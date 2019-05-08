英国或对华为开绿灯 美国高层伦敦会晤敲警钟

图片版权 Reuters Image caption 美国国务卿蓬佩奥访问伦敦，会晤梅首相和英国外相亨特，关注焦点是美方要求英方在华为和伊朗问题上选边站队。

美国国务卿蓬佩奥访问伦敦，会晤英国梅首相特雷莎·梅和外相亨特，要求英方在华为和伊朗问题上选边站队。

预计，蓬佩奥会敦促梅首相不要允许中国华为公司参与英国的关键基础设施建设。

蓬佩奥还将与她举行会谈，并在美国总统特朗普今年6月对英国进行国事访问前就美国外交政策发表演讲。

据报道，美国对华为可能参与建设英国5G移动网络的消息感到震惊。

英国政府坚称尚未就此做出最终决定。

华为讨论外泄风波未平

在英国国家安全委员会会议上对华为问题的讨论被泄露后，英国前国防大臣威廉姆森被内阁解职。这一事件在英国国内引发了一场重大的政治争议。

英国广播公司外交事务记者兰代尔表示，蓬佩奥将警告英国与这家中国公司建立合作关系的风险。兰代尔说，蓬佩奥还将警告说，如果华为公司接触到关键性信息数据的话，美国可能被迫减少其在英国的存在。

批评者称华为是中国共产党的一只手。

美国作为英国主要情报伙伴，由于担心华为可能被用来刺探美国情报，不会向华为提供任何5G合同。

但英国媒体早些时候援引英国国家安全委员会会议内容报道称，英国已同意允许这家中国公司参与英国5G项目的非核心部分。

这次泄密事件导致前国防大臣威廉姆森被解职，但他坚称自己不是泄密的源头。

多为关键位置上的内阁大臣也纷纷拒绝向媒体表明个人态度，可见华为一事在英国内政外交中的敏感程度。

图片版权 Reuters Image caption 2019年上半年，随着美国、澳大利亚和新西兰禁止华为参加其各自国家的5G网络建设，有关华为的争议在英国也愈演愈烈。

伊朗核协议

在为期一天的访问中，蓬佩奥还与英国外交大臣亨特共进午餐，并参加英国坎特伯雷大主教主持的宗教自由圆桌讨论会。

兰代尔分析认为，在德黑兰宣布要退出2015年国际核协议下的关键承诺后, 英国和美国双方各自对伊朗的政策也将得到讨论。

2018年，特朗普总统将美国从旨在遏制伊朗核野心的多国协议中撤出。但英国、法国、中国、德国和俄罗斯依然继续支持这一协议。