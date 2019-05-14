图片版权 Getty Images Image caption 中国央视在北京时间周一晚上7时《新闻联播》栏目中播报，中国已做好全面应对贸易战的准备。

中美贸易战暂无偃旗息鼓的迹象，中国宣布加征关税回击后，美国市场表现焦虑。在周一（13日），美股三大指数急挫超过2%，是华尔街近四个月来表现最差的一日。然而，美国总统特朗普在当日表示，对中国的关税报复并不担忧，美国从关税中获益“数百亿美元”。

“我很喜欢我们现在的状况，”特朗普在白宫对记者说，“我认为现状对我们来说十分有利。”

特朗普还宣布，他与中国国家主席习近平将在6月底在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会中会面。两国元首的上次会面是在去年12月1日，亦是在G20峰会场合。

中国国务院关税税则委员会办公室13日宣布，对价值600亿美元的5000种美国商品，分别加征5%到25%的关税。

特朗普则称， 他会向受影响的美国农民提供价值150亿美元的补贴。

周一开市之后，美股指数应声下跌，与中国制造业及市场联系紧密的科技公司尤其受挫，苹果与特斯拉跌幅都超过5%。

美中两国的关税角力仍在持续，美国除了调高现有对华关税，还在准备向其他总值约3000亿美元的中国商品新征关税。美国贸易代表办公室将公众意见征集的截止日设为6月17日，意味着这批新关税的实施还存在变数发。

图片版权 Getty Images Image caption 上海货柜码头

“不得不打”的贸易战，仍有三周谈判窗口期

BBC中文驻美记者 冯兆音

图片版权 Getty Images

在美方上调关税后，中方以加征关税的方式作出强势回应，同时在官媒上作出言辞严厉的表态。中央电视台在北京时间周一晚上7时《新闻联播》栏目中播报，中国已做好全面应对贸易战的准备。

中国官媒此前常使用“中美贸易摩擦”的字眼，“贸易战”一词也时有出现，但在黄金时间播出的《新闻联播》中发表长达一分半钟的评论，以强硬的语气明确表明中国“不愿打，不怕打，必要的时候不得不打，”实属罕见。

北京政府在国内官媒上强势发声，但在关税上调的决定中留有一定的谈判空间。中国的关税直到6月1日才会正式生效，这给两国留下了大约三周的谈判窗口。

值得一提的是，美国对华关税虽在5月11日（上周五）就已生效，但已在运输途中的商品得到豁免。通常来说，中国货物海运至美国的平均运输时间正是三周，换句话说，美国关税将在三周之后，才会真正对大部分中国出口商品造成打击。

从这个角度看，中方关税回击正好匹配了美方的谈判窗口，显示双方都有意愿继续谈判。据悉，双方将重回北京进行新一轮会谈，但毫无疑问的是，关税将如一朵乌云，高悬在谈判桌之上。

如果如特朗普所言，习特会将在下月于大阪再度上演，这次会面是像上回的布宜诺斯艾利斯会谈般成为贸易停战的契机、还是跟第二次的“特金会”一样空手而归，外界拭目以待。根据以往的经验，北京将会希望在元首会面之前解决关键分歧，确保不会无功而返；而华府手上，则握有针对剩余3000亿中国商品的关税作为谈判筹码。