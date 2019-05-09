中美贸易战在即 金正恩动作频频的缘由

图片版权 EPA/KCNA Image caption 2019年中美贸易谈判陷于僵局、美国伊朗军事对峙之际，朝鲜领导人亲自到场观看导弹发射。

正当中美贸易大战、美伊军事对立一触即发之际，朝鲜半岛上金正恩也动作频频，开始发射短程导弹和不明飞行器。

美国有专家警告说，特朗普在对中国挥舞关税大棒之际，他的对朝鲜政策可能被炸成碎片。

金正恩的动作

2019年5月，韩国军方称，朝鲜在试射几枚短程导弹不到一周后，又发射了不明飞行物。

这一动作正值美国国务院对朝政策特别代表斯蒂芬·比根访问韩国，讨论如何打破美朝核谈判僵局。

韩联社援引韩国参谋长联席会议称，这是朝鲜继5月初发射240毫米和300毫米口径火箭炮、新型战术制导武器后，时隔5天再次发射飞行器。

韩国军方称，这些飞行物是从朝鲜首都平壤以北的新五里地区向东部发射的。

目前美韩军方正在对飞行器进行精密分析。朝鲜新五里一带设有"芦洞"导弹基地。有观点推测，从新五里向东发射的飞行器或贯通朝鲜内陆，该武器很可能为导弹。

美朝僵局与中国

2019年2月，美国总统特朗普在与朝鲜领导人金正恩在越南的峰会没有达成一致。特朗普总统放弃了他所说的金正日提出的糟糕协议。

2019年4月，金正恩前往俄国，首次会晤了俄国总统普京。

美国的智库国家利益中心朝鲜半岛研究主任哈里·卡齐尼斯表示，华盛顿和北京的紧张关系对特朗普与朝鲜无核化对话并不是好兆头。

卡齐尼斯认为，朝鲜90%的贸易对象都是中国。中国完全可以用朝鲜作为对付美国的一个杠杆。

他表示，朝鲜做出让步时，美国也应该相应做出让步。朝鲜半岛无核化应该逐步实现。

韩国促和

图片版权 AFP Image caption 美国向中东部署林肯号航空母舰战斗群向伊朗施加压力。有分析人士认为，朝鲜领导人金正恩看准美军无法兼顾的时机发射导弹。

在韩国总统文在寅等多方人物的外交努力下，特朗普和金正恩终于在2018年实现了首次美朝峰会，缓和了因为朝核和导弹问题引发的朝鲜半岛危机。

韩国一些学者也指出，朝鲜寻求的不仅是缓解联合国经济制裁，同时需要的是安全保障。

目前，美韩双方也都没有指责朝鲜发射短程导弹和飞行物为违法联合国对朝鲜制裁禁令。

对美国来说，伊朗违反国际核协议重启核燃料生产的问题更为迫切。一些分析人士指出，2019年朝鲜发射导弹正值美国伊朗陷入对立之时。

但在美朝对话限于僵局的形势下，朝鲜半岛局势的缓和，将能持续多久？