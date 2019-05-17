中巴经济走廊副产品：被拐卖到中国的巴基斯坦新娘的故事

Image caption 苏菲（图右）在牧师安排下，与一名中国男子结婚，却不知情地跌进人口贩子网络。

一名中国男子和一名巴基斯坦女子在巴基斯坦东部城市费萨拉巴德（Faisalabad）结婚，这一切看上去十分正常，但一个月之后，这个美好的故事却遇上悲剧般的改变，她的父母最终要把她从人口贩子救回来。

表面看来，两人看起来似乎十分般配：他们都是基督徒，男方21岁，是一位商人，女方19岁，是一名受过训练的美容师。

婚礼遵照巴基斯坦习俗进行，先是男方向女方求婚，婚礼举行了称为“曼海蒂”（Mehndi，又称Henna）的彩绘纹身仪式，还举行传统巡游，让这对新婚夫妇在女方的家交换婚誓。这些令女方的家人十分高兴，因为他们认为这显示男方十分尊重当地习俗，男方家人还愿意为婚礼买单，但这一切都只是晃子。

BBC乌地语记者巴洛科（Saher Baloch）报道，这个女子其实是人口贩卖团伙的一名受害者。随着中国和巴基斯坦经济关系日渐密切，越来越多中国男子娶巴基斯坦女子为妻子，但同时也为犯罪团伙也从中发现了有利可图的商机，把巴基斯坦女子卖到中国从事性交易。

图片版权 AFP Image caption 巴基斯坦约有250万名基督徒，占人口少于2%。

无法沟通

故事的主角花名“苏菲”，她说跟那名中国男子结婚前，被婚姻介绍人要求做身体检查，这令她感到很不舒服。完成检查后，介绍人就要求他们立即结婚。

“我的家人认为这样太草率，但他（介绍人）说男友会负责所有结婚的开支。” 她的家人最终同意对方的要求。

一个星期后，她被送到巴基斯坦第二大城市拉合尔（Lahore）的一所房子，那里住了许多跟她一样也是刚刚结婚的夫妇，正在等候当局处理他们的旅游证件。住在房子里的巴基斯坦女子大都利用这段时间学习中文。

就是住在这所房子里的期间，苏菲发现自己的丈夫不是基督徒，也对自己没多少感情。两人因为语言隔膜，几乎完全无法沟通，但丈夫却频繁要求同房。苏菲之后跟一名与中国男人结婚后移民到中国的朋友联络，对方告诉她到中国后，丈夫经常强迫她与丈夫的朋友发生性关系。就在这个时候，苏菲决定离开。

苏菲向婚姻介绍人透露她那位朋友的情况，对方十分恼怒，跟苏菲说她的父母要退还为她举行婚礼的钱，还要向当地一名负责介绍双方认识并在后来主持婚礼的牧师支付费用。苏菲的父母拒绝付钱，还亲身到拉合尔把苏菲救出来，她最后脱离险境。

Image caption 苏菲的父母救出她，她才脱险。

巴基斯坦当局早前逮捕数名中国和巴基斯坦公民，指控他们涉嫌欺骗巴基斯坦年轻女孩假结婚，然后送到中国强迫他们卖淫。

巴基斯坦为吸引更多中国投资，向持中国护照的游客提供落地签证，但这同时为中国男子到当地寻找新娘提供了便利。中国近年通过“一带一路”下的中巴经济走廊计划，在当地投资数十亿美元建设港口、道路、铁路和能源项目，伴随资金而来的，是上万名中国人。

中国多年奉行“一孩政策”，加上中国传统家庭观念偏好男孩，令中国社会男子比女子多。中国男子到越南、缅甸和柬埔寨等东南亚国家寻找新娘已经不是新鲜事，而随着中国人到巴基斯坦越来越方便，到当地寻找新娘似乎成为最新的趋势。

巴基斯坦联邦调查局（Federal Investigation Agency，简称FIA）的调查和BBC与维权人士和受害者的访问都显示，一些巴基斯坦的神职人员似乎有参加这些贩卖女人到中国的行为。他们负责在巴基斯坦找一些合适的女子，同时欺骗这些女子，向她们保证男方的宗教背景适合与她们结婚。

结婚仪式后，她们会获安排搬进一些由犯罪团伙租用的房子，之后再被辗转送到中国。

图片版权 AFP Image caption 2019年5月份，巴基斯坦的联邦调查局逮捕了数名中国和巴基斯坦公民，指控他们涉嫌欺骗巴基斯坦年轻女孩假结婚，然后送到中国强迫他们卖淫。

“捏造事实”

维权人士伊克巴尔（Saleem Iqbal）多年来都在追踪苏菲这种婚姻的个案。他表示，过去一年以来，巴基斯坦最少大概有700名女子与中国男人结婚，这些女子大多都是基督徒。这些女子的最终命运大多不详，但人权观察（Human Rights Watch）称，她们“面临性奴役风险”。

巴基斯坦联邦调查局接受BBC查询时指出，一些中国犯罪团伙以婚姻之名，把巴基斯坦女子贩卖到中国从事性行业。FIA透露其中一个案，一些团伙成员声称他们是在当地兴建电力设施的工程师，但实际上以给当地女子安排婚礼为名，把她们卖到中国，从每名女人身上收取12,000至15,000美元。

中国回应相关报道时否认有巴基斯坦女人被卖到中国，批评“个别媒体捏造事实、以讹传讹”。但是中国政府同时承认，今年已经收到140份巴基斯坦新娘到中国的签证申请，相等于2018年全年的总数。巴基斯坦引述中国驻巴使馆参赞赵立坚说，数量突然增加引起有关官员的警觉，中方已经拒绝当中最少90宗申请。

受害人至今大多是当地的基督徒女子。她们大多来自穷困、偏远的地区。但BBC的调查发现，受害人当中也有穆斯林女子。

Image caption 中巴经济走廊受到印度明确反对。

穆斯林受害者

一名来自拉合尔的穆斯林女子向BBC透露，她三月随她的中国丈夫到中国，但抵达后经常被对方殴打，因为她拒绝与丈夫那些“烂醉的客人”上床。

这名化名梅娜的女子说，她的家人很虔诚，所以同意这桩“婚事”，因为男方是当地一所神学院的神职人员介绍来的。“但我到了中国后，发现我的丈夫不是穆斯林，他没有任何宗教信仰，我祷告的时候他会嘲笑我。”

她拒绝按“丈夫”的指示与其他人上床后就被打，被威胁。“他说他花钱把我买回来，因此我必须按他的意思行事，别无选择。如果我拒绝，他就会把我杀掉，把我的器官卖掉，赚回自己的钱。”

拉合尔的家人之后向巴基斯坦当局要求协助，在巴基斯坦政府的要求下，中国当局最后把拉合尔救出。

巴基斯坦联邦调查局高级官员马约（Jameel Ahmed Mayo）接受BBC访问时指出，如果犯罪团伙认为这些卖到中国的巴基斯坦女人被认为对性交易“不够好”，她们面临器官被摘取的风险。

但FIA没有提供相关证据，中国驻巴基斯坦大使馆也否认相关报道。大使馆在网站发表声明指出：“经中国公安部门调查，未发现巴籍妇女嫁到中国后存在被迫卖淫或强摘器官等情况。中国驻巴使馆此前已就有关传闻作出澄清。”

声明强调中国与巴基斯坦当局的联合调查正在进行。声明还说，“如有组织或个人打着跨国婚介旗号在巴基斯坦实施违法犯罪，中方支持巴方依法予以打击。中国公安部已派工作组来巴，同巴方开展执法合作。中方将与巴基斯坦执法部门进一步加强合作，切实打击犯罪，保障两国人民合法权益，共同维护中巴友好关系。”

BBC记者祖拜尔‧汗（Mohammad Zubair Khan）对本文亦有贡献。