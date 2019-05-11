中美贸易战：不甘做牺牲品 加拿大向中国示好

图片版权 Reuters Image caption 加拿大总理特鲁多说，政府致力于为加中争议降温。

中美贸易战持续延烧，因华为孟晚舟事件遭到中国报复的加拿大渐渐失去了耐心。特鲁多政府加紧向中国示好，甚至公开与美国唱对台戏，支持中国在北极施加影响力。

本周，加拿大自由党政府派一名执政党议员参加了在中国上海举行的一场关于北极区域合作的研讨会。

周五（5月10日），曾在特鲁多政府担任重要外交职务的安德鲁•莱斯利（Andrew Leslie）议员在会上表示，加拿大“欢迎”在北极地区与中国合作的机会。

加拿大《环球邮报》解读说，由于加拿大应美国要求逮捕华为首席财务官孟晚舟，北京一直拒绝与加拿大政府高层官员会晤。此次研讨会显示，两国关系似乎打开了一个缺口。

加拿大政府在北极问题上的姿态与美国的立场明显相左。就在上周一（5月6日）在芬兰举行的第11届北极理事会部长级会议上，美国国务卿蓬佩奥表示，中国不是一个北极国家，在北极没有任何权利。

美国警告，中国可能会以科学研究为借口，在北极地区进行军事扩张。

图片版权 AFP Image caption 美国国务卿蓬佩奥表示，中国不是北极国家，在北极没有任何权利。

特朗普表态支持加拿大

自孟晚舟因涉嫌违反美对伊朗制裁于去年12月1日在加拿大被捕后，中国政府已对加拿大采取多项报复措施。

加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和加国商人斯帕弗（Michael Spavor）因“涉嫌危害国家安全”先后在中国被拘捕。

今年1月，因在中国走私毒品被判徒刑的加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）被大连一家法院改判死刑。4月30日，又有一名加拿大籍被告因毒品相关罪名被中国法院判处死刑。

本周四，加拿大总理特鲁多与美国总统特朗普通电话，着重讨论了对华关系问题。

据加拿大广播公司报道，特鲁多提醒特朗普，加拿大因孟晚舟案承受了来自中国的反弹。他特别要求美国对加拿大提供外交支持，促使中国释放康明凯和斯帕弗。

特朗普则表示，美国坚定地支持加拿大，将共同努力促使在中国被拘禁的加国公民获释。

图片版权 Reuters Image caption 孟晚舟在加拿大被捕后，中国逮捕了两名加拿大人斯帕弗（左）和康明凯（右）。

加政府对美国失望

但是，特朗普的承诺恐怕难以使加拿大政府放心。

路透社5月5日报道，加拿大政府对中加争议迟迟不能解决感到非常挫败，甚至表示如果美国不加大帮助力度，加拿大可能在其他领域减少合作。

报道引述加拿大驻美国大使大卫•麦克诺顿（David MacNaughton）的话说，加拿大在委内瑞拉和北约等问题上对特朗普政府提供了支持，但如果华盛顿不加大合作力度，加国可能不会继续如此积极地与美国合作。

加拿大政府现在对中国示好，不仅是因为急于解决争议，可能也是因为对美国的反应感到不满。

图片版权 Getty Images Image caption 孟晚舟周三（8日）在温哥华再度出庭。

特鲁多：加中矛盾须降温

周五，特鲁多在谈及加拿大农产品出口时，再次表达了对中加关系的忧虑。

今年3月，中国以检验出“危险性有害生物”为由，先后撤销加拿大两家主要出口商的对华出口油菜籽资格。4月初，中国又对第三家加拿大油菜籽出口商提出品质不佳的质疑。

特鲁多说：“我们知道，加拿大油菜籽是世界上最好的，在质量上无可挑剔。中国只不过是以卫生问题作为借口，延长这个冲突，而这个冲突本质上与加拿大无关，而是世界上两个最大经济体之间的冲突。”

特鲁多说，中国禁止加拿大油菜籽进口，对加拿大全国的农民产生了“可怕的影响”。

“我们需要继续努力，结束中国与加拿大的争议。”他说，加拿大政府将继续试图给冲突“降温”。

图片版权 Reuters Image caption 年仅39岁的保守党党魁希尔批评特鲁多对华立场软弱。

反对党批特鲁多软弱

但是，特鲁多在对华政策上面临反对党的强力挑战。

加拿大将在10月举行全国大选，目前主要反对党保守党党魁安德鲁·希尔（Andrew Scheer）在民调中以微弱优势领先于特鲁多。

年仅39岁的希尔采取了较强硬的对华立场。他在周二的一次演讲中说，他若当选，将就中国阻止加拿大商品进口向世界贸易组织提出投诉，并从中国的亚洲基础设施投资银行（AIIB）撤资。

他还说，他不会允许中国国有企业无限制地进入加拿大市场。

特鲁多至今未就中国禁止加拿大油菜籽进口向世贸组织提出投诉，也没有就是否允许华为公司参与加拿大5G网络建设做出明确表态。

希尔批评特鲁多对华立场软弱，并主张“彻底重启”加中关系。