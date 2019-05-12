巴基斯坦内中国建酒店遇袭 再为“一带一路”蒙上阴影

图片版权 AFP Image caption 坐落在瓜达尔港一处半岛山顶上的明珠大陆酒店

中国倡导的“一带一路”计划在其盟友巴基斯坦再次遭受打击。

当地时间周六（May 11）傍晚，3名枪手突袭了位于巴基斯坦西南部的瓜达尔港的一座中国建高档酒店，导致至少一人死亡。五星级的明珠大陆酒店（Pearl Continental Hotel）是当地政府官员和外国游客经常光顾的酒店。

分裂组织“俾路支解放军”（Balochistan Liberation Army）称，他们发动了这次针对中国和其它国家的投资者的袭击。与据说与该组织有关的推特帐户称：“期待更多对中国和巴基斯坦的袭击。”

“俾路支解放军＂武装力量反对来自中国的投资，称这些项目让当地人收益甚少。

去年十一月该武装组织承认发动了对位于巴基斯坦港口城市卡拉奇的中国总领事馆的袭击，导致两名当地警员与两名平民丧生，三名袭击者在交火中被击毙。

当地时间傍晚5时，至少3名武装分子（也有媒体称是3-4人）袭击了这家位于一处半岛山顶上的酒店，一名在入口处试图阻止他们的酒店保安被杀。当地武装力量进入酒店内部与袭击者交火，死亡情况不明。

一名酒店发言人告诉BBC，因当地还处于伊斯兰斋月，酒店员工人数有限。之前有报道称，住客都已安全撤离。

这家中国承建的酒店，是中国倡导的“一带一路”下中巴经济走廊的一部分。中巴经济走廊涉及两国间数百亿投资项目，包括公路，铁路和油汽管道项目。中国驻巴基斯坦大使馆谴责这次袭击。

图片版权 AFP Image caption 坐落在瓜达尔港一处半岛山顶上的明珠大陆酒店

令人担忧的安全隐患

BBC驻伊斯兰堡记者凯尔马尼（Secunder Kermani）指出，中国和巴基斯坦视连接中国西部和阿拉伯海的瓜达尔港为两国经济走廊的中枢， 也是巴方军事重守的要塞。凯尔马尼说，2017年他和其它国际媒体记者在瓜达尔港采访时就住在这个酒店。当时他们的车队和行程在军方的保护下。他说，这次袭击暴露了令人担忧的安全隐患。

上次中国驻卡拉奇总领事馆遇袭后，两国官方都强调两国间紧密合作不受暴力影响，但承认俾路支省的武装活动的确是影响经济走廊合作项目开展的一个主要因素。

俾路支省现状

位于巴基斯坦西南的俾路支省是该国最贫困的省份。 其地广人稀，占巴基斯坦国土面积的44%，天然气、煤炭等资源丰富。该省与阿富汗、伊朗接壤，并与阿拉伯国家隔海相望，地理位置十分重要。历史上也是兵家必争之地。

俾路支人是巴基斯坦的四大种族之一，有其独特语言和文化。巴基斯坦建国以来，巴中央政府在与俾路支地方分离势力进行武装和政治斗争几乎没有停息，并且牵涉到复杂的国内、地区和国际矛盾，影响到巴基斯坦与其它国家的关系。

"俾路支解放军"并非伊斯兰极端武装，而是争取俾路支省从巴基斯坦独立的民族主义武装组织。这支武装已在区内活动多时。