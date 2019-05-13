菲律宾中期选举：初步结果显示杜特尔特有望控制两院

图片版权 BBC Chinese Image caption 许多选民向BBC中文表示，他们关心的仍是经济问题，有小贩抱怨物价上涨，但生意全没有变好。

菲律宾在周一（13日）举行中期选举，超过6100万登记选民将选出逾1万8000名官员。中期选举结果将决定总统杜特蒂能否顺利在国会推动其政治改革。

非正式结果显示，总统杜特尔特的盟友参议院中期选举中占据榜首，标志着这位特立独行领导人仍然得到公众的广泛支持。

杜特尔特支持的候选人将占据参议院12个席位中的大部分席位，只有一个席位被反对派获得。

这场菲律宾的“中期选举”被视为对总统杜特尔特在任3年政绩的一次“公投”。

杜特尔特2016年上台以来备受争议。此次选举将直接反映菲律宾人民对杜特尔特现行各项政策的态度，同时影响杜特尔特未来3年的施政顺利程度。

图片版权 BBC Chinese Image caption 菲律宾选举5月13日举行

目前，其高达70%的民调支持率表明，杜特尔特在民众中的受欢迎程度。而在此次选举中， 杜特尔特希望全面掌控参议院和众议院。众议院已由杜特蒂一派主导，故反对派视参议院为最后防线。

目前，菲律宾军方部署了近十万名军人加强选举期间的安保措施，严防暴力犯罪事件发生。

李宗宪

BBC中文记者 发自马尼拉

菲律宾中期选举被视为评核杜特尔特一半任期的“成绩单”，当地媒体称选举结果反应杜特尔特的过去表现，也关系到他争议的毒品战、亲中政策，及未来修宪的可能性。

菲律宾每次选举通常会发生暴力事件导致人员伤亡，投票当天虽然秩序大致良好，但南部霍洛岛(Jolo)仍有投票站发生枪击事件，造成9人受伤。

菲律宾中期选举的投票时间是从当地时间5月13日上午6点到傍晚6点，遵循2016年总统大选往例，使用台湾制造的计票机，但投票过程并不顺利。

BBC中文观察，当天上午，各地许多计票机出现状况，马尼拉一个投票站的计票机，因为没有纸张及指纹辨识故障，导致投票延迟两个小时，选民大排长龙。

图片版权 BBC Chinese Image caption 这场菲律宾的"中期选举"被视为对总统杜特尔特在任3年政绩的一次"公投"。

许多选民向BBC中文表示，他们关心的仍是经济问题，有小贩抱怨物价上涨，生意全没有变好。支持反对党的选民强调希望有一定的反对党参议员，才能再一定的程度上制衡执政党，落实民主。另外，有大学生受惠于政府的国立大学免学费政策，而投给杜特尔特所支持的候选人。

选举日傍晚的开票作业，因为技术问题，导致非正式开票结果严重推迟。原本预期选举当天深夜可以完成的开票作业，但截至投票隔天(14日)凌晨1点，仍只开出不到0.38％的票数。

许多当地电视台时至午夜仍在直播选举特别节目，相关单位解释，这是因为传递统计数字的机器出现问题，据了解正式的投票解果需等到周五或周末才会完整公布

根据14日凌晨开票状况，反对派并未有候选人进入众议院，大部分当选人都是杜特尔特所支持的参议员，当地政治分析人士称，这有助于杜特尔特全面掌控国会推动多项改革，像是恢复死刑，修改宪法将政治改为联邦制等。

选前民调显示，杜特尔特的支持度持续上升，当地民调机构“社会气象站（SWS)”4月底调查的民调显示，杜特尔特的支持率高达72%。

图片版权 BBC Chinese Image caption 保全Quintin Arciba（昆廷．阿尔西巴）表示支持杜特尔特总统的政策。

保全Quintin Arciba（昆廷．阿尔西巴）：“我喜欢杜特尔特，支持亲政府的参议员，这样杜特尔特就更能实施他的政策，像是反毒战和修宪法。”

家庭主妇Jyka（吉卡）表示，物价上涨严重，两年前可乐一罐10块，现在涨到16块。另外她说：“南海主权议题，菲律宾渔民被骚扰，我觉得政府做得不够多。”

菲律宾是少数举行中期选举的国家之一。根据现行菲律宾宪法，菲律宾总统任期为6年，不得连任。在总统任期的第三年，菲律宾会举行中期选举。与美国的中期选举一样，菲律宾的中期选举也被视为对现任总统的一次“公投”。

在此次中期选举中，参议院议席之争被认为是最为关键的一个部分。

菲律宾国会由参众两院组成，参议院为上院，是菲律宾立法机构中地位较高、比较特殊的一个组成部分。参议院共有24个席位，其中一半席位与总统选举同时产生，另一半席位则在中期选举中产生，参议员任期为6年。

据报道，菲律宾参议员与总统一样都由选民普选产生，因此其“含金量”要远远高于众议院议员，被戏称为“小总统”。