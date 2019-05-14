图片版权 AFP Image caption 中巴经济走廊项目重金支持巴基斯坦发展国内基建，受到绝大多数巴基斯坦人欢迎。但安全成为一个问题。

近日，巴基斯坦相继传来与中国相关的新闻：先是有南部瓜达尔港发生针对中资酒店的恐怖袭击，接着北部又有涉嫌中方人口贩子拐卖巴基斯坦基督徒新娘的事件，为中国与巴基斯坦官方长期谱写的“巴铁”主旋律新加了争议。这些争议会对中国的一带一路计划有多少影响也引发了众多关注。

日前，三名枪手对位于巴基斯坦西南部瓜达尔港的五星级明珠大陆酒店发动自杀性攻击。这是中国人在当地建设的惟一五星级酒店。巴基斯坦官方称，三名袭击者被击毙，数名巴基斯坦安全人员伤亡， 但否认袭击者打死打伤中国人。

分离组织“俾路支解放军”宣布，袭击打死打伤多名巴基斯坦安全人员和中国人。这个分离组织还明言反对中国投资，宣称这些项目让当地人收益甚少。这一组织已多次发动针对中国人的武装袭击，包括2018年攻击中国在卡拉奇的总领馆。

BBC驻伊斯兰堡记者凯尔马尼指出，袭击发生后，中国和巴基斯坦官员都强调暴力无法阻挡两国的密切合作。尽管如此，“俾路支解放军”不断的武装活动仍然给中巴经济走廊项目带来了隐忧。

俾路支人

俾路支人是巴基斯坦的四大种族之一，有独特语言和文化。巴基斯坦建国以来，中央政府在与俾路支地方分离势力进行武装和政治斗争几乎没有停息，并且牵涉到复杂的国内、地区和国际矛盾，影响到巴基斯坦与其它国家的关系。

早在2018年11月中国驻卡拉奇总领馆遇袭后，俾路支分离主义组织就警告中国政府称，不要再借中巴经济走廊的名义抢占俾路支省的自然资源和土地，否则他们会再次发起袭击。

早在2018年7月，中国外交部就一再发布安全警告，告诫中国公民暂勿前往巴基斯坦俾路支省。

图片版权 AFP Image caption 2019年5月份，巴基斯坦的联邦调查局逮捕了数名中国和巴基斯坦公民，指控他们涉嫌欺骗巴基斯坦年轻女孩假结婚，然后送到中国强迫他们卖淫。

巴基斯坦“新娘”风波

2013年中巴经济走廊项目开启以来，中国和巴基斯坦人员来往数量大增。民间来往的人们抱有各种意图，也包括一些试图利用不法手段搭上中巴经济走廊快车的个人和组织。

2019年，随着巴基斯坦媒体的不断爆料，以及国际人权组织的警告，一些中国和巴基斯坦非法犯罪分子走私贩卖巴基斯坦女子到中国卖淫的消息越来越受到两国官方重视。

在中国互联网上也可见到，主要是山东的一些婚介打出的18万人民币娶一个巴基斯坦新娘的广告和消息，还配有照片。与此同时，据称中国警方2019年2月就已开始在山东一些村县清理非法涉外婚姻中介。中巴双方政府也展开合作打击有关犯罪行为。

Image caption 中巴经济走廊受到印度明确反对。

五月，巴基斯坦联邦调查局逮捕数名中国和巴基斯坦公民，指控他们涉嫌欺骗巴基斯坦年轻女孩假结婚，然后送到中国强迫他们卖淫。虽然类似的刑事案件并非中巴民间交流的主流，有一些分析人士指出，这类案件在媒体上曝光，多少负面影响了中国人在巴基斯坦民间的形象。

但是，BBC乌尔都语部资深记者拉法格特·阿里则表示，中巴经济走廊项目因为对巴基斯坦经济振兴意义巨大，受到大多数民众的欢迎和期待，因此唯利是图的个别人口走私案件即使有不良影响，也难以动摇中巴国家间合作。

阿里还指出，中巴经济走廊项目不仅影响到两国核心利益，而且影响到地区和国际利益，因此俾路支袭击等新闻的背景可能并不简单。