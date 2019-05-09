纽约大都会博物馆晚会：那些夸张服饰背后的故事

图片版权 Getty Images Image caption 从左到右：美国歌后、影星詹妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）、被中国网民称作金小妹的凯莉·詹娜（Kylie Jenner）和嘻哈女歌手妮基·米娜什（Nicki Minaj）。

纽约大都会博物馆慈善晚会（Met Gala）是时装界的盛事，让各界名人展示他们品味，对我们来说，这个晚会就是看名人穿上各种特色衣服的机会。

这个晚会在每年5月举行，为庆祝大都会博物馆最新的展览开幕，嘉宾都需要穿上跟展览相关的衣服。BBC娱乐记者史蒂文‧麦金托什（Steven McIntosh）报道，今年的展览是“坎普：潮流扎记”（Camp: Notes on Fashion），鼓励嘉宾尽可能穿上夸张和色彩鲜艳的衣服。

美国作家苏珊‧桑塔格（Susan Sontag）在她1964年的作品《坎普扎记》中写道：“坎普潮流最独特的地方是夸张的精神，是指一个女子穿着一件由300万条羽毛编织而成的衣服外出的精神。”

“坎普潮流是曲高和寡的追求，是一种私人的密码，甚至是一些城市小圈子里的身份象征。”

慈善晚会策展人博尔顿（Andrew Bolton）说，坎普的最终目标是让我们“展露笑容，也令我们心里有种暖暖的感觉”。

流行歌手嘎嘎小姐（Lady Gaga）今年穿了许多不同服装出席晚会，材料足够写一篇文章，但外界写她的衣服太多了，我们不如看看其他明星穿的衣服。

凯蒂·佩里的可穿戴水晶灯

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凯蒂·佩里（Katy Perry）穿上两套水晶灯出席晚会：一套在身子上，一套戴在头上。

这套服装由意大利服装品牌莫斯基诺（Moschino）设计师斯科特（Jeremy Scott）设计，他之前也曾为佩里设计过出席纽约大都会博物馆晚会的服装。

斯科特接受《时尚》（Vogue）访问的时候说，佩里的服装设计十分复杂，也许是他“设计过的服装里最复杂的一件”。

他说，衣服有18个钢铁骨架组成的胸衣，还有两组电池让水晶灯发亮。“我在想，谁会想穿上一个灯泡不会发亮的水晶灯？”

这个想法颇有道理。

许多人都会问，佩里穿着这个水晶灯怎样才能在晚会坐下来吃饭？她早已经想过这个问题：她到时候换上另一件衣服，变成巨型汉堡。

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差点带上帐篷出席晚会的席琳·迪翁

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加拿大歌星席琳·迪翁（Celine Dion）出席晚会的时候坦言，自己听到晚会的主题后以为要去露营。

晚会主题“坎普”（camp）同时也可以理解为露营，令迪翁差点以为要带上帐篷，“跟大伙儿在一个帐篷度过一晚”。

搞清楚晚会的主题后，她找来设计品牌奥斯卡·德拉伦塔（Oscar de la Renta）为她设计一件裙子，裙子的颜色是香槟粉红。

最吸引眼球的是裙子的袖摆，有一条条长带子做装饰，但粉丝似乎不大喜欢，他们说这些带子令裙子看起来像一个晾干意大利面的架子。

不用每位嘉宾都要走路进场

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美国演员比利‧波特（Billy Porter）是电视剧《姿态》的其中一名主要角色，因此他以最浮夸的姿态出场就最适合不过。

他安排六名年青壮男抬他进入晚会，头上还戴着黄金做成的头饰。

他认为坎普通常被视为不好的潮流，但他最喜欢纽约大都会博物馆晚会的地方，就是为这个经常被贬低的潮流带来一点幽默。

他的服饰还包括一对10英呎的翅膀，让他在粉红地毯上挥动。

需要五人协助才能走动的裙子

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美国歌手卡迪‧B（Cardi B）的裙子大得她需要助手帮助，才能慢慢爬楼梯。还好，她早有准备，带来五名助手帮助她扶起裙子让她进入晚会场地。

她那条又长又厚的裙子是美国设计师布朗（Thom Browne）的作品，用绢网和透明硬纱编织而成，裙子的条纹令她看起来被一个个圆圈包围。

布朗接受《时尚》访问时形容，卡迪‧B拥有“一个包含在女性身体的终极美感”，在他来说这条裙子就是要“利用这种美感”。

这条裙子由一个35人组成的制作团队，花上超过两个月才能完成。

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一个隐藏在斗篷的歌舞厅

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美国歌舞表演制作人罗特（Jordan Roth）刚到达晚会的时候，穿着一件暗色的贴身斗篷。

但过了没多久，他张开双臂（还有挂在双臂的棍子），让大家看见这不是普通的斗篷：斗篷的内边印上的是一家歌舞厅的照片。

他在社交网站介绍，他的斗篷是一件可以“穿在身上的雕塑”，让自己表达“对舞台表演、时装和自己的感觉”。

这是蛮不错的，只是大家要小心不要被藏在他衣服内的棍子打到头。

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英国模特儿卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）穿着了与象征同性恋运动彩虹旗同相的颜色，还有搭配的平台高跟鞋和手杖。

但她身上最吸引眼球的东西，也许是她的帽子。

这个帽子是美国设计师Machine Dazzle的作品，插着许多不同东西，包括炒蛋、眼球、假牙和香蕉。

这个帽子的设计灵感从哪里来？

她开玩笑说：“痛楚。”

“不，这是坎普潮流。我认为坎普的意思，就是展示你最夸张的一面。”

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英国歌手雷迪奇（Harry Styles）与英国设计师朗贝尔（Harry Lambert）和古驰（Gucci）设计指导米歇尔（Alessandro Michele）合作，设计自己在晚会穿的衣服。

朗贝尔对《时尚》杂志的记者说，外界大概会以为雷迪奇会穿钉满亮片、颜色鲜艳的衣服出现，“但我们决定以另一种款式示人，希望令其他人感到惊讶”。

他说，雷迪奇的衣服有许多传统女装会出现的元素，包括折边、高跟靴子和珍珠耳环，但他们“把这些元素改为男装，配上他的高腰裤子和纹身”。

“我认为这个造型感觉上优雅，乎合坎普潮流，但仍然是雷迪奇。”

独树一格的威斯特

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美国歌手肯伊·威斯特（Kanye West）似乎没有看见晚会邀请咭上要求嘉宾要穿上造型坎普那部份。

他的妻子金·卡戴珊（Kim Kardashian）穿上一条肉色的裙子，几乎可以肯定她是众人目光的目标。她的裙子还配有许多珠子，给人一种“湿透”的感觉。

威斯特却只穿上了一件黑色夹克外衣，大概不用40英镑就能买到。

这样想吧：如果我们有一天都获邀参加纽约大都会博物馆慈善晚会，主题又刚好是坎普，我们都可以像威斯特一样穿上黑色夹克出席，那是我们都能负担的造型。

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