华为孟晚舟再度出庭 审判过程将长达数月

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处于国际舆论中心的华为高管孟晚舟周三（8日）在温哥华再度出庭。法庭上，她的律师团队重申，在孟晚舟被捕过程中，她的基本权利受到侵害。

法官决定，孟晚舟将在今年9月23日到10月4日之间出庭聆讯，整个引渡聆讯的过程估计将旷日持久。

当日，孟晚舟身穿深色连衣裙，在律师的簇拥下步出温哥华寓所，门外早有大批记者等候。

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图片版权 Getty Images Image caption 门外早有大批记者等候。

在8日的聆讯中，孟晚舟的律师团队提出了三点主张，预计将是未来法庭讨论的焦点。首先，孟晚舟在温哥华国际机场被拘留的期间，加拿大边境官员、警方、政府和美国的联邦调查局存在程序不当行为。

第二，美国总统特朗普将孟晚舟引渡与中美贸易谈判相提并论的言论，显示事件带有政治因素，对法治原则是种”危害与威胁“。

第三，美国对伊朗的制裁规定并不适用于加拿大，因而不符合引渡的“双重犯罪”原则。根据加拿大《引渡法》和美加引渡协议，引渡人涉嫌的罪行需两国都认定为犯罪行为，才符合引渡条件，即俗称的“双重犯罪”（dual criminality）。

通常来讲，加拿大引渡聆讯阶段需要经历证人出庭、证据呈堂、法官检阅材料及作出决定等程序。

一旦法官认定，如果孟晚舟在加拿大审判，其涉嫌罪行可导致一年以上的监禁，将发布拘押令（order for committal）。之后案件转交给司法部长，由其决定是否最终引渡。在这一阶段，司法部长将会考虑案件是否存在政治因素。

如果加拿大司法部长批准引渡， 孟晚舟将被移交美国受审。

华为的媒体事务副总裁郝维斯（Benjamin Howes）8日在法庭外公开华为的一则声明，其中称，孟晚舟的基本人权遭遇联邦调查局和加拿大官方“严重且反复的侵害”。

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中加关系近期关键事件时间表

2018年12月1日：应美国要求，孟晚舟在加拿大温哥华转机时涉嫌违反美对伊朗制裁被捕。

12月10、12日：加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和与朝鲜当局关系密切的加国商人斯帕弗（Michael Spavor）因“涉嫌危害国家安全”先后在中国被拘捕。

12月11日：孟晚舟被加拿大法庭获准保释，但仍可能被引渡至美国，引渡法律流程目前仍在进行当中。

2019年1月14日：加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因在中国走私毒品而被大连一家法院判处死刑。

1月15日：加拿大政府对考虑前往中国的加国旅客发出警告，提高旅游安全风险级别，称由于中国"存在任意执行当地法律的风险"，赴华需"高度谨慎"。

1月26日：加拿大驻华大使麦家廉（John McCallum）在总理特鲁多的要求下辞职。麦家廉较早前接受媒体采访时说，相信孟晚舟能针对美国的引渡要求给出"很有力的反驳"，他随后承认失言。

2月15日：加拿大多伦多大学藏族学生齐美拉莫（Chemi Lhamo）当选学生会长，由于她支持藏独，遭到校内大批中国留学生抗议。麦克马斯特大学另有维吾尔族学生公开批评中国政府对待维族的方式，该校中国留学生将现场信息发送给中国大使馆。

3月1日：中国以检验出"危险性有害生物"为由，先后撤销加拿大两家主要出口商的对华出口油菜籽资格。4月初，中国对第三家加拿大油菜籽出口商提出品质不佳的质疑。

3月4日：孟晚舟起诉加拿大政府、加国边境服务局和皇家骑警，指控他们在未告知她的情况下，就对她进行逮捕、搜查和审讯。

3月26日：一名中国留学生在加拿大安大略省万锦市被三名持电击枪的男子绑架，失踪多日后获救。

4月11日：据加拿大媒体报道，今年中国停购加拿大原油，疑是由于中加关系持续紧张。中国在2018年共向加拿大购买656万桶原油。

4月30日：加拿大籍被告范威等人因毒品相关罪名被中国法院判处死刑。中国海关取消两家加拿大肉类出口商的对华出口资格。