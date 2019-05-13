伊朗核协议生死之战：大国博弈动作频频

图片版权 AFP Image caption 伊朗总统哈桑·鲁哈尼视察核技术设施强调表示，伊朗并没有从伊朗核协议中撤出。

伊朗核协议真正的命运之战已经开始。全球六大国各自如何动作？

自特朗普政府单方面退出伊朗核协议以来的一年里，一种 “虚张声势的外交战” 一直在进行着。

伊朗和签署该协议的所有其他七方不顾华盛顿的行动，照旧履行协议。

事实上，国际核监管机构国际原子能机构一再认为德黑兰言行一致。而伊朗自己也一直在履行自己的承诺。

不过，伊朗是否遵守协议并不是特朗普政府关注的问题。

特朗普施压

特朗普政府只是认为协议从一开始就是一笔非常糟糕的交易。对于这点，美国的主要欧洲盟友，还有俄罗斯和中国都不同意。

于是，特朗普政府一直不断在加大对德黑兰的压力。

美国重新实施了对伊朗的许多制裁；将伊朗的国家武装力量伊斯兰革命卫队定为恐怖组织；而且，最近，美国决定不再对那些进口伊朗石油的国家实行制裁豁免，任何不遵守这个决定的国家将会受到美国的制裁。

伊朗经济面临的压力很严重。

无论是在回应国内民意压力方面，还是为了缓解不断恶化的局势，伊朗政府目前决定采取行动。

伊朗的对应

图片版权 AFP Image caption 自从2018年以来，伊朗的原油出口减少超过50%。伊朗经济受到美国制裁的沉重打击。

伊朗在美国退出八方签署的伊朗核问题全面协议（(JCPOA)一周年之际，也开出自己的条件。

而伊朗正在走一条它认为是深思熟虑和有分寸的路。

首先，伊朗表示该国将不再遵守协议中对其浓缩铀和重水储存的限制。

伊朗给了参与JCPOA协议的其余国家60天时间来落实承诺，保护伊朗石油和银行业免遭美国制裁影响。

如果这一最后期限过去，那么伊朗将暂停遵守该国得到允许制造浓缩铀水平的限制，以及对阿拉克重水反应堆现代化的限制。

伊朗正向外界表明，在很大程度上自己是受委屈的一方，被迫在美国的无情压力下采取行动。

如果忽视对伊朗地区行为或导弹计划更为广泛的关切的话，平心而论，这些计划也从来都不是JCPOA 的组成部分，伊朗这么做有其道理。

伊朗基本上遵守了协议的条款。本应因此取消的美国制裁又重新实施。伊朗经济正在遭受沉重的打击。德黑兰现在说：是可忍，孰不可忍。

欧洲人怎么办？

现在的压力完全落在了欧洲人身上：特别是帮助谈判达成协议的法国、英国和德国政府。

伊朗指责他们没有说话算话。

图片版权 AFP Image caption 伊朗人表示绝不屈服美国的压力。

这几个欧洲大国不得不采取措施，缓解德黑兰的经济压力，或者，要不在60天后，德黑兰将进入暂停执行协议的第二阶段行动。

而且，伊朗的举措也是对欧洲人的明确警告。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼强调了伊朗在打击毒品走私和限制难民涌入欧洲方面发挥的作用。但他坚持表示，在美国的经济压力下，这意味着伊朗再也负担不起这样的活动。

那欧洲人能做什么呢？

他们为此建立了一个特殊的机制，以促进与伊朗的贸易。但目前尚不清楚这个机制具体效果如何。

许多具有国际知名度的公司更希望避免风险，选择要与美国进行贸易，而顾不上伊朗。

欧洲各国政府则陷入了双重困境。

这个问题已经损害了它们与华盛顿的关系。美国希望让JCPOA协议取消，很难想象，欧洲人如何能够仅靠自己的力量，满足伊朗的要求来拯救这一协议。

图片版权 AFP Image caption 伊朗要求签署伊朗核协议的其它各方兑现承诺。

但同样，欧洲人希望维持伊朗核协议，他们也不能让伊朗继续违反其条款。

因此, 艰难外交岁月还在后面。

除非有某种妥协商定，否则很难看到JCPOA能幸存下来。

欧洲人需要努力达成一些温和的谅解，让德黑兰有机会冷静退让，并恢复对协议的遵守。协议也不可能只是 JCPOA协议内容的片面一部分。华盛顿单方面拒绝协议至少明确了其立场的好处。

俄罗斯和中国也是JCPOA协议的主要支持者。

他们也需要发挥其外交作用，但华盛顿的立场不可避免地导致与莫斯科和北京的紧张关系加剧。中俄两国政府都将JCPOA协议问题的责任完全归咎于华盛顿。

图片版权 AFP Image caption 美国国务卿在伊朗宣布暂停部分核协议实施后的几小时内抵达英国，会晤英国外交大臣亨特，要求英国与美国对伊朗保持一致。

特朗普政府一定是认为其最终目标，即JCPOA协议的崩溃好像已经近在咫尺。

华盛顿还在对陷入两难的欧洲伙伴施加巨大压力。

欧洲人在某种程度上也是进退维谷，因为他们也担心伊朗的外交政策、对恐怖主义的支持以及其导弹和导弹出口计划。

大国外交的空间

这就是紧张局势突然加剧的背景。

美国军方的警告意在发出一个明确的信息，即伊朗或其代理人的任何反美行动都只有一个结果：德黑兰是在搬起石头砸脚。

那么，华盛顿是否在磨刀霍霍准备战争？还没有。

图片版权 EPA Image caption 美军将林肯号航母战斗群派往中东。

但特朗普政府政策的逻辑是无情的：要么伊朗从根本上改变其行为，要么美国将尽一切努力推翻伊朗政权。

不过，冲突的危险正在增加，尽管这更可能是偶然的，而非蓄意。

而一旦JCPOA协议崩溃，那将是紧张局势升级的又一台阶。