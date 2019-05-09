图片版权 Getty Images Image caption 特朗普称，中国破坏了此前与美国达成的协议。

美国时间5月10日周五零点零一分是美国对中国加征新一轮关税的期限。尽管中国副总理刘鹤今日（5月9日）在美国开始第十一轮中美贸易谈判，但贸易战极有可能重燃。

中国商务部发言人9日下午在例行发布会上表示，中国已经做好应对各种可能的准备。

最近一周内，中美贸易谈判跌宕起伏，美国总统特朗普上周日突然宣布，要将价值2000亿美元的中国输美产品征收关税的额度从10%提高到25%。周三他在一次集会中向支持者们表示，中国破坏了之前在谈判中与美国达成的协议。

“他们不能这么做，所以他们要付出代价，”特朗普说。

美国贸易谈判代表莱特希则（Lighthizer）周三发布正式声明，基本上确认将在周五开始加征关税。声明称，“针对一系列中国输美商品征收的税率将在周五提高至25%。”

中国政府则在周三深夜通过新华社发表声明称，中国对贸易摩擦的升级“深表遗憾”，如果美国关税付诸实施，中国将进行反击。

新关税措施一旦于本周五如期到位，将意味着休战五个月的贸易战重新开始。

“这次针对的商品价值更高，因此对金融市场或人民币汇率等带来的直接影响更严重，”经济学人智库分析师马志昂（Nick Marro）告诉BBC中文。

“原本只差最后一英尺”

图片版权 Reuters Image caption 本月初，刘鹤与美国财政部长姆努钦及美国贸易代表莱特希泽一同合照。

此前中美贸易谈判已经进行十轮，外界一度认为，第十一轮谈判极有可能达成协议。联博香港大中华区首席经济学家纪沫认为，中美原本离达成协议“只差最后一英尺”。

但路透社8日援引美国政府消息人士等多名信源称，中国政府上周五撤回了对美国做出的几乎所有承诺，在协议草案中删去了在七个美国重点关切领域修改法律的表述。香港《南华早报》引述信源称，撤回让步的决定是习近平做出的。

特朗普周三表示，中国之所以撤回此前承诺，是因为中国人希望等拜登（Joe Biden）或其他民主党人入主白宫后重新谈判。

奥巴马政府的副总统拜登最近宣布参加2020年美国总统大选。上周拜登在一次拉票集会中针对特朗普的对华政策表示，中国人“不坏”，“不是美国的对手”。

“中国人想来抢我们的午饭吗？”“拜托，他们连自己体制的腐败问题都不知道怎么处理，”拜登当时表示。

中国与特朗普的盘算

根据媒体披露，过去十轮谈判中，两国已经在金融、汽车、农产品等领域的开放方面接近达成一致。美国也已经分别在今年一月及三月两次暂缓向中国加征关税。

“中国可能因此认为美国对关税的态度有摇摆空间，”马志昂说。“这或许会让中国对关税问题的态度不再那么认真，这是很严重的失算。”

马志昂还称，中国在执行贸易承诺上的诚意一直让美国人存疑，因此美国不断促使中国拿出可验证的执行机制。“在中国有意拖延的情况下，美国失去耐心也在情理之中。”

而纪沫认为，最后关头发生变化，责任并非只在中国。“这不可能是单方面的行为，”她说。“从去年3月到现在，中国在整个贸易摩擦和加征关税的谈判过程中，十分克制”，“我们认为是美方提出了更加苛刻的条件，中国不得不进行修改。”

她表示，接下来的谈判进展已经不再取决于美国贸易代表团，而在于特朗普本人，“取决于特朗普多大程度上受美国鹰派影响，以及多大程度受本国选举的影响。”

中美从此“边打边谈”？

美国时间5月8日下午，刘鹤率领的中国贸易谈判代表团抵达华盛顿，准备参加9日-10日举行的谈判。中国商务部发言人称，刘鹤赴美“展现了中方负责任的态度和推动磋商的诚意”。

中共党报《环球时报》发表评论称，这是一场“鸿门宴”。“中国仍想达成协议，美国同样也很想达成，但双方就是迈不过最后的分歧”，文章称。“看来中美都做好了从所谓‘休战谈判’转入‘边打边谈’状态的思想准备。”

刘鹤此次访问比原计划推迟了一天，且未以“习近平特使”头衔前往。马志昂认为，要想阻止美国在谈判中间征收关税，中国必须要拿出更大诚意，做出较大让步。

“这需要一些可操作和可见的东西，比如承诺大幅开放市场准入，还要有可验证的时间表。也可能会需要中国立即购买美国商品，中国每轮谈判都曾在这方面做出承诺，但实际做到的很少。”

“最终会涉及的条件可能会让中国民众非常难以接受，但中国已经把自己逼到了这个角落，面临的选项十分有限。”

纪沫认为，目前中方单方面让步的可能性已经很小。“中方不可能在美国大棒棒喝之下接受任何非理性的要求以及苛刻的条件，中国不会做这样的妥协和让步，”她说。