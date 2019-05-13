泰国玛雅湾关闭至2021年：天堂拥挤如广场

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克里斯蒂（Christy Reid）和希瑟（Heather Mason）在泰国著名的玛雅湾（Maya Bay）走来走去，想为Instagram拍摄一张最好看的照片。

但是对于游客们来说，要拍一张只有他们没有其他游客的照片实在是太难了。

“我们来这儿没有想到会有这么多人，”希瑟说，“不过这里还是很美。”

去年6月1日起，泰国决定关闭披披群岛的玛雅湾沙滩4个月。这本是暂时关闭，但是近日泰国政府宣布，关闭将持续到2021年。

Image caption 英国游客克里斯蒂和希瑟在去年六月游玩了玛雅湾

玛雅湾因为美国演员莱昂纳多·迪卡普里奥主演的电影《海滩》（The Beach）声名大噪，每天接待数千名游客，但泰国当局决定关闭玛雅湾沙滩进行修复。

“我们得做点什么拯救海洋环境”

泰国国家公园暨野生动植物保护局顾问探龙那瓦沙瓦（Thon Thamrongnawasawat）称：“我们的国家很美丽，但是我们必须保护自然资源。”

“我们有足够信息显示，来来去去的所有船只真的影响了珊瑚礁，”他说，“我们不会永远向游客紧闭大门，但必须做些什么来拯救我们的海洋，必须从玛雅湾开始。”

即使没有莱昂纳多主演的这部1998年的电影，玛雅湾也已成为了游人和度假者的必玩之地。

泰国仍然是热门的旅游目的地，2016年到泰国的英国游客超过46万。

大多数游客都会到访玛雅湾，但只会停留几个小时。他们划船、散步、自拍，但这并不是他们想象中的天堂。

图片版权 Getty Images Image caption 游客喜欢在玛雅湾自拍

游客福格尔斯贝格（Lara Vogelsberg）来自德国，她认为在电影中看到的玛雅湾和实际感受到的很不一样。

“电影中的沙滩看起来让人放松，看不到人，你会觉得这是一个荒无人烟、寂静的地方，”她说，“但你来了后，感觉自己像是在纽约的时代广场。”

“我很庆幸我能看到它”

玛雅湾沙滩景色优美，但并不让人感到放松。

快艇引擎声音不断，螺旋桨搅动着海水，你很难找到一块属于自己的地方。总体来说沙滩很干净，但也有游客留下来的包装袋垃圾。

Image caption 来自美国的玛雅湾游客

玛雅湾关闭之前，每天有高达5000人到访，导致许多珊瑚礁死亡。

泰国国家公园暨野生动植物保护局发布通知称，意识到“玛雅湾地区生态系统恶化”。

克里（Kerri Arnold）和肯达尔（Kendal Corgile）来自美国亚特兰大市，她们觉得玛雅湾“繁忙但很美”。

“我没想到这个沙滩这么热闹。”

“我很庆幸我能看到它。”