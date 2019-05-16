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美国总统特朗普签署行政命令，宣布国家进入紧急状态，需警惕“外国敌对势力”对美国通讯系统造成的国家安全威胁。这一行政命令在华盛顿时间周三（5月15日）生效，被普遍认为意在禁止美国公司使用外国通讯设备，尤其针对中国的通讯巨头华为。

这一命令赋予美国商务部权力，禁止“对国家安全制造不可接受的风险”的相关交易。

行政命令中并未提到任何具体公司或国家的名字。但外界观察人士普遍认为，这一禁令矛头指向华为，为未来封杀华为打下法规基础。

华为5月16日向BBC中文表示，华为愿意与美国政府沟通保障产品安全的措施。

“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大。”华为在回应中称。

白宫的相关声明指，有鉴于“外国对手积极且越来越多地制造、利用信息和通讯技术基础设施与服务的弱点”，特朗普这一总统行政命令的目标是保护美国的国家安全。

近几个月来，华盛顿针对华为的公关战并不一帆风顺。美国以华为可能被中国政府利用从事间谍活动为由，要求盟友封杀华为。澳大利亚、新西兰、日本明确顺应美国要求禁止华为参与5G网络建设，但德国、法国、匈牙利等欧洲国家对此有所保留。

根据媒体报道，美国最亲密的盟友英国考虑为华为开绿灯，允许其参与建设英国5G网络中的“非核心部分”。

华为一直否认从事间谍行动的指控。华为董事长梁华在周二（14日）表示，愿意与包括英国在内的各国政府签署不从事间谍活动的协议。

元器件购买禁令

特朗普签署的行政命令援用国际紧急状态经济权力法(International Emergency Economic Powers Act)，这一法案授权总统在国家面临紧急状态威胁时实行商业管制。

行政命令要求商务部会同其它政府机构，在150天内拟定一份实施计划。

同一天，美国商务部称，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”（Entity List）。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

这项命令将在数日内生效。

路透社援引一位美国官员称，由于华为对美国供应商的依赖，该决定将使华为难以（制造）销售部分产品。

美国商务部表示，在采取上述举措之前，美国司法部在1月公布了对华为和一些实体的起诉书，称该公司密谋向伊朗提供被禁金融服务。该部门表示，有合理的依据认定华为"从事了违反美国国家安全或外交政策利益的活动"。

华为和中国回应

对于特朗普签署的紧急状态令，华为5月16日向BBC中文表示，华为是5G电信设备领域“无可比拟的领导者”，愿意与美国政府沟通保障产品安全的措施。

华为的回应称，“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大，只会迫使美国使用劣质而昂贵的替代设备，在5G网络建设中落后于其他国家，最终伤害美国企业和消费者的利益。不合理的限制也会侵犯华为的权利，引发其他严重的法律问题。”

华为没有对美国商务部计划将其列入“实体清单”作出更具体的回应。

特朗普签署紧急状态令前一天，已有国际媒体就此询问中国外交部，发言人耿爽在5月15日回应称，“一段时间以来，美方滥用国家力量不择手段地蓄意抹黑和打压特定的中国企业，既不光彩、也不公正。对他们的动机，世人早已看得清清楚楚。我们敦促美方停止借口安全问题对中国企业进行无理打压，为中国企业在美开展正常的投资运营提供公平、公正、非歧视的环境。”

你的器材不支持播放多媒体材料 华为创始人任正非形容，对华为首席财务官、他的女儿孟晚舟的拘捕行动是带有政治动机的。

白宫为何选在此时签署“华为禁令”？

BBC中文驻美记者 冯兆音

早在一年多前，华盛顿就有关于“华为禁令”的讨论，即签署全面禁止华为电信设备进入美国通信网络的行政命令。

曾有传，特朗普会趁着今年二月巴塞罗那世界通讯大会的契机，正式签署行政命令。然而，当时中美还处于90天关税休战期，白宫选择暂不打出这张牌，并未签署命令。

特朗普还曾发推文称，美国需通过竞争，而不是通过封锁技术来取得移动通讯领域的领先地位。他的推文没有提及华为，但放出了软化封杀华为立场的信号。

不过，以上的猜测如今都成了过眼云烟。时隔三个月， “华为禁令”靴子终于落地，恰好在中美贸易谈判急转直下之时。行政命令中的语言较为宽泛，并未给“外国对手”、“危害美国国家安全的交易”、“不可接受的风险”等字眼下明确的定义。

项庄舞剑，意在沛公，白宫此时再度出牌，针对的当然不仅仅是华为，而是贸易谈判这盘更大的牌局。