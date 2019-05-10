美国首次以违反制裁令为由扣押朝鲜煤船

图片版权 AFP Image caption 该轮船被指用于运输煤炭和重型机械。

美国声称扣押了一艘朝鲜货轮，指它被用于违反国际制裁令的相关行为。这艘货轮被扣押的时间是去年，目前正在运往美国途中。

美国司法部称，该艘轮船是用来运输煤炭，而这是联合国对朝制裁令的禁运货物之一，也是朝鲜最大的出口商品。

该船最先是在2018年4月在印度尼西亚被扣押。尽管如此，这仍是截至目前美国第一次以违反制裁令为由扣押朝鲜轮船，消息的公布正值美朝关系转坏之际。

朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普二月在河内进行的会面未能达到任何共识。美国坚持要求朝鲜放弃核项目，而平壤则要求放宽制裁。

朝鲜在过去一星期内进行了两次武器试验，外界广泛将此视作是朝鲜在未能取得美国让步之后，意图向美国施压。

“与武器试验无关”

该船名为“Wise Honese（智诚号）”，于去年第一次被扣押。美国在2018年7月颁发了扣押令。

印度尼西亚将此船交给美国，目前该船正在运往美国途中。

美国官员强调，此时宣布这件事，与朝鲜最近的武器试验无关。

“我们的办公室发现了朝鲜的计划，（他们）通过掩饰‘智诚号’的所属地，将数以吨计的高品位煤出口给外国买家，”美国检控官乔弗里·S·伯曼（Geoffrey S Berman）说。

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“这个计划不仅让朝鲜逃避了制裁，也让‘智诚号’能够被用来将重型机械入口朝鲜，帮助朝鲜扩大其能力，并继续形成逃避制裁的循环。”

有消息指，“智诚号”的维护费用是由一家对此没有疑心的美国银行支付——这给了美国当局机会，以较为少见的民事没收形式采取法律行动。

由于平壤此前发展核武器项目的尝试以及一系列导弹试验，朝鲜受到美国和国际社会的一连串制裁。

停滞的美朝谈判

最近的大部分事情都显示，美朝两国正在再次走向敌对，不过美国对朝政策特别代表史蒂芬·比根（Stephen Biegun）目前正身在韩国，讨论如何重启无核化谈判。

美国总统特朗普表示，对于朝鲜最新一轮试验，“没有人会高兴”。

特朗普表示：“我知道他们想要谈判，他们正在说谈判的事，但我不认为他们已经准备好了要谈判。”

去年，特朗普与金正恩会面，成为第一个与朝鲜最高领导人会面的在任美国总统，然而该次会面以及此后的后续会面，都没能帮助在解除朝鲜半岛核武方面取得实质进展。

去年，金正恩表示，他将会停止核试验，也不会再试射洲际弹道导弹，但现在显示，核武活动似乎仍然在继续。

特朗普与金正恩在此前的谈判之后同意，双方共同努力将朝鲜战争中死亡的美国服役人员遗骸送回美国。这是双方达成的少数共识之一，但现在这个行动也已经停止。