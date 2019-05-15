中美贸易战：特朗普竞选连任的大赌局

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中美贸易战的议题，已从2018年美国中期选举，延伸至2019年特朗普开始准备竞选连任的语境之中。

5月10日，美国将2000亿美元中国商品的关税税率上调到25%，此后几天，贸易战成为攻击政敌的武器，被特朗普反复提及。

特朗普在5月11日的推文中称，“我认为中国觉得他们在最近的谈判中被打得太惨，所以他们还不如等到2020年下次大选，看看自己是否运气好，等到一个民主党人获胜，这样就可以继续每年坑美国5000亿美元。”

特朗普还直接点名民主党对手拜登（Joe Biden），称中国做梦都想让拜登或者其他人在2020年当选。共和党主席罗娜·麦克丹尼尔（Ronna McDaniel）也表示，“当拜登还是副总统时，让中国堂而皇之地作弊，现在他还在天真地忽视中国。”

去年11月的美国中期选举前，特朗普团队也有类似指责。当时，美国白宫国家经济委员会主任库德洛在去年8月时称，“习近平似乎认为等过了11月的中期选举，特朗普会变弱，进而减轻（贸易打击）。这是个很糟糕的赌博。”并透露6月开始中美双方就一直没有展开对话。

11月中期选举之后，特朗普和习近平于12月在阿根廷会面，才决定重启谈判。

选举临近，中国议题再次被特朗普用作武器，但分析人士称，贸易战既可以成为特朗普赢得大选的决胜筹码，也可能演化成他的弱点，关键取决于贸易协议达成的时机和力度。

筹码：扮演对华强硬派

不同于此前贸易谈判时坐地起价，以及与金正恩会谈时突然离席，特朗普一度给人感觉希望与中国尽快达成协议——4月特朗普就暗示会尽快与习近平在海湖庄园会晤，签订最终协议；5月，即便在10日突然上调税率后，他在13日依然表示将在6月底日本G20峰会期间与习近平会晤。

此前他还称时机成熟时美国会与中国达成一项协议，并表示，发生的时间“会比人们认为的快得多”。

特朗普急于把贸易战的成果转化为自己的政绩。凯源资本董事总经理陆修泉（Brock Silvers）称，特朗普当选时的承诺之一就是重新考量现有的贸易关系，并对中国采取更强硬立场，能否顺利兑现承诺对他争取连任非常重要。

实际上，这次打乱谈判进程的是中国。路透社援引消息人士表示，中国在贸易协议草案七个章节的每一章中，删除了将修法以解决美国主要关切问题的承诺，这些内容涉及窃取美国知识产权和商业机密、强制技术转让等。这一行为破坏美国的核心诉求，也导致谈判陷入停滞。

图片版权 Getty Images Image caption 中国计划向美国征收关税的产品中，包括大豆、小麦等。

即使在两党分歧严重的美国，共和民主两党也都同意必须让中国遵循更高的贸易标准。而强劲的美国经济使特朗普更有底气与北京方面接触。

在谈判过程中，特朗普支持其贸易代表莱特希泽，坚持要求中国继续进行敏感的结构改革。

特朗普的政敌不但没有反对，还力促特朗普“更强硬”。美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)就敦促特朗普对北京“坚持强硬立场”，“不要退让。强硬是赢过中国的唯一途径。”

曾任特朗普高级贸易和经济政策顾问克莱特·威利斯（Clete Willems）表示，民主党和共和党在贸易问题上“相当一致”，“我的预期是，你不会看到人们在竞选过程中要求‘向中国退让’!”

在这样的政治氛围下，特朗普一边攻击前任民主党政府对华软弱，一边在关税和谈判中保持强硬，就是希望把自己塑造为对中国强硬的代表，以此作为竞选的重要筹码。

风险：经济衰退与选民基础

虽然将中美贸易作为竞选筹码可能给特朗普创造有利因素，但这一筹码也存在风险。

2016年帮助特朗普成功当选的几个州，包括农业大州爱荷华，已经在中美贸易战中受伤不轻。

路透社援引一位要求匿名的特朗普政府前任官员表示，“如果……到总统大选活动全面展开时，他还没解决这件事，而美国的大豆行业受到重创……这对特朗普将是一个大问题。”

大豆是美国最重要的出口农业品，但2018年对中国的大豆出口跌至16年来的低点。

图片版权 Getty Images Image caption 贸易战给中西部的农民造成巨大损失。2016年帮助特朗普成功当选的几个州受伤不轻。

如果在2020年大选前，中美贸易谈判能够达成协议，其中又包含大笔大豆采购订单的话，这对特朗普的选情无疑是重大利好。

然而，中方突然对一些双方同意的关键点翻脸不认帐，使选举难以按照原先的时间预期达成协议，这可能导致贸易战持续，并与特朗普争取连任的竞选期重叠。

特朗普政府和其竞选团队似乎也想进行补救。特朗普周一表示，他的政府计划提供约150亿美元的援助，帮助那些产品成为中国报复性关税目标的美国农民。去年，美国向美国农户提供了120亿美元的援助。

陆修泉分析，中国对支持特朗普的农业州进行打击，在联邦政府的支持下并不会太有效。“说到底，关键还是经济。蓬勃的经济是特朗普2020年竞选连任的最有力政绩。目前而言，特朗普的民主党对手几乎没有空间在经济上攻击他，然而如果贸易战持续，引发更广泛的经济衰退，其政敌将可能抓住机会。”

瑞银全球财富管理首席信息官马克·海福乐（Mark Haefele）预计，更多的报复性关税可能令美企获利缩水5%，加上估值下滑，可能导致美股下跌10%到15%。

多数分析师估计，目前为止美国受到的直接损失约为GDP增速中的0.1到0.2个百分点，中国的损失较高，为GDP增速中的0.3到0.6个百分点。随着被加征关税的项目增加及税率上调，两国各自受到的损失可能增加。

路透社分析，如果经济停滞不前，特朗普的成绩单就会被扣分，民主党将有更大机会在爱荷华、密西根、明尼苏达、宾夕法尼亚和威斯康辛等关键州将其击败。