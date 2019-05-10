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特朗普周四（9日）在白宫表示，他收到了中国国家主席习近平“美丽的信件”，但并未透露信件的内容，只称两人可能会通电话。

中美贸易谈判团队在华盛顿时间周四下午五时开始磋商，美方威胁上调关税的时间是周五（10日）凌晨零点零一分，留给两国谈判团队的时间仅七小时。

“我不知道会发生什么，”特朗普在谈判开始前对记者说，“我们今晚就会知道。”

目前未有迹象表明两国可以在短时间内修补所有分歧，达成最终的贸易协议。中国观察家利明璋（Bill Bishop）预期，本周谈判最积极的可能结果是，两国同意暂时不上调关税，继续朝达成最终协议迈进。

美方谈判团依然由贸易代表莱特希泽与财政部长姆努钦带领，而中方团队则由中国副总理刘鹤牵头。中国官媒在报道刘鹤时的头衔是“中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人”。

此次有别以往，刘鹤未以“习近平特使”头衔访美。外界猜测，这意味着协议的中方拍板人必须是习近平。

刘鹤抵达后在接受中国媒体采访时表示，中方带着诚意而来，希望在当前特殊形势下，“理性、坦诚地与美方交换意见”。

他说，中方认为，在当前的形式下加征关税不是解决问题的好办法，对中美双方不利，对世界也不利。所以，出路应该是有原则的、比较好的解决现实问题。最终走向合作的唯一结果。

刘鹤表示，”我这次来，顶着压力，就是表示了中方最大的诚意，而且想坦诚地、自信地、理性地解决中美面临的一些分歧或者说不同。我认为是有希望的。“

图片版权 Getty Images Image caption 此次有别以往，刘鹤未以"习近平特使"头衔访美。

他指出：”加征关税对双方都非常不利。现在，中国经济和美国经济，从某种意义上来说，是一个完整的产业链，大家都会受伤。双方在磋商中出现了一些问题，不应该伤及无辜，广大人民群众的利益受到损失，我们感到遗憾。所以，希望找到最好的方法来解决。“

如果谈判未能取得进展，在周五，美国对2000亿美元中国商品的关税将上调至25%，另外将开始起草公文，拟向另外3250亿美元商品加征25%关税。中国警告，将采取反制措施。

去年两国贸易战如火如荼之时，中国曾以牙还牙，对1100亿美元的美国商品施以关税。路透社根据美国贸易数据估计，中国如今可能只剩100亿美元美国商品可以施加新增关税。

中国做好“边打边谈”的准备？

北京发出软硬兼施的信号，一方面批评美方歪曲中方立场、威胁上调关税，另一方面强调合作才能达成共赢。

“美方（给中方）贴了不少标签，比如倒退、背弃，中方‘被承诺’了很多。”中国商务部发言人高峰在周四表示，“中方重信用守承诺，这一点从来没有改变。”

然而，他同时强调，中方代表团在美方关税威胁下，依然赴美磋商，展现了中方的“诚意和善意”。特朗普以推文威胁加征关税之后，中方的访美行程比原计划推迟及缩短了一天。

“合作始终是中美两国最好的选择，磋商才是解决问题的正确路径。”中国商务部的言论暗示，中方希望美方也作出一定让步。

中国官媒《环球时报》社论写道：“看来中美都做好了从所谓‘休战谈判’转入‘边打边谈’状态的思想准备。”

《环球时报》总编胡锡进发表推文引述中方信源称，在周五关税上调前两国达成协议的可能性为零。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @HuXijin_GT Today, I asked one from Chinese side who knows the trade talks well, how many possibilities there still are to reach a deal before Friday. His answer is: 0. If it is that bad, the real suspense is whether the two sides will continue negotiations after Friday. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年5月9日

中国移动被禁止进入美国市场，中国籍黑客被诉

就在两国即将在华府展开新一轮谈判之时，美国司法部宣布起诉一名名为王福杰的中国公民，他涉嫌向美国健康保险公司发起黑客攻击，盗取数据。

根据联邦调查局（FBI）公布的资料，王福杰今年32岁，居住在中国深圳。检察官形容王隶属“一个极其成熟的中国黑客集团”。

同日，美国联邦通讯委员会（FCC）宣布，出于国家安全理由，拒绝中国电信运营商中国移动在美提供电信服务的申请。

驳回申请的决定本身并非一个意外进展，去年7月，美国商务部旗下的国家电信和信息管理局已发表声明称，将建议FCC拒绝中国移动在美提供服务。

然而，美国在贸易谈判重启当日宣布这一决定，为谈判添上阴影。

中国移动在2011年已提交相关申请，一直杳无音信，而它的竞争对手中国电信和中国联通则在2002年和2003年分别获得了进入美国市场的许可。

华为相关争议仍喧嚣尘上，如今中国移动被禁，可见美国政府对电信行业的监管继续收紧。