美国男孩空难奇迹生还 讲述如何死里逃生经历

Image caption 长大成人的小威利

空难可能是最可怕的事故之一，如果遇上了恐怕大多凶多吉少。但这事就让美国的小威利·菲利普斯（Willy Phillips Jr）赶上了。

那是9年前的事，当时小威利才13岁。

虽然9年过去了，但小威利对那场空难仍记忆犹新。

事情发生在2010年的阿拉斯加。当时，小威利和爸爸以及美国阿拉斯加州前参议员特德·史蒂文斯（Ted Stevens）等一行人乘坐一架小飞机去钓鱼。

虽然还是8月天，但当时天气十分恶劣，他们的飞机差点无法成行。

他们乘坐的是德哈维兰加拿大DHC-3双水獭飞机。小威利以前坐过这种小飞机。因此，对此并不陌生。

但不知为什么，这次冥冥中他竟然没有系安全带。

“我坐在一个靠窗座位，一直在打瞌睡”，小威利回忆说。

“出事前，我记得最后的事情是机窗有很多雨水。之后，我就睡着了。”

飞机是在当地时间下午两点半坠毁的，当时天气恶劣、能见度不高。飞机坠毁在山坡上。但具体原因仍然不明。

美国国家运输安全委员会之后的调查无法确定到底是什么原因导致飞机失事。

有揣测说是飞行员睡着了或是癫痫发作，但却没有发现直接证据支持这些说法。飞行员本人也在空难中丧生。

小威利表示，事发过程中他感觉自己像是在做梦一样。时而清醒、时而又陷入梦中。

惨不忍睹

图片版权 US NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD Image caption 它撞在阿拉斯加州迪林汉姆山区的一个40度的山坡处。

就这样，小威利一会清醒、一会迷糊。

大约过了一个小时，小威利意识到自己必须要起来。这时，他才发现自己并非坐在原来的座位上。

小威利表示，如果当时系上安全带的话，或许情形会严重得多。飞机失事时的冲力把小威利推到了飞行员的驾驶舱里，完全离开了自己的座位。

实际上，飞机撞山时小威利被摔进驾驶舱、做到了副驾驶的腿上。

当时，飞机上连机组加乘客共有9人，5人死亡。

小威利试着活动一下手脚，并察看一下飞机的情况。他所看到的一切令他惊呆：到处是碎玻璃、死伤一片，包括他的父亲和阿拉斯加州的参议员特德·史蒂文斯等人。

但小威利知道，此时此刻要保持镇静。这一点是他从父亲那里学到的。父亲从小就教导孩子任何时候都要保持沉着冷静。

幸存者中还有一位小威利父亲的好友。他对小威利说：“你知道你父亲已经遇难了吗？但我们需要你的帮助。你不能垮下。”

营救困难

图片版权 US NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD Image caption 坠毁的飞机

由于这架飞机没有按时到达目的地，当地一些飞行员开始搜寻行动。但由于当局认为该飞机已经坠毁，不会有幸存者。因此，没有组织救援行动。

小威利说，当局希望第二天再来搬运遇难者的遗体和清理飞机残骸。因为当天的天气非常恶劣。

当局在飞机失事后的4个小时之内找到了出事飞机坠毁的地点，它撞在阿拉斯加州迪林汉姆山区的一个很陡的山坡上。

“我可以听到远处有直升飞机声，但声音很弱。于是，我爬出机身。我当时身穿一件白色运动衫，就把它脱下来向空中挥舞，” 小威利说。

幸运的是，搜寻人员在30分钟之内就看到了小威利的白色运动衫。于是，当局也把第二天恢复搜寻改成“立即救援”行动。

救援人员很快被空降到了地面，其中包括一名医生和几名当地救援人员。但是由于天气状况持续恶化，如果要把伤亡人员当晚转移出去则非常危险，只好等到第二天。

小威利多处受伤，特别是在身体左侧，其中包括脚踝骨折、肩膀、手腕和鼻子受伤等。

头版新闻

图片版权 FAMILY PHOTO Image caption 受伤住院的小威利

那次坠机事件也成了美国各地报纸的头版新闻，特别是其中一名遇难者是美国资历最长的政客之一，参议员特德·史蒂文斯。

包括时任美国总统奥巴马在内的许多人纷纷对死伤者表示慰问。

在这次不幸的空难中，小威利失去了父亲。虽然经历了年幼丧父的不幸，但惨剧同时也让小威利更加珍惜生命，让他对生活中的一切也有了跟从前不一样的理解。他对人生也有了更深的感悟。

每天，当他早晨醒来的时候都会告诉自己：“今天会更好”。因为同自己睁开双眼面对的是飞机撞上山坡的场景相比，当然一切都肯定更美好。

心有余悸

然而，这并不意味着生活从此就一帆风顺。那次坠机事件仍让他心有余悸，特别是下雨天。因为，雨水总使他回想起飞机出事前的最后一幕。

因此，多年以来只要一下雨都会令小威利产生焦虑不安感。

目前，小威利正在上大学。他攻读的专业是环境科学，特别是关注水资源。

雨水声既是他最大的弱点，同时也是他最大的动力源泉。

小威利的父亲威廉热爱大自然，特别是阿拉斯拉州的自然景观。

小威利表示，可能是来自父亲的遗传。他也是一样。这也是为什么他选择学习环境科学的原因。

他称，阿拉斯拉自然的环境很特殊，令他百看不厌。