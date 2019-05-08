图片版权 Getty Images

近日，美国HBO电视网制作的大热剧集《权力的游戏》推出新一季，话题度不断攀升。而最近引发热议的是，上周日（5月5日）该剧最新一集《最后的史塔克》（The Last of the Starks）中，突然出现了一只星巴克的杯子。

尽管HBO很快就在社交媒体上开玩笑回应此事，美国咖啡连锁店星巴克也享受了意外的广告植入，但是这次错误也会被列入到多年来电影和电视连续剧穿帮镜头的长名单中。

以下是一些著名的案例。

18世纪的匡威鞋

索菲亚·科波拉执导的电影《绝代艳后》（Marie Antoinette）讲述了臭名昭著的法国王后玛丽·安托瓦内特的故事，这位王后生活奢靡，最终在1793年被判处死刑。

电影中的一些原声音乐与那些发生在凡尔赛宫的著名事件绝不是同时代的，比如新秩序乐团、鼓击乐团及Gang of four等新浪潮和后朋克乐队的音乐。

图片版权 Getty Images

最引人注目的是，扮演玛丽·安托瓦内特的克斯汀·邓斯特（Kirsten Dunst）购买新衣服时，画面中出现了一双匡威鞋。

穿帮镜头引发了许多讨论，一些人认为导演是故意把现代鞋放入那个场景。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @DanaMarie_ND If HBO tries to pretend the Starbucks cup is a metaphor or something (a la Marie Antoinette’s converse) I’m gonna lose my mind pic.twitter.com/JHTWbep2iF — Dana Marie (@DanaMarie_ND) 2019年5月6日

13世纪开车去打仗

澳大利亚著名电影人梅尔·吉布森在史诗级电影《勇敢的心》（Braveheart）呈现了苏格兰英雄威廉·华莱士的故事，该片获得了五项奥斯卡奖，包括“最佳影片”和“最佳导演”。

图片版权 Getty Images Image caption 梅尔·吉布森主演《勇敢的心》，片中的战场上出现了一辆轿车。

因为一些史实不准的问题，吉布森也受到了很多批评，主要是情节上的错误。

但有一个特别的错误肯定源于意外事故：片中一个战争场景里出现了一辆轿车。

马修·麦康纳穿越时空

美国演员马修·麦康纳凭借电影《达拉斯买家俱乐部》（Dallas Buyers Club）赢得了奥斯卡最佳男主角奖。

图片版权 Getty Images

《达拉斯买家俱乐部》是1985年的故事，麦康纳饰演一名将未经批准的药品走私到得克萨斯州的艾滋病患者，但是很少有人知道他也能穿越时空。

电影暗示了这点——在一个镜头中，麦康纳饰演的角色坐在一辆兰博基尼跑车海报前，而这辆跑车2011年才发布。

战车上的气缸

好莱坞影星罗素·克劳主演的电影《角斗士》（Gladiator）中，有一幕在斗兽场的惊险战斗，其中包括一些狂野的战车骑行。

不幸的是，电影制作人员没有注意到现场使用的车辆后面可以看到一个气瓶。

戴牛仔帽的海盗

对于电影发烧友们来说，在《加勒比海盗》系列中可能会找到许多历史错误和穿帮镜头。

比如其中一幕，海盗船上出现了“牛仔”。

《加勒比海盗》系列第一部《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》中，观众可以在约翰尼·德普扮演的杰克船长身后，看见一名穿着T恤、带着太阳镜和帽子的“孤独牛仔”。