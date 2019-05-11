中美贸易战：几个你可能没有想过的问题

图片版权 Getty Images

随着世界两个最大经济体之间的贸易战升温，两国的紧张关系加剧，美国已经对很多中国商品加征了一倍以上的关税。

我们从BBC全球读者那里收集了一些有关中美贸易战的问题，这里是其中一些：

中美之间的贸易战对欧洲消费者有影响吗？

－法国布雷斯特读者西尔维恩·萨里（Sylvain Surry）

对于欧洲消费者来说并没有直接的影响，但是这场冲突被认为是对全球经济增长的重大威胁。

首先，这是世界最大的两个经济体，对于很多其他国家来说都是重要的市场。

如果关税令它们被削弱，就意味着它们对世界其他地方的产品需求会下降，这其中也包括欧洲。这一点可能会影响欧洲消费者的收入。

在过去一年，这场贸易战对全球经济带来压力，也给企业和消费者制造了不确定性。

还有一种可能是，商品会转而出口全球其他市场，令欧洲和其他地方的物价产生下行压力。

中国是否与任何国家都有贸易逆差？总体来说，美国是否拥有均衡的世界贸易总帐？

－美国纽约读者大卫·博斯威克（David Borthwick）

贸易逆差是一个国家从外国进口商品的总额与其出口商品总量的差额。

是的，中国对好一些数量的国家都有贸易逆差。

例如，中国从德国那里购买很多汽车和工业机械，因此中国对德国有270亿美元（240亿欧元、210亿英镑）的贸易赤字。

中国对澳大利亚也存在贸易逆差。后者是中国一个重大的工业原材料供应地，比如煤炭和铁矿。

中国对日本、泰国、马来西亚和韩国等几个东亚和东南亚国家都有贸易逆差。

不过，中国对于全球总体则是有贸易顺差——只不过这个差额已经在近年大幅减小。

美国对华贸易逆差则是自1980年代中期以来一直有上升，在2018年达到了4190亿美元。

美国对全球总体有商品和服务的贸易逆差——在去年，这个数字达到了6220亿美元。

其中商品贸易逆差有8910亿美元，服务贸易上的2690亿美元顺差则多少带来了些许补偿。

进出口关税的费用是由谁来付的，是美国还是中国？

－匿名读者

实际支付关税的责任通常都是在进口商一方。

不过，到底谁将承担经济成本，则是更加复杂的问题。

原则上，出口商——具体到这个例子当中，就是中国企业——有可能通过接受更低的产品价格来“支付”差额，以此令进口商的总体成本不变。

图片版权 Getty Images Image caption 美国对华进口商品加征的关税将由谁来支付？

不过，两个经济学家团队的分析却找不到太多证据证明这一点。

相反，他们发现：“新关税体系的成本很大程度上会带来美国物价的上升，影响的是那些购买进口商品的本国消费者和生产者，而不是外国出口商。”

贸易战对价格的影响都以通货膨胀的形式表现出来吗？

－匿名读者

关税可以通过很多种方式影响美国国内物价。

假如出口商将关税转嫁到商品上，它就可以令进口商品的成本提高，从而直接提高了消费者购买产品的价格。

如果美国制造业者使用受到关税影响的原材料和零部件，它也可能令制造商不得不提价。

它还有可能让美国国内那些与中国商品竞争的本土生产者更加容易提升自己的产品价格。

普林斯顿大学和哥伦比亚大学以及联邦储备系统的经济学家所进行的研究显示，所有这几种影响，现在都已经可以感觉得到了。