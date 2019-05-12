图片版权 Getty Images Image caption 好莱坞女星艾莉莎·米兰诺号召女性："请加入我的行列，在我们拿回身体自主权之前，不搞性行为！"

美国好莱坞女星艾莉莎·米兰诺（Alyssa Milano）在推特上号召女人“性罢工”，抗议乔治亚州最新通过的堕胎法。

她说：“在女性对自己的身体有合法掌控之前，我们不能冒险怀孕。”

“请加入我的行列，在我们拿回身体自主权之前，不搞性行为！”

“我在此呼吁#SexStrike（性罢工）。请互相转告！”

性罢工的呼吁在推特上公布后，这一推特话题立刻成为热门话题。然而，支持和反对的声音同时响起。

生命权

人工终止妊娠，人工流产，俗称堕胎。和枪支管控一样，堕胎合法性在美国是一个极富争议的敏感话题。

1973年美国最高法院就“罗伊诉韦德案”（Roe vs Wade）做出判决，堕胎在大多数州成为合法。但是，围绕堕胎合法与否，45年来争议从未停歇，观点两极分化，甚至有不少人呼吁推翻“罗伊诉韦德案”的裁决，全面禁止堕胎。

自2016年大选和特朗普当选总统后， “捍卫生命” 反堕胎阵营声势大振， “捍卫生育权” 挺堕胎阵营声势相应升级。

乔治亚州是美国最近通过所谓“心跳”法案，立法限制人工流产的又一个州。这一立法上周二经乔治亚州州长布赖恩·科姆普签署成为法律，预定将在2020年元旦生效。

“心跳”法案争议

法案规定，在妊娠期第六周，也就是能检测到胎儿心跳的妊娠期禁止堕胎。

但是很多女性到妊娠六周时并不知道已经怀孕，晨吐等妊娠反应通常到第九周才出现。

美国已经有不少州通过了类似的法案，禁止在妊娠六周后堕胎，但是面临很多法律上的制肘。肯塔基州的禁止堕胎法，原本在签署之后立即生效，但是被联邦法官喊停，原因是此法可能违宪。

今年3月，密西西比州也通过了禁止堕胎法，原本将在7月生效，现在也面临法律层面的挑战。

推特话题

图片版权 Twitter Image caption 好莱坞女星艾莉莎·米兰诺的推特话题：性罢工。

艾莉莎·米兰诺的性罢工倡议是在周六（5月11日）发出的，这让她本人和这个话题很快在推特上的走红，数以万计的人点赞、上万人转发，还有其他演员发推特以示支持。

但是，网络上很快就出现了反对的意见：有人是支持立法堕胎的，还有人是批评她将性视为女人取悦男性的手段。

有人留言道：我理解她的动机，但是#SexStrike性罢工这个主意不怎么样而且很有性别歧视的嫌疑，好像我们女人把性当成一种奖赏，只给那些配得上的人。这本身就是对女人享受性爱权利的否认。

米兰诺面对这么多的批评又转发了一篇有关性罢工如何有效地文章，结果惹来更多的批评。

“性罢工”

“性罢工”，可以说源自古希腊喜剧大师亚里斯托芬（Aristophanes）最著名的剧作《利西翠妲》。

故事梗概是，古希腊伯罗奔尼撒战争期间，雅典女子利西翠妲为了阻止希腊城邦之间的战争，联合几个城邦的女性集体“性罢工”，拒男性于千里之外，目的是逼迫他们尽快停战，恢复和平生活。

创作于公元前411年的这部当时看来题材超级前卫且打破道德常规的作品被尘封2000多年，到20世纪才大放光彩。

不仅在剧场如此，在现实世界它也启迪了全球各地的女性，先后出现不少现代版利西翠妲。

最令人惊叹的一位是非洲利比里亚传奇女子，有“和平斗士”之称的莱伊曼·古博薇（Leymah Gbowee）。

2003年，利比里亚内战正酣，她借用古希腊利西翠妲的策略发起领导的一场和平运动“性罢工”推动了停火，最终实现和平。

2012年，非洲国家多哥的反对派女领导人伊莎贝尔·阿梅加尼说，性可以是“战斗的武器”，呼吁多哥妇女发起一个星期的“性罢工”，推动国家的改革。

2014年2月，曾说过“女性不适合担任政府官员的”日本政界人士舛添要一（Yoichi Masuzoe）竞选东京市长时，一些妇女发起倡议“性罢工”，不与任何投票支持舛添要一的男性发生性关系。尽管这一呼吁获得3千多名女性的支持，最后舛添要一仍然成功当选。

2017年，一名肯尼亚议员向女性发出呼吁，如果她们的丈夫不登记成为大选选民，她们就发起“性罢工”。