年的GDP增长目标设为6.5%。

图片版权 Getty Images Image caption 美国是中国最大的出口市场。

贸易战的负面影响逐渐在中国的贸易数据中显现，中美贸易趋于疲软。在今年第一季度，中美贸易总值同期下降11%。

除了商品贸易，马志昂指出，中美贸易摩擦更重大的影响在于"软指标"，包括交易气氛、投资者对未来的预期等等，它们对投资决策、跨境交易等中美交往的方方面面影响甚大。

在贸易争端迟迟未能解决的大背景下，中美间商贸合作方、投资者举步不前，对中国经济的伤害比单纯的贸易量下降要来得更大。

尽管经济数据并未证实“中国经济困境由中美贸易战造成”，市场却存有这一认知，让中国显得是双边贸易谈判中弱势的一方。

“管控这种解读，无论它是否有根据，对中国领导人来说仍然至关重要，”马志昂告诉BBC中文。

特朗普真能在一夜间增加关税吗？

经济学人智库预期，美国在加征关税前会设定评价期，征集美国企业与消费者的意见。

然而，特朗普政府一贯不按排理出牌，不排除可能跳过评价期。

即便那样，马志昂表示，任何新增关税的方案都需要时间推行。"那至少需要一个月、很可能两个月。"

图片版权 Getty Images

对华关税曾让白宫内讧

美国全国公共广播电台（NPR）7日披露，在特朗普任期初期，总统幕僚们曾就应否对华施加关税有过极其激烈的辩论。NPR采访了多位白宫前高官，拼凑出椭圆办公室内的紧张气氛。

前白宫首席策略师班农（Steve Bannon）说，谈及对华贸易时，幕僚之间针锋相对，甚至到人身攻击的程度。

白宫经济顾问科恩（Gary Cohn）认为，对华关税最终会由美国消费者买单，拖慢美国的经济增速。他支持美国通过与盟国合作来抗击中国的贸易不公行为。

班农与白宫贸易顾问纳瓦罗则是对华关税的积极支持者，他们相信，价格被迫提高的中国商品会保护美国的就业市场，让国内制造业回春。

而且，白宫内部的斗争并非只是关起门进行。“他们会当着中国代表团的面吵起来，这对于谈判来说，简直是种原则性错误，” 负责亚太事务的前助理国务卿董云裳说。