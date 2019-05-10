中美贸易战：会谈匆匆结束 继续“边打边谈”

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华盛顿时间10日中午，在持续两小时的会谈后，中国副总理刘鹤带领的谈判团队步出美国贸易代表署。美国财政部长姆努钦随即宣布，本轮谈判结束，并指会谈“富有建设性”。美国总统特朗普表示，中美还将继续谈下去。

这意味着中美第十一轮贸易谈判中，两国未达成任何公开协议。唯一的进展是贸易战在10日凌晨悄然升级，美国对价值2000亿美元中国商品的关税从10%攀升至25%。

新增关税犹如悬在谈判桌上的乌云，宣告中美贸易战正式进入“边打边谈”的阶段。

中国警告将采取必要的反制措施，但并未宣布具体的内容。

中美关系观察家利明璋（Bill Bishop）估计，北京会瞄准有政治敏感性的美国行业。在2018年中期选举前，中国对哈雷摩托车、威士忌酒、红莓、大豆与猪肉等美国产品施以关税。无独有偶，这些产品主要生产地位于参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）与当时众议院议长莱恩（Paul Ryan）的选区。

利明璋预期，中国的关税大棒这回会击向美国关键摇摆州的产品。

图片版权 Getty Images Image caption 刘鹤在10日会谈后与美方官员告别

9日双方会谈前，刘鹤在向记者表示：“我是带着诚意而来，希望在当前特殊形势下，理性、坦诚地与美方交换意见。”

你的器材不支持播放多媒体材料 中国副总理刘鹤在会谈前说，他此程“顶着压力“、”带着诚意”来。

美国总统特朗普则在10日上午连发7则关于对华关税的推文，指双方会谈在友好气氛中进行，“不急着与中国达成协议”。他还称，中国承担绝大部分关税的代价，关税会为美国带来“更多财富”。

观察人士认为，在全球供应链错综复杂的当今，美国对华关税上调将带来多层次的广泛影响，进口中国商品的美国企业成本提高，代价最终由美国 消费者承担；由于价格上升，中国出口商的销售额将受到打击；美国进口商将眼光转向东南亚，越南等国家有望受惠。

美国服装鞋类协会（American Apparel & Footwear Association）总裁海芬斌（Rick Helfenbein）对BBC中文表示，特朗普政府的“灰姑娘关税”（指关税在零时生效）让美国服装鞋类行业雪上加霜。

“零售价格会上升，销售量会下降，工作职位会流失。对于一个强调就业的政府来说，这是一个荒腔走板的‘灰姑娘童话’。”

原本态势良好的美中贸易谈判在本轮会谈前急转直下。

会谈原定日期前三日，美国指责中国背弃承诺，特朗普以推文宣布将加征关税。

在外界猜测会谈可能取消之时，中方团队决定推迟一日到访华府，双方在9日下午5时开始会谈，当时离关税生效只剩7小时。随后，两国谈判团队共进晚餐，这可能是中美关系史上“最昂贵的晚餐”— 美方在晚上10时15分向记者宣布，当日谈判结束，次日继续，对关税只字未提。这意味着，对华关税在10日凌晨悄然上调。

正当外界猜测两国是否能在第二日谈判中扭转乾坤时，10日的会谈只持续了两小时便匆匆结束。