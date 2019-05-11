巴基斯坦酒店发生“针对中国人”枪击

图片版权 AFP Image caption 珍珠大陆酒店受到投资商人的喜爱

巴基斯坦官员表示，3名枪手在俾路支省的瓜达尔闯入一家五星级酒店开枪，至少有一人被打死。

遭到攻击的是“珍珠大陆酒店”（Pearl Continental Hotel），酒店位于中国投资数十亿美元开发的瓜达尔港。

当地官员表示，酒店内客人都已经疏散到安全地区。

巴基斯坦俾路支省分离团体“俾路支解放军”表示对攻击事件负责，并表示他们的攻击目标是中国人和其他外国投资者。

俾路支解放军反对中国对瓜达尔港开发案的投资，表示开发案对当地居民没有帮助。

目前已知情形

发生枪击的珍珠大陆酒店是许多高级政府官员和外国投资商人喜欢入住的酒店。

枪击发生在周六（5月11日）当地时间下午4:50（格林尼治时间11:50）。

报道说，枪手闯入酒店开枪，安全部队抵达后和枪手发生枪战。

目前还不清楚枪击发生时有多少人在酒店建筑内，但官员说大部分酒店客人都已经疏散到安全地方。

作为“一带一路”项目的一部分，中国正在大力投资建设位于卡拉奇西面600余公里的俾路支省瓜达尔港。

瓜达尔港开发工程也是中巴经济走廊的一部分，中巴经济走廊项目是中国和巴基斯坦之间涵盖公路、铁路和管线在内的重大工程项目。

珍珠大陆酒店坐落于一处山坡上，俯视濒临阿拉伯海边上具有战略地位的瓜达尔港。

BBC驻巴基斯坦记者凯尔马尼表示，开发中的瓜达尔港安全戒备非常森严，发生枪击攻击将被视为是重大的危害安全事件。

图片版权 Reuters Image caption 中国投资开发的瓜达尔港

俾路支省

俾路支省是巴基斯坦最贫穷、开发程度最低的一省，位于巴基斯坦西边，和阿富汗和伊朗拥有共同边界。

俾路支省经济主要依赖蕴藏的自然资源，尤其是天然气，在中国大规模投资开发基础工程之下正在发生重大转变。

俾路支省有许多武装团体，包括俾路支解放军、巴基斯坦塔利班和逊尼派穆斯林极端组织。

近年来当地的安全局势有所改善，但是武装团体还是进行了多次攻击，包括针对中国带领项目的攻击行动。