中美贸易战：从特朗普雷语贴看他的战略战术

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进入五月，特朗普和习近平的中美贸易战硝烟滚滚，特朗普正是在他最喜爱的社交媒体推特上打响的第一枪。

我们都知道特朗普很爱发推。回顾一下他近期的"代表贴"，也可以看出一些战情战况、战略战术。

遗憾的是， 别说习近平了，日理万机的中国高层领导人中，没有任何一位像特朗普一样活跃在微博、微信或推特这条社交媒体的新战线上。否则，拿出来PK一下，应该也蛮有意思。

兵无常势

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古人云，兵无常势。中美贸易战也是且打且停、且打且谈，一波三折，有时候，真是让人跟不上的节奏。

商场如战场，商贾出身的特朗普应该很理解兵无常势的意思。在中美贸易谈判期间，特朗普曾多次在推特上放出消息，一时称"将达成史诗性的协议"，一时又威胁提高关税。

2月25日，原定美国提升关税的大限已近（3月1日），特朗普发推说，“贸易协议（还有更多）已经进入后期，我们两国关系很强大，因此我决定推迟提高关税。下面的事，等着瞧？”

推文最后的这一问号颇有意思。或许，经过过去一年和中国的几轮谈判波折之后，特朗普对今后的事也没了把握？

也有分析人士认为，在最后协议签字前，特朗普的所有表态其实都是谈判技巧：讨价还价，让自己的筹码发挥最大的杀伤力，以便最终拿到“最好的价格”。

出其不意

就在中国副总理刘鹤率代表团赴美举行高级谈判之前的最后一瞬间，特朗普突然宣布加征关税，打响贸易战的第一枪。

特朗普同时还责备中美贸易谈判“进展太慢”，"与中国的贸易协议（谈判）在继续，但他们试图重新谈，这太慢了。"

此帖还真有点出其不意、攻其不备的效果。中国、香港股市应声暴跌，贸易谈判前景更是阴霾密布。一时间，人们以为刘鹤肯定不会去美国赴这个“鸿门宴”。

瞒天过海 ？

本轮贸易战打响之后，特朗普所发的推特当中，美国从增加关税中获取巨大收益、美国消费者不用买单也是一个反复出现的主题。

5月13日关税生效当天特朗普说，“没有原因表明美国消费者要为关税买单。这一点最近已经证明了，美国付4%，中国21%......”

5月10日特朗普也发帖说，“就是现在，中国在为2500亿美元的商品向美国支付25%的关税，这一大笔钱直接进入美国财政部......”

问题是，特朗普此番宣言也被部分经济学家指责有“瞒天过海”之嫌。因为，关税谁买单这个问题，并没有那么简单。

关税不同于个人所得税——税单来了，照单缴纳，钱进入财政。过高的关税将影响货物的流向，2500亿美元商品中，很多货物可能因为关税上涨而根本不会流入美国，征收的关税也就无从谈起。

“借刀杀人”

图片版权 AFP Image caption 4月，拜登（Joe Biden）以领跑者的姿态加入了民主党总统选战

和中国的贸易战一拖再拖，对特朗普布局2020年竞选和争取连任也有相当的影响。

特朗普连续发推批评、讥讽竞争对手和他们的执政记录，大选之火也已经烧到了贸易战的战场上。

5月11日特朗普的帖子说，“我认为中国觉得他们在最近的谈判中被打惨了，所以还不如等到2020年下次大选，看看自己是否运气好，等到个民主党人获胜，这样就可以继续每年坑美国5000亿美元......”

5月12日特朗普又说，“中国在做梦呢，梦想着昏头昏脑的拜登或者其它什么人2020年当选。他们就是喜欢坑美国！”

有观点认为，中美贸易战是特朗普竞选连任的大赌局。如果美国经济不景气，特朗普的成绩单就会被多扣分，票仓受威胁；民主党当然也不会放过大做文章的机会。但是，如果特朗普赌赢了......

笑里藏刀？

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特朗普有关中美贸易战的贴文中另外一个有趣的看点是，他经常提到中国领导人习近平，语气听上去给人一种这俩人还很哥们的感觉，接着听下去，嗯......怎么总有一个“但是”。

就在昨天（5月14日），特朗普的帖子还说，“习和我的关系仍然很铁”，话锋一转，“美国向中国征关税了，撤与不撤取决于以后谈的怎么样。”

同一天，特朗普另一贴则说，“我对习的尊敬和我们之间的友谊是无边无际的。但是，我以前跟他说过好多次......”

走为上计？

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眼下中美双方剑拔弩张。在特朗普的推特中，鸣锣的迹象非常非常少，美国一定要打到底、而且必胜的话倒是不少。

14日特朗普的贴文说，“中国从我们这儿买的东西比我们从他们那儿买的东西要少得多，大概5000亿美元，我们的位置棒极了！”“我们现在经济规模比中国大，2016年伟大的大选以来又有了很大的发展。我们成了谁都想抢、想坑的小金库。没门！”

至于中国，至少官媒的态度也是相当强硬。《环球时报》5月13日社论称，准备打持久战的中国更注重反击的稳、准、狠。中国整个国家和全体人民同时被胁迫，这是一场真正的“人民战争”。央视的《新闻联播》则说，美国要打，中国一定“奉陪到底”。

态度确实强硬。但是，人家想打，你不还手？恐怕也不是一个选项吧。

再说，除了贸易，中美在意识形态、文化、技术、国际影响等等方面还要继续争下去。远的不说，华为，忘了？

看来，特朗普的推特频道，应该还要继续订阅一阵子。