新西兰女总理退回女孩“龙研究”的贿款

图片版权 Getty Images Image caption 新西兰总理阿德恩退回女童的贿款，并且说目前没有龙的研究

新西兰女总理杰辛达·阿德恩回绝了一名11岁女童的“贿款”。这个女童写要求政府进行龙的研究。

这个女童名叫维多利亚，希望获得念力，令她可以成为驯龙师。

她在发给阿德恩的信中还附上5元新西兰币，显然是用作贿赂。

阿德恩用公函回信说，她的政府“目前没有进行特异功能与龙的研究”。

但是她在手写附注中说：“我将会继续密切寻找这些龙。”还问：“它们是否穿着套装？”

训练龙

这封回信首先出现在网上论坛Reddit上，一名论坛用户发布了总理的回信，这名用户说他的妹妹试图贿赂阿德恩。

这名Reddit用户说：“他的妹妹希望政府把龙变得可以用念力遥距控制，还想知道政府对龙有多少认识，以及有什么其它发现，以便她可以训练这些龙。”

有论坛其他用户评论说：“合理，超前思维。”

这个女童的哥哥解释这个特别要求的原因时说：“她对心灵感应的兴趣来自科幻电影系列Stranger Things，里面特别提到心灵感应和念力，就是利用人的意志来移动物件的能力。”

新西兰总理府向BBC确认阿尔登在4月30日发出这封回信。

退回"贿款"

阿德恩在回信中感谢维多利亚来信，她说：“我们非常有兴趣聆听你有关特异功能和龙的建议，但是很不幸目前没有对这两个范畴进行任何研究。”

阿德恩又说：“因此要退回你的贿款，又祝愿你对念力、特异功能和龙的追寻成功。”

这次不是阿德恩第一次回复女童的信件。

今年3月，一名推特用户发布一封信，据说是阿德恩发给一名8岁女孩的回信，这个女孩说：“禁制危险枪械是个好想法。”

阿德恩说在回信中说：“露丝，从你的信中我看到你是个心地善良和富有同情心的女孩。”“我鼓励你毕生继续将这种爱心扩展出去。”