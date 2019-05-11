中美贸易战、英国王室宝宝与本周更多好故事

2019年5月进入第二周，中美贸易成为焦点。中国副总理刘鹤率领中国贸易代表团抵达华盛顿，参加中美贸易谈判。北京时间10日中午，美国正式对中国价值2000亿美元的商品征收25%关税，休战数月的中美贸易战重启。谈判有何进程？金融市场有何反应？之后又将如何发展？

在英国，王室宝宝在本周诞生。哈里王子和梅根周三第一次带新生的宝宝亮相。另外，本周还是中国驻南联盟大使馆被北约轰炸二十年周年。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 中美贸易战：会谈匆匆结束 继续“边打边谈”

中美贸易战后续：中方更倚重"一带一路"、谈判立场"更强硬"

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北京时间5月10日中午12点01分，美国正式对中国价值2000亿美元商品征收25%关税，休战数月的中美贸易战重启。

与此同时，中国副总理刘鹤率领的中国贸易代表团正在华盛顿参加为期两日的贸易谈判。谈判从周四开始，但未能阻止新一轮关税到位。

2. 中美贸易谈判：特朗普下战书可能源于中国态度转变

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美国总统特朗普动动手指发出数则推文，全球金融市场两日内蒸发了数万亿。市场对中美贸易谈判“开倒车”持续忧虑，美股道琼斯指数周二（7日）下跌1.79%。

3. 特朗普突然威胁加征关税 最后阶段的“硬骨头”和不确定因素

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普还在推文中进一步威胁称，“中国对美出口的3250亿美元额外商品仍未征税，但很快将以25%的税率课税。”

美国总统特朗普（Donald Trump）星期日（5月5日）宣布，美国将从本周五起，将2000亿美元的中国商品关税从10％上调到25％，并不排除对其它商品也加征关税。

特朗普的言论正值中美贸易谈判进入冲刺阶段。中国高级官员于周四抵达华盛顿参加谈判。

4. 英国王室新宝宝取名“阿奇”哈里和梅根带孩子首次亮相

图片版权 PA Image caption 哈里王子和梅根带新生的宝宝第一次亮相。

哈里王子和梅根周三（5月8日）第一次带新生的王室宝宝亮相。他们带着孩子晋见女王与菲利普亲王。

宝宝的名字也首度公之于众：阿奇·哈里森·蒙巴顿-温莎 （Archie Harrison Mountbatten-Windsor）。

5. 20年前 中国驻南联盟大使馆被北约轰炸的夜晚

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为制止南斯拉夫联盟共和国总统米洛舍维奇的军队在科索沃针对阿尔巴尼亚族人的暴行，北约这个世界上最强大的军事联盟自1999年3月底开始空袭南联盟。时间回到当地时间1999年5月7日，由美军主导的空袭行动仍呈愈演愈烈之势。